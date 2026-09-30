Čustven individualni izziv, tekmovalci bodo več jokali kot pa kuhali

Tekmovalci bodo na tokratnem individualnem izzivu pekli, a to ne bo običajna peka. Luka Jezeršek : " Zame je peka spomin na dom. " Mojmir Šiftar : " Zame je način, da nekoga osrečim ." Karim Merdjadi : " Zame pa je peka čista ljubezen. Nocoj boste pekli s srcem in zato boste potrebovali navdih. "

Navdih bodo njihovi domači, ki jih bodo zagledali na fotografijah in ki bodo iz njih privabili solze. V pripravo svojih jedi bodo morali vložiti vso ljubezen, a bodo med izzivom več jokali kot pa kuhali, še posebej, ker fotografije ne bodo edino presenečenje. Kaj jim bodo še zakuhali sodniki in kdo se bo na koncu povzpel na balkon?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.