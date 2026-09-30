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MasterChef Slovenija

Čustven individualni izziv, tekmovalci bodo več jokali kot pa kuhali

Velenje, 30. 09. 2026 15.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sodniki bodo pripravili izjemno čustven individualni test za tekmovalce, ki bodo več jokali kot pa kuhali. V navdih za peko jim bodo namreč fotografije njihovih najdražjih, a to ne bo edino presenečenje, ki jim ga bodo zakuhali sodniki.

Tekmovalci bodo na tokratnem individualnem izzivu pekli, a to ne bo običajna peka. Luka Jezeršek: "Zame je peka spomin na dom." Mojmir Šiftar: "Zame je način, da nekoga osrečim." Karim Merdjadi: "Zame pa je peka čista ljubezen. Nocoj boste pekli s srcem in zato boste potrebovali navdih."

Navdih bodo njihovi domači, ki jih bodo zagledali na fotografijah in ki bodo iz njih privabili solze. V pripravo svojih jedi bodo morali vložiti vso ljubezen, a bodo med izzivom več jokali kot pa kuhali, še posebej, ker fotografije ne bodo edino presenečenje. Kaj jim bodo še zakuhali sodniki in kdo se bo na koncu povzpel na balkon?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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