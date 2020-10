Čustveno slovo mlade Ane Potočnik

Štiri tekmovalke so se za obstanek v MasterChefu pomerile v kuhanju omak. Prva se je dokazala Jerneja Trofenik Dimnik, druga Kaja Balentič. V zadnjem krogu se je po nepričakovanem preobratu poslovila Ana Potočnik, Iza Logar pa se je od srca odvalila gora.

Štiri tekmovalke in tri omake Za svoj obstanek v tekmi za pokal in 50.000 evrov nagrade so se tokrat borile Iza Logar, Jerneja Trofenik Dimnik, Kaja Balentič in Ana Potočnik. Luka Jezeršek je napovedal: “Celoten večer boste pripravljale zgolj in samo omako.” Pomerile so se v treh krogih, izziv prvega kroga je bila paradižnikova omaka. Na voljo so imele 30 minut.

icon-expand Četverica ogroženih FOTO: POP TV

Bine Volčič je pohvalil Jernejo, ki je dobila idejo, da bi paradižnik popekla v pečici. Njegovo pozornost je pritegnila tudi skrivna Jernejina sestavina, rdeče vino. Druga skrivna sestavina je bila ljubezen, kajti med kuhanjem je imela v mislih svoje otroke. Kaja Balentič je prav tako že večkrat pripravljala paradižnikovo omako, a Bine ni bil navdušen, ko je omenila, da bo uporabila sladkor. Iza ni imela nobene skrivnosti za pripravo omake, poleg tega je Luko skrbelo, ker je šele na polovici izziva začela kuhati paradižnike. V nekem trenutku se je tekmovalka začela zanašati na pomoč z balkona, a je bila zaradi nasvetov vedno bolj zmedena. Povedala je, da ne ve več, kaj počne. Iza: “Katastrofa.” Bine je tekmovalke opozoril, naj uporabljajo svojo glavo in svoje brbončice, kajti nasveti z balkona niso nujno pravilni ali celo iskreni.

icon-expand Izo so nasveti z balkona samo še bolj zmedli FOTO: POP TV

Ana, ki se je že večkrat dokazala s sladicami, je do novega slanega izziva pristopila borbeno: “Rada bi dokazala, da tudi slaščičarji znajo kuhati.” Jerneja ubranila sloves kraljice omak Čas se je iztekel in tekmovalke so svoje omake prinesle pred sodnike. Jernejina je imela lepo barvo in teksturo, oddahnila si je, ko je Bine pohvalil tudi okus. Iza je pripravila svetlejšo omako, ki je lepo tekla, a je bila prekisla. Kot so slutili že pred okušanjem, paradižnikov ni kuhala dovolj dolgo. Ana je storila napako, ker je uporabila piščančjo osnovo, zato omaka ni imela okusa po paradižnikih, poleg tega je uporabila maslo. Ostala je samo še Kaja, ki je bila prepričana vase, a se je ustavilo že pri teksturi. Naredila je napako, ker je omako še enkrat precedila, bila pa je zelo okusna. Tako se je lahko Jerneja, kot so povedali sodniki, zasluženo in z znanjem povzpela na balkon.

icon-expand Jerneja, kraljica omak FOTO: POP TV

Zmeda in strah Iza, Ana in Kaja so morale v drugem krogu v 25-ih minutah pripraviti piščančjo omako. Videti je bilo, da je Iza izgubila motivacijo, postajala je vedno bolj nervozna, in tudi Luke ni hotela več poslušati. Iza: “Jaz samo hočem svoj mir zdajle.” Tudi Ana je bila nesamozavestna in prestrašena, priznala je, da je v krču. Tekmovalci na balkonu so bili zelo kritični do nje. Kaja Jurač je izjavila, da si ne zasluži priti med najboljših sedem, Jerenja pa je ocenila, da ji ni bilo “nič jasno”. Še bolj so zmajevali z glavami, ko je stekla v trgovino po piščančje fileje in začela kuhati riž.

icon-expand Ani se je upiralo razkosavanje piščanca FOTO: POP TV

Kaja je bila bolj suverena, stavila je na recept Jamieja Oliverja, toda Bineta je zmotilo, ker je v omako dodala moko. So pa bili sodniki bolj navdušeni, ko se je profesionalno lotila reduciranja. Kaja Balentič druga na balkon Ana je bila prva na vrsti za ocenjevanje in na presenečenje vseh je bila njena omaka prav gosta, svetleča in žametna, imela je okus po piščancu. Karim: “Nisi me razočarala.” Izina omaka je bila preredka, poleg tega je imela preveč intenziven okus po timijanu. Kaja je bila znova prepričana vase, in tokrat ji je res uspelo. Kljub temu, da je dodala moko, je bila njena okusna omaka še vedno najboljša.

icon-expand Kaja na balkonu FOTO: POP TV

Nenadni preobrat v zadnjem krogu Na koncu sta pred sodniki ostali samo še Ana in Iza, ki sta se morali v 20-ih minutah dokazati z omako carbonara. Iza je dobila zagon, ko je videla, da je Ana povsem prestrašena. Poleg tega je znova računala na pomoč z balkona, ki si je želel njenega uspeha. Toda Luka je hitro ugotovil, da je morda v težavah, kajti ni vedela, kako pravilno umešati rumenjake. Karim je pohvalil Ano, ki do takrat ni naredila nobene napake, nato pa je tik pred koncem kuhanja v pomivalno korito zlila vso vodo. Ko so se ji testenine sprijele v kepo, se je znašla v slepi ulici.

icon-expand Sodniki med zadnjim izzivom FOTO: POP TV

Ano odnese slana jed Iza je pripravila sočno carbonaro in si prislužila pohvale sodnikov. Ana zaradi napake tik pred koncem kuhanja ni imela možnosti in zanjo se je boj končal. Tekmovalka se je v solzah zahvalila sodnikom, povedala je, da je zelo vesela, ker je lahko sodelovala v MasterChefu. Napovedala je še, da bo sledila svojim sanjam in uresničila željo po lastni slaščičarni. Izi pa se je, kot je povedala, odvalila gora od srca. Na balkonu se je pridružila ostalim tekmovalcem, ki pa jih prihodnjič čakajo nove, težke preizkušnje.

icon-expand Ana med slovesom od sodnikov FOTO: POP TV