Čustveno slovo Roka Novaka, želel si je ostati

Na izločitvenem testu so se spopadli štirje tekmovalci, Domen Beribak , Rok Novak , Matej Muhvič in Luka Pangos . Sodniki so zanje pripravili dva 'mistery boxa', v enem se je skrival kulinarični raj, v drugem njegovo nasprotje. Luka Jezeršek : " Peklenski mistery box bo vaše kuhanje potisnil do samega roba. V njem so sestavine za pripravo jedi, ki po vsem svetu jemljejo dih. " Tekmovalci na balkonu so določili, kdo bo kuhal s prvim in kdo z drugim. Peklenskega so namenili Luku in Mateju, nebeškega pa Domnu in Roku.

Na izločitvenem testu so se pomerili Domen, Rok, Matej in Luka.

Domen in Rok sta tako lahko kuhala s škampi, rombom, penino, lardom, rumom, hruškami, ocvirki, korenino peteršilja, belo polento in vanilijo. Mojmir Šiftar: "Kuhata z našimi najljubšimi sestavinami in od vaju pričakujemo tako božansko jed, da nas pustita brez besed." Za kuhanje sta imela na voljo 70 minut. Matej in Luka sta pripravljala peklensko MasterChef klasiko, croquembouche. Izziv je od njiju zahteval dve uri in pol popolne zbranosti in mirnih živcev.

Visoka pričakovanja

Domen sodnikov ni prepričal s svojo idejo, saj sprva ni nameraval dovolj izkoristiti sestavin. Mojmir: "Tako kot so nebeške sestavine, tako so visoka naša pričakovanja." Rok si je bolj želel peklenskega izziva, a je bila sodnikom njegova ideja za nebeško jed zelo všeč, pričakovali pa so lep krožnik. Luka je obžaloval, da sladice ni preizkusil doma, poleg tega je malce pozabil, kako se pripravlja paljeno testo. Njegova masa je bila preredka, medtem ko je Matej pripravil popolno maso.