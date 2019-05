‘Da ne bo kdo razočaran, še naprej bom ostal travojedec’

Andrej Težak - Tešky kljub izločitvi nadaljuje MasterChef pot za svoje sotekače, komike in prijatelje. Kuhal bo tudi v šovu Monsterchef, ki ga pripravlja skupaj z Luko Korenčičem, Lucijo Ćirović in Sašom Weilgonijem. Na njegovem krožniku pa vse po starem.

Kako veliko je bilo razočaranje ob izločitvi iz MasterChefa in ali si morda kasneje kaj zvonil po toči? Vsak tekmovalec MasterChefa je seveda vsaj z enim očesom pogledoval proti pokalu in končni zmagi. Od vseh udeležencev sem imel verjetno še najmanj pravih kuharskih izkušenj, med nami so bili res odlični kuharji. Če bi se še enkrat vrnil v čas pred tekmovanjem, bi zagotovo še več vadil, eksperimentiral, še več kuhal jedi, ki jih ne poznam, tako kot to počnem zdaj, ko sem se vrnil v domačo kuhinjo. V oddaji sem se imel odlično in z veseljem bi ostal še kak teden, izkušnja je bila zabavna in težka obenem, to, kar imam rad.

Izločitvena oddaja je bila zelo čustvena zate. Spomnil si se na svojo mamo in na trenutek, ko je prvič padla v komo, ti pa nisi bil poleg. Koliko let si imel takrat in zakaj je prišlo do tega žalostnega dogodka? V resnici sem se najprej spomnil na lepe trenutke z njo, ki je bila vedno tam, ko sem jo potreboval, pa ne le zame, za številne otroke, ki jih je pazila, potem pa na zadnje leto, doživela jih je prek 100, na pogreb z vsemi temi ljudmi, ki so jo klicali mama …

Slivova juha me je odpeljala iz cone udobja, sem pa pito pripravljal tudi zanjo in z njo na balkonu, pri eklerjih pa mi niti ona ne bi mogla pomagati. Po moje bi se zdaj skupaj smejala unikatnosti, ki sem jo položil v škatlo (smeh). Gledalci so te na nek način dali v isti koš z veganko Matejo Ulaga, ki nam je že odgovorila na očitke, češ da vegani nimajo kaj iskati v šovu kot je MasterChef. Kakšno pa je tvoje mnenje glede tega? Ah, ti čudoviti nesmisli, katerih polno je naše življenje. Jaz ne jem mesa, ker mi ni dobro, ker se po njem slabše počutim, ker sem hitreje utrujen. Nikoli nikogar ne prepričujem v svoj način prehranjevanja, meso tudi pripravljam, na piknikih sem vedno jaz tisti, ki peče čevapčiče. Najboljši način, da vsi res pridejo z žara na krožnike (smeh). Enako pričakujem od ljudi okoli sebe in v zadnjem času res zelo malokrat slišim, da bi moral jesti meso, ljudje okoli mene nimajo težav s tem. Komentatorji na internetu so seveda drugačni, nepodpisani posamezniki, ampak da zaradi njih nekdo, ki se prehranjuje drugače ne bi šel v šov, pa čeprav si želi kuhati pred kamerami, je smešno. Moraš pa seveda potem kuhati po pravilih in tudi meso. Si pa za razliko od nje med tekmovanjem po dobrih dveh desetletjih poskusil meso, oziroma jetra. V kakšnem spominu ti je ostala ta pokušina? Jaz praviloma vso vrsto hrane kuham brez poskušanja, tako me je naučila mama (babica) in njena hrana je bila vedno odlična, pa ni nikoli ničesar poskušala. Sodniki so me ob prvem kuhanju, takrat sem recimo že pripravljal meso, okrcali in mi povedali, da je MasterChef kuhinja drugačna, tu bo treba hrano tudi poskusiti. In ko je vodja ekipe Lučka namignila, da bi bilo treba poskusit, nisem dvakrat pomislil, tukaj je šlo za skupen ekipni duh, ubilo me verjetno ne bo … Je pa bilo zanič, pa ne zaradi 25 let brez mesa, preprosto zato, ker so to bila surova jetrca, nekaj kar ne bi šlo po grlu večini mesojedcev. In da ne bo kdo razočaran, še naprej bom ostal “travojedec” (smeh).

Kakšnih odzivov oziroma komentarjev pa si bil deležen po koncu šova? Med znanci je bilo že od začetka veliko odobravanje, ki je potem raslo iz tedna v teden, celo trditve, da gledajo samo zaradi mene, sem slišal, imel sem kar nekaj navijačev. Danes sem po koncu oddaje dobil nekaj vzpodbudnih sporočil, ljudje hočejo, da jim kuham. Moji sotekači, komiki, prjiatelji, moja MasterChef pot ni končana z odhodom (smeh). Ali je tvoje sodelovanje v šovu kakorkoli vplivalo na tvojo dobrodelno dejavnost in projekte, ki jih pripravljaš? Verjetno bom teku in standupu dodal še kuhanje (smeh). Ne vem, upam, da me je spoznalo še več ljudi, in upam, da so izvedeli tudi za to, kar počnem. Upam, da bodo pri naslednjem zbiranju denarja za otroke tudi oni sodelovali po svojih zmožnostih. Ali bo tvoj klub komedije kljub temu, da 50.000 evrov ne bo tvojih, dobil kuhinjo? Trenutno v klubu smeha 10ka že lahko pojeste burger, krompirček in še precej drugih jedi, ki sodijo na večer stand-up komedije, saj sodelujemo in delimo prostore z restavracijo GIG, moja želja je vse to spraviti pod eno ime, biti sam svoj šef. Glavna nagrada bi samo pomagala sanjam, da bi se hitreje uresničile. Pred začetkom šova si povedal, da si lahko obetamo predstavo, v kateri boš skupaj s še ostalimi tekmovalci kuhal in delal šov iz tega? Morda že nabiraš ‘sestavine’ zanjo? S tremi tekmovalci, ki smo jih spoznali v prejšnjih sezonah masterchefa, Luko Korenčičem, Lucijo Ćirović in Sašom Weilgonijem 14.5. pripravljamo prvi poskus šova MONSTERCHEF, v katerem bomo na odru kuhali in pokali šale obenem, publika pa bo vanj aktivno vključena. Mi bomo kot komiki čarovniki v Angliji, le da oni čarajo, mi pa bomo kuhali, če čarovnija (jed) uspe. So odlični čarovniki (kuharji), drugače so smešni, ne moreš izgubiti (smeh).

Katera doživetja v MasterChefu pa bodo največji vir navdiha za takšno predstavo? Predvsem razni preobrati, menjave kuharskih postaj, menjave sestavin, dodajanje sestavin, ki jih na začetku nismo načrtovali, vse, kar je res težko za tekmovalca, je toliko bolj zanimivo za gledalca. Mi pa bomo na odru vse to poskušali obrniti v smeh. Šov se nadaljuje. Komu od tekmovalcev, ki se še borijo, pripisuješ največ možnosti za zmago? Zdaj ko sem jaz odšel, lahko zmaga kdorkoli (smeh) … Imamo veliko talentiranih kuharjev na kupu in vsi so željni zmage, vsakemu od njih bi jo več kot privoščil. No, razen Orterju (smeh). Šalim se, Orter je super dečko, privoščim mu zmago na kakšnem glasbenem tekmovanju.