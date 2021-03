Damijan se je moral posloviti prvi, a je odšel kot zmagovalec

Osem tekmovalcev se je v peklenskem izzivu soočilo s sedmimi kuharskimi grehi. V zadnjem krogu je Patricija Horvat premagala Damijana Štingla, ki se je moral posloviti. Bogatejši za prijateljstva, izkušnje in spomine se je počutil kot zmagovalec.

Pred sodnike je v prvi izločitveni oddaji MasterChef Slovenija stopilo 8 tekmovalcev, poražencev prvega kuhanja. Sodniki so napovedali: “Čaka vas peklenski večer.” Soočiti so se morali s kuharskimi grehi, ki so v najbolj popularni kuhinji pri nas prepovedani. Prvi greh je bil slabo ločevanje rumenjakov in beljakov. Alana se je ločevanja lotila z rokami, Irena se je naloge lotila previdno in počasi. Žiga je bil najhitrejši, a je Karim Merdjadi v beljakih našel košček lupine. Tudi Robert Anže je imel enako težavo, medtem ko je ostro sodnikovo oko v Adamovih beljakih ugledalo delček rumenjaka. Irena je dokazala, da se počasi daleč pride, zato se je klub želji, da bi šla domov v svoj raj, povzpela na balkon.

Irenina je hitro pozabila, da bi rada šla domov

Drugi greh, ki ga tekmovalci niso smeli zagrešiti, je bil slabo filiranje ribe. Ljubislav, Patricija in Žiga so se tega opravila lotili prvič v življenju. Patricija se je v obupu spraševala, kaj sploh počne v MasterChef kuhinji, medtem ko se je Adam lahko mirno zanesel na svoje izkušnje. Tudi Alana je bila povsem osredotočena in hitra, nakar je oba prehitel Žiga, ki pa so ga sodniki odločno poslali nazaj za kuharsko postajo. Tudi Robert Anže je moral ponoviti vajo, saj je na okostju njegove ribe ostalo preveč mesa. Adam je res prvi navdušil sodnike, zato se je lahko povzpel na balkon.

Primorec Adam je z ribo opravil kot se šika

Šesterica je nadaljevala s pripravo karamele, kajti tretji greh je bil zažgano. Alana se je modro lotila priprave v dveh kozicah. Ljubislav je bil pesimističen, Robert Anže pa se je poskušal spomiti, kako mu je babica pripravljala karamelne bonbone. Žiga je ponovno prvi prišel pred sodnike, a je bila njegova karamela presvetla. Enako težavo je imel tudi Damijan. Žiga je nato poskusil še enkrat, a neuspešno. Tudi Alano so sodniki poslali nazaj za kuharsko postajo, tako da je na koncu vse prehitel Ljubislav. Poglejte si njegovo simpatično reakcijo.

Četrti kuharski greh je bil grudasto, tekmovalci pa so morali pripraviti popoln pire krompir. Nihče izmed peterice se ni spomnil na ekonom lonec, s katerim bi lahko občutno skrajšali čas kuhanja. Robert Anže je krompir narezal na prevelike kose, Damijan pa ga je olupil preveč in si je prav tako otežil nalogo. Alana se je prva lotila stiskanja krompirja in je pohitela pred sodnike, žal pa krompir ni bil dovolj kuhan. Tudi v Žigovem krompirju so bile grudice, nakar je Robertu Anžetu uspelo pripraviti popoln pire.

Robert Anže si je otežil nalogo, a je kljub temu slavil

Peti kuharski greh je bil razkuhano, četverica je morala skuhati špagete. Patricija, ki je bila zaradi ponesrečenega pire krompirja povsem razočarana, se je zbrala in v sebi našla neizmerno moč. Alana je naredila napako in špagete dala v hladno vodo. Bilo ji je neprijetno, ko jo je Bine opozoril na napako. Žiga je ponovno prvi stopil pred sodnike, ki so ga opozorili, da vode ne bi smel zliti v odtok. A njegovi špageti so bili na srečo popolno kuhani in na balkonu se je od sreče kar razjokal.

Žiga je na balkonu zajokal od sreče

Slabo začinjeno je bil šesti kuharski greh. Trije tekmovalci so morali pripraviti tatarski biftek. Vse sestavine so imeli pripravljene, le zmešati so jih morali, kar pa ni bila lahka naloga. Damijan je bil prepričan vase, saj ga je že večkrat pripravljal. Nato pa se je preveč posvetil oblikovanju in ga je prehitela Patricija. Tekmovalka je povedala, da je biftek pripravljala prvič. Dodala je preveč šalotke in se je morala vrniti za kuharsko postajo. Tudi Alana prehitela Damijana in tudi ona je prvič pripravljala tatarski biftek, ki pa jo je na presenečenje vseh popeljal na balkon.

Tekmovalci so se veselili skupaj z mlado Alano

Na koncu sta ostala le Patricija in Damijan in zadnji preizkus je bil najtežji. Največji kuharski greh je bil surovo, pripraviti sta morala piščanca. Oba tekmovalca sta bila izredno motivirana, a je bila Patricija hitrejša od Damijana. Slednji se je sodnikom zdel malce preveč miren, medtem ko je v Patriciji, kot se je izrazil Bine, vrela želja, da bi se povzpela na balkon. Sodniki niso mogli verjeti, da so že prvi teden priče tako zelo napetemu izločitvenemu dvoboju. Damijan se je nato odločil stopiti pred sodnike, a je to storil prehitro in je bilo meso na najdebelejšem delu še malce surovo. Dobrosrčni Štajerec je privoščil Patriciji, da bo lahko še naprej sledila svojim sanjam. Resda se je moral posloviti, a je bil bogatejši za prijateljstva, izkušnje in spomine. Damijan: “Počutim se kot zmagovalec.”

Damijan se je počutil kot zmagovalec

