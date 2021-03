Damijan se po žalostnih izkušnjah iz otroštva trudi, da bi bil sam boljši oče

Damijan Štingl prihaja po pokal MasterChefa Slovenija iz Podgorja pri Apačah. Njegovi najbližji so bili sprva v skrbeh. Damijan: “ Pogledi so bili nekako nezaupljivi. Pa ne da so dvomili v moje kuhanje – skrbelo jih je zaradi oddaljenosti in tempa. Spraševali so se, ali bom zmogel. ”

Damijan pravi, da ima rad red in disciplino. Pa se bo znašel v kaotičnih situacijah, ki so tako zelo značilne za kuhinjo MasterChefa? Damijan: “Ker sem spremljal oddaje, vem, da je kaotičnost značilnost šova. Upam, da jo bom premagal z redom in disciplino, in želim si, da bi ostal miren.” Nato pa doda: “Težka bo.” (smeh)

Damijan je v svojem predstavitvenem intervjuju razkril, da ni imel srečnega otroštva. Njegova mama je po razhodu z očetom našla drugega partnerja, ki pa je v njegovo življenje prinesel žalost. O preteklosti noče govoriti, razkrije samo, da je doživel “nič kaj prijetne stvari ". Damijan: "Dejal bi le, da ti take izkušnje spremenijo duševne 'nastavitve', in želiš si, upaš, da tak ne postaneš nikoli!”Zato otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v nesrečni situaciji, polaga na srce: “Z besedo na dan. Ne tlačite stvari v sebi, to vas bo spremenilo in nikoli ne boste to vi.”

Damijan še razkrije, da tudi z biološkim očetom nima stikov. Sam je ubral drugo pot: “Trdno upam, da sem mojima hčerama dal prave napotke v življenju, da sem se trudil biti dober človek in da hčeri, ko me pokličeta, to storita z veseljem in nasmehom…”