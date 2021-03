Damijanu tudi po zaslugi MasterChefa ne manjka gostov

Težka! To so bili le navidezno lahki kuharski grehi, kar je za seboj potegnilo še dodatno vročino in težjo koncentracijo. Dokaz več, da niti pireja v MasterChef kuhinji ni lahko narediti.

Ne, da si ne bi upal. V moji glavi je bila zmešnjava, kako narediti dober bograč v tako kratkem času. To preprosto ne gre. Verjemite, da imam na zalogi znanja in spretnosti, toda nekdo mora biti prvi in nekdo zadnji. (smeh)

Potem je prišel na vrsto tatarski biftek, ki si ga za razliko od Patricije in Alane že večkrat pripravil. Ker pa si se zatopil v oblikovanje bitka na krožniku, te je prehitela Alana. Kako danes gledaš na to svojo napako?

Povedal si, da je med tekmovanjem nastajala knjiga Moja pot v MasterChefu, v katero si zapisoval prijetne in manj prijetne trenutke. Kateri so bili prvi in kateri drugi?

Manj prijetnih sicer ni bilo, je bilo premalo časa za kakšno zakulisno igrico. Več je bilo tistih bolj prijetnih trenutkov, nova prijateljstva, nova izkušnja, da MasterChef ni samo MasterChef. Je veliko več od tega, biti del tega je nekaj velikega!

"Počutim se kot zmagovalec," si povedal ob slovesu, saj si bogatejši za prijateljstva, izkušnje in spomine. Kako pa je sodelovanje v šovu vplivalo nate, kakšne spremembe opažaš na sebi?

Velik zmagovalec sem, to še zdaj trdim. Priti med 16 tekmovalcev ni tako lahko, kot se zdi. Prepoznavnost je velika, posledično tudi obveznosti, trudim se pa ostati trdno na tleh.

Kako so tvoji najbližji, predvsem tvoji hčerki, komentirali oddaje in tebe med kuhanjem oziroma izzivi, pa tudi med bolj čustvenimi trenutki v oddajah?

Vsi, tudi onidve, vedo, da zmorem veliko več kot le to, kar se vidi v oddaji. Ker pa imata tudi moje gene, vesta, da sem predobrega srca in bi odstopil svojo mesto nekomu, samo da bi napredoval. In vesta tudi, da so v vsaki igri zmagovalci in poraženci. Za njih, za njiju sem zmagovalec!