Dan Prohart: Kot da bi skočil iz letala in vmes kuhal

Vsak izziv v MasterChefu Slovenija od tekmovalcev zahteva zbranost, hitrost in natančnost. Takšne kulinarične preizkušnje bi lahko bile zaradi kapi, ki jo je doživel in preživel Dan Prohart , zanj težje, a je v tekmovanju večkrat presenetil in navdušil. Nenazadnje si je tudi čisto prvi priboril MasterChef predpasnik. Gledalci se zagotovo spomnijo, ko je z vso pozornostjo in natančnostjo pripravljal piščančjo kračo in ji ob tem veselo prepeval. Dan: " Ko sem vstopil v MasterChefa, res nisem vedel, kaj naj pričakujem. Zavedal sem se, da gre lahko hitro marsikaj narobe zaradi samega časovnega pritiska in celotne adrenalinske situacije. V kuhinjo pa sem vstopil pozitivno naravnan v smislu, kar bo, pa bo, poizkusimo ob tem čim bolj uživati. Prvi predpasnik pa mi je vsekakor dal nek zagon za naprej in sem si sam pri sebi rekel, zdaj pa korak za korakom, lepo počasi in potrpežljivo naprej. "

Po čisto prvem kuhanju je navdušil z rolado, burekom in ribo v škrniclju, ki bi si jo Mojmir Šiftar naročil kar dvakrat. Kateri dosežek pa je bil zanj do tega trenutka največji in koliko mu pravzaprav pomenijo potrditve v tekmovanju? Dan: "Tako sebe kot tudi druge mislim, da sem presenetil z rolado. Konkurenca je bila res huda, ampak meni je vseeno uspelo, in to res ne slabo. Sami komentarji so res vredni veliko, tako slabi kot dobri. Tam res lahko dobiš potrditev, da nekaj delaš prav, da se lahko zanašaš na svoje brbončice, in pa seveda, kaj lahko popraviš."

MasterChef Slovenija vstopa šele v drugo triado, tekmovalci pa že dobivajo vabila na kulinarične dogodke. 9. maja bo skupaj z Juretom Kirbišem in Maticem Mačkom kuhal na dogodku Viva la pasta, kar je le drobec vsega, kar se dogaja v njegovem življenju. Dan: "Vsekakor ti MasterChef pomaga odpreti vrata, jih je pa vseeno treba poriniti. Počasi se moje manifestacije uresničujejo. Mislim, da če veš, kaj bi rad počel, in v to vlagaš energijo in trud, se slej ko prej stvari začnejo obračati, ko pa enkrat vstopiš v MasterChefa, gre pa vse skupaj samo še na potenco. Vedno več delam to, kar si želim, od deljenja znanja in izkušenj na doživetjih v gozdu, kuharskih tečajih in otroških delavnicah ter ustvarjanje privlačnih vsebin kot @dfoodfamily."