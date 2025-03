Dan Prohart po dani drugi priložnosti v življenju do uresničitve skrite želje

Nova sezona MasterChefa Slovenija bo postregla z odličnimi masterclass oddajami, ki so za tekmovalce enkratna priložnost za učenje. Znanje jim bodo predajali sodniki, v goste pa prihajajo tudi vrhunski chefi. Kar štirje se ponašajo z Michellinovo zvezdico, zato se obeta kulinarična poslastica tudi za navdušence pred televizijskimi zasloni.

Dan Prohart je ljubiteljski kuhar že vse od otroštva. Krasne zgodbe o svojih najlepših kuharskih doživetjih je takrat pisal na morju, kjer so z družino pekli v peči iz kamna in blata. Nepozaben je bil okusen ribji brodet, ki sta ga s prijateljem Nejcem skuhala, ko je imel 10 let, in še in še. Takrat se je rodila njegova ljubezen do kuhanja. Dan: "Lahko bi se tako reklo. Svoje prve obroke sem si na morju sam pripravljal ob ognju, kasneje sem si pekel ulovljene ribe. Od takrat sem vedno rad kuhal." Danes ekonomski tehnik pa se ni odločil za poklic kuharja. Dan: "V srednješolskih letih nisem dobil te ideje, mi je pa danes mogoče malo žal."

A bo očitno vse nadoknadil. Nenavsezadnje mu bo sodelovanje v MasterChefu Slovenije prineslo ogromno novih znanj, tudi zato, ker bodo dragocene informacije predajali chefi z Michellinovo zvezdico, za piko na i pa bodo tekmovalci in gledalci deležni poučnih masterclassov. Dan svoje dosedanje nabrano kuharsko znanje predaja svojim sledilcem na družbenih omrežjih. Pripravlja dinamične video vsebine, v katerih navdušuje s kuharsko strastjo. Dan: "Svoj prvi kuharski video sem posnel s hčerko Elo pred 12 leti, a sem zaradi pomanjkanja opreme snemanje opustil. Vedno je bila v meni želja, da bi imel svoj kanal z video vsebinami. Ideja pa je dozorela po moji kapi, ko smo po družinski večerji s sestro prišli na to idejo in takrat se je začelo malo bolj zares. Odziv gledalcev je za moje pojme presenetljivo dober, se pa res trudim, da so videi čim bolj zanimivi, poučni in da po ogledu mojega recepta res vsakemu uspe to jed skuhati doma."

Možganska kap je bila najbolj pretresljiv dogodek v življenju. Njegova partnerka Ana se spominja: "Z Danom sva imela prijeten večer z zelo dobro večerjo ob kozarcu vina. Jaz sem se odpravila spat pred njim. Nato me je zbudilo neko momljanje iz kopalnice. Odšla sem tja in Dana našla na tleh. Dan ni mogel govoriti in premikati desne strani. Najprej mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato sem dojela. Poklicala sem rešilca in se z njim odpeljala v Ljubljano. Dan je izgledal res slabo, tudi zdravnik je hitro spremenil mimiko obraza v bolj resno. Takrat sem se res ustrašila, kaj se bo zgodilo. Nato sem ga morala zapustiti do naslednjega dne."

In usojenih jima je bilo še veliko skupnih dni, resda pa je bilo okrevanje dolgo in naporno, znova se je moral naučiti govoriti in hoditi. Za nekdaj energičnega Dana je bilo najtežje po prihodu domov, kjer se je počutil, kot da ni za nobeno rabo. Zato je hvaležen ženi Ani, ki ga je podpirala in ljubila tudi v slabem. Saj vemo, da ljubezen dela čudeže. Dan v svoji predstavitvi: "Če ne bi imel take čustvene podpore z njene strani, bi se lahko drugače končalo. Vesel sem, da sem danes tak, kot sem, v solidnem stanju, zadovoljen, vesel. Novim izzivom in dogodivščinam naproti." In ena izmed slednjih bo tudi MasterChef Slovenija, med katerim bo njegova Ana znova dokazala, kako močan steber je. Dan: "Svoji ženi sem neizmerno hvaležen za vso njeno podporo, ljubezen in da je verjela in še vedno verjame vame. Brez nje se na MasterChef ne bi mogel prijaviti, saj mi je dala pogum in bo poskrbela za celo družino, medtem ko me ne bo."