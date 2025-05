Dan Prohart po MasterChefu vabi na posebna doživetja

Dan Prohart je MasterChef tekmovanje začel več kot odlično, vsakega kuhanja se je lotil 100-odstotno. Slabše počutje je vplivalo na rezultate med zadnjimi izzivi, po katerih se je njegov boj za pokal žal končal. Sedaj so pred njim drugačni izzivi, na katerih se mu lahko pridružijo tudi gledalci.

V MasterChef kuhinjo si prišel z ogromno pozitivne energije, kuharske strasti in želje po učenju. Prvi si si priboril MasterChef predpasnik in tvoje prepevanje kračici so si gledalci ogledali več kot štiristotisočkrat. Kakšni so tvoji spomini na začetek tvoje poti v MasterChefu?

Vsekakor sem se veselil vstopa v sam šov, prvi vtis sotekmovalcev je bil zelo pozitiven. Vzdušje je bilo noro, vznemirljivo in polno pričakovanj. Ko sem s kračko osvojil prvi predpasnik, takrat sem se zares zavedal, kje sem in se veselil novih izzivov.

Po tistem si nanizal več uspehov, ne gre samo za rolado, ribo v škrniclju in burek, pripravil si tudi druge vrhunske jedi, ki pa ti zaradi nekakšne smole niso prinesle balkona ali imunitete. Predvsem se te je držala smola s koščicami. Ali si jo prinesel od doma ali kje se te je prijela?

Tele koščice so mi res ponagajale na moji MasterChef poti, imam pa občutek, da se me je nekje prijela smola, in od takrat se mi je ni uspelo znebiti.

Pomemben je bil tudi tvoj doprinos k skupinskim zmagam, ki so se kar vrstile. Težava je bil zadnji izziv, na katerem so te sodniki prvič določili za vodjo. Kaj je šlo narobe oziroma kaj bi moral spremeniti?

Po pravici povedano, zadnjih nekaj izzivov nisem bil v najboljši kondiciji. Vmes sem bil celo nekaj bolan, zaporedna snemanja so bila kar naporna in tudi moja zbranost ni bila 100-odstotna, kar se je poznalo tako na mojem vodenju kot na nadaljnjem kuhanju.

Vsekakor pa sem se nekaj naučil in verjamem, da bi naslednjič drugače odvodil ekipo.

Na individualnem testu sta s Pio Pajnič pripravila vrhunsko jed, a si bil nato v dvoboju z njo poražen. Pia te je posebej pohvalila, saj si jo spodbujal in ji s tem pomagal, pa čeprav sta bila konkurenta. Tudi Jure Kirbiš te je opisal kot velikega človeka z velikim srcem. Koliko ti to pomeni?

Vedno sem bil človek, ki rad pomaga drugim. Sploh v tekmovanju, takem kot sem bil, ne bi mogel pustiti nekoga na cedilu, če vem, da mu lahko pomagam. Z Juretom pa sva se hitro povezala, hitro začutiš 'velikega človeka'. (smeh)

Na izločitvenem testu ti je kazalo zelo dobro, a si ga na koncu polomil s preveliko količino surovega ananasa. Ali te tvoja napaka ni spomnila na napako Davide Pogorevc Hafner, ki je v torto dala preveč manga?

Prav spomnim se, ko sem meso srne dal v skodelico, kjer je bil narezan ananas, moral pa bi narediti ravno obratno. Ko sem hotel popraviti napako in izbrskati koščke ananasa iz kozarca, je bilo prepozno. Da bi ga prej popekel, mi v tistem trenutku ni prišlo na pamet. Če bi bolje razmišljal, bi verjetno dostavil vsaj soliden krožnik, vendar tako pač je v MasterChefu. Vsi imamo svoje dobre in slabe trenutke, ta je bil eden mojih.

Pred slovesom si povedal, da bo kakšen dan hudo, potem pa boš šel novim izzivom naproti. Kako je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?

Po eni strani sem bil razočaran, ker verjamem, da bi lahko pokazal še marsikaj, po drugi strani pa sem komaj čakal, da grem nazaj med svoje v normalno življenje.

Kako pa so tvojo pot v tekmovanju komentirali tvoji najdražji in kakšnih odzivov si deležen?

Presenečeni so bili, ko sem jim povedal, da sem zapustil MasterChef kuhinjo, za trenutek kar malo žalostni, saj so vsi verjeli, da bo moja pot daljša, a se je vzdušje hitro spremenilo v veselje, saj smo komaj čakali, da bomo spet skupaj. Hvaležen sem vsem gledalcem, ki me kakorkoli podpirajo. Dobivam res lepe odzive, tako na ulici kot na spletu.

Res si šel novim izzivom naproti, poleg kulinaričnih dogodkov si zaseden tudi s kuharskimi tečaji in otroškimi delavnicami ter ustvarjanjem kuharskih vsebin na @dfoodfamily. Ali smo še kaj izpustili in kaj bi še lahko napovedal?

Če ne prej, začnem jeseni organizirati doživetja v gozdu, kjer bomo skupaj nabrali dobrote iz narave, kurili ogenj, skupaj nekaj dobrega skuhali in se marsikaj naučili. Verjamem, da bo vsak od tam odšel domov z lažjo glavo in z več energije.

Dan odhaja novim izzivom naproti. FOTO: Domen Jugovar icon-expand

MasterChef Slovenija pa se nadaljuje, za pokal se bori le še 8 tekmovalcev in ob slovesu si zmago napovedal Juretu Kirbišu. Ali si še vedno takšnega mnenja?