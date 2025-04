Dan znova navdušil, Mojmir bi njegovo jed naročil dvakrat

OGLAS

Prvi 'mistery box', riba v škrniclju

Na individualnem izzivu so se pomerili Erika Črnigoj, Kaja Naveršnik, Martina Trgovec, Pia Pajnič, Dan Prohart, Natalija Sebanc in Tadej Ladinek. Sodniki so spomnili, da se je v MasterChef kuhinji zvrstilo že več kot 30 'mistery box' izzivov, na katerih so se rodile ene najbolj brilijantnih idej, a je prišlo tudi do številnih zagat. Pia je povedala, da je izziv vadila doma. Bila je počaščena, da lahko sodeluje v takšni preizkušnji. Tokrat so se pod skrivnostno škatlo skrivali orada, papir za peko in posoda za omako. Karim Merdjadi: "Vaša naloga bo, da pripravite ribo v škrniclju oz. 'en papillote', s prilogo in omako." Za kuhanje so imeli na voljo 60 minut.

Tekmovalci pred prvim 'mistery box' izzivom FOTO: POP TV icon-expand

Martina je bila prepričana, da ji tokrat ne bo zmanjkalo časa. Karima je skrbelo zaradi Tadejevega kuharskega tempa, Luko Jezerška pa za Kajino idejo, ki se mu je zdela preveč preprosta. Dan je v izzivu užival, saj je priprava morskih jedi njegovo področje. Pia je edina pekla celo ribo, to pa zato, ker še ne obvlada filiranja. Mojmirja Šiftarja je navdušila z idejo za jed, morala jo je le izpeljati do konca. Sodnik ni bil zadovoljen z Natalijinim filiranjem, všeč pa mu je bil pire, ki ga je pripravila. Malce kasneje je navdušila z zvijanjem škrniclja, medtem ko je bila Erika v velikih težavah, ker ni razumela, da mora postreči zaprt zavitek. A tudi Kaja ni razumela izziva, poleg tega ni dobro zavila škrniclja. Tadej je imel težavo z omako, Mojmir je od njega pričakoval nekaj drugega, ne pire krompirja, se je pa po okušanju komponent veselil Martinine jedi, predvsem omake. Tadej je nekaj minut pred koncem spremenil načrt in pripravil novo omako, namesto pireja pa sotiran krompir.

Martini uspe po šolsko

Martina je otvorila okušanje. Ko so sodniki odprli njen škrnicelj, so bili navdušeni, uživali so v lepih vonjavah. Karim: "Točno tako mora izgledati riba v škrniclju." Riba je bila lepo pripravljena, jed je bila sveža, omaka pa gladka in okusna. Mojmir je jed pohvalil kot šolsko, Luka pa je pohvalil lepo pripravljene komponente, preplet okusov, svežino in zelo okusno omako.

Krožnik Martine Trgovec

Tadejev škrnicelj ni bil dobro zaprt, priznal je, da napake dela zaradi časovnega pritiska. Povedal je, da je v zadnjih minutah spremenil načrt. Mojmirju se je zdela škoda, da načrta ni spremenil še drugič in krompirja dal v škrnicelj, da bi se navzel okusov po ribi. Omaka je bila dobra, a je sodnik pogrešal več maščobe.

Dan navduši

Dan je navdušil s svojim škrnicljem in s tem, kako je jed serviral. Sodnikom je iz mošnjička lepo zadišalo, v njem je tekmovalec ribo združil s korenjem in šparglji. Luka je po okušanju povedal, da je navdušen: "Zelo premišljeno si se lotil današnjega izziva in prav vidi se, da ti je ta morski svet kristalno jasen." Mojmir: "Če bi jaz prišel v neko 'konobo' ali gostilno za kosilo na tak krožnik, bi po moje ostal tam do večerje, pa si še enkrat naročil. Tako je dobro." Karim je posebej pohvalil okusno omako, ki je bila pravilno zgoščena in bogatega okusa.

Dan Prohart

Luka je ob pogledu na Kajin krožnik povedal, da ga boli srce. Tudi ko so sodniki škrnicelj odprli, niso bili videti navdušeni, enako je bilo po okušanju. Pire je bil preslan, omaka pa prekisla in je povozila vse ostale komponente. Kaja je ugotavljala, da se je preveč zreducirala. Vedela je, da jo čaka Izločitveni test. Pia je že pred okušanjem ugotovila, da je storila enako napako, saj je v škrniclju pripravljala samo ribo. Mojmir je povedal, da je riba zelo okusna, saj jo je pekla celo, želel pa si je njene okuse čutiti tudi v zelenjavi, ki jo je pripravljala ločeno. Luka je pohvalil okuse jedi, Karim pa vse komponente. Erika je jed lepo servirala, vse komponente so bile zelo okusne in pravilno pripravljene. Izjema je bila riba, ki jo je preveč termično obdelala. Škrnicelj je namreč odprla, nato pa ribo znova zavila, da bi jo postregla, kot je zahteval izziv. Karim je ocenil, da jo čaka še ogromno dela. Natalija je bila na vrsti zadnja. Škrnicelj je bil sodnikom všeč, in ko so ga odprli, je iz njega zadišalo, a vsebina ni bila privlačna na pogled. Mojmir: "Izgled nobenega od nas treh ni prepričal, če bi pa jedel z zaprtimi očmi, bi se pa smejal od veselja, ker okusi so pa res, res dobri." Karim je dodal, da bi bila jed super, če ne bi bila pripravljena v škrniclju.

Balkon za Dana, prednost za Martino