Dana Ilić: Starša nista vedela, kam se podaja

35-letna Dana Ilić iz Ljubljane ima rada mir in dobre odnose, takrat na plano prideta njena družabnost in smisel za humor. Dela na zavarovalnici kot skrbnica poslovnih strank, toda njeno srce jo vleče v kuhinjo in k novim izzivom. V življenju namreč potrebuje kreativnost in dogajanje. Dana: "Delo na zavarovalnici me ne izpopolnjuje v tej meri, kot bi si sama želela. Delodajalec je super in tudi samo delo je v redu, ampak sanje so pa nekaj drugega ... Želela bi si in stremim k temu, da mi bosta moja dva največja hobija, kuhanje in organizacija dogodkov, lahko nekega dne omogočila sanjsko službo."

Kot je povedala v svoji predstavitvi, bi rada imela svoje podjetje ter opravljala delo, ki združuje potovanja, hrano in organizacijo. In kakšno delo bi to bilo? Dana: "To je definitivno kombi, doma predelan v 'food truck', in gas ... Rada sem kreativna, zato ga ne bi rada samo kupila, ampak bi ga pomagala soustvariti, potem pa organizirala različne dogodke, na katerih bi nudili dobro lokalno in tujo hrano po Sloveniji in tujini." V smehu doda: "Včasih si predstavljam, da bi bila kot polžek, ki nosi vse s sabo v hišici na hrbtu. Takšna bi bila jaz s svojim 'food truckom'."

V letošnji sezoni MasterChefa Slovenija je veliko tekmovalcev navdušenih popotnikov. Tudi Dana v tekmovanje prihaja z lepo popotnico in lepimi spomini: "S potovanj mi najbolj ostanejo v spominu kakšne zgodbe ljudi, ki jih spoznam mimogrede. Ali so to ljudje, pri katerih prespimo, ljudje, ki jih srečam na ulicah, lastniki kakšnih manjših restavracij, v katerih jemo na poti, taksisti ali ljudje na letališčih itd. Definitivno mi vsako potovanje omogoča večjo kulinarično širino z različno uporabo začimb, kombinacijami okusov, idejami in možnostjo pokušanja tako sestavin kot jedi."

Kuhati je pričela, ko je videla, da je sodelavka za navaden 'wrap' (zavitek) plačala pet evrov, kar se ji je zdelo pretirano. Predlagala ji je, naj raje plača njej in bo kuhala ona. Če bi imela restavracijo, bi se torej v njej lahko ugodno najedli? Dana: "Hmmm ... Dobro vprašanje ... Sama rada jem poceni in dobro in pa tudi drago in dobro ... (smeh) Glede na to, da mi je ulična hrana bližje, se bom trudila, da ostanejo tudi cene temu primerne in ne po cenah visoke kulinarike."