Dana je odšla s cmokom v grlu, sedaj ima nove razloge za veselje

Ta preobrat ni posebej vplival na moje kuhanje, ker je bil vsak izziv sam po sebi stresen oziroma nekaj posebnega. Nikoli nismo vedeli, kaj nas čaka, in vsakič sem šla v kuhinjo s fokusom samo na določeno kuhanje oziroma samo za določen izziv in nisem razmišljala za naprej ali kaj bo jutri. To, da smo na individualnem kuhanju izvedeli, da gre za izločitveni test, ni spremenilo mojega fokusa oziroma same zamišljene jedi.

Če začnem na začetku, sem ponosna na svojo prvo jed, namreč to je bil en tak velik mejnik oziroma osebna zmaga, da sem v MasterChef kuhinji in da sodniki okušajo mojo hrano. Druga stvar je bil piškotek, ki me je prvič popeljal na varno stran – na balkon. Kako malo potrebujemo, da smo na varni strani. (smeh) Drugače pa seveda nikoli pozabljen piščančji burger, tistih pohval ne bom pozabila nikoli v življenju. Mislim, da si je vsak od nas v samem tekmovanju zaželel, da bi bil vsaj eden izmed njegovih krožnikov 'uau'. Potem pozdrav iz kuhinje – da sem dobila take lepe pohvale, kot to, da je to definicija pozdrava iz kuhinje, kajti mi smo le amaterji in teorij ter definicij ne poznamo. Pa tudi zaradi tega, ker smo kot ekipa žensk lahko odšle varno na balkon. Skratka, je ena lepših zgodb, ki jih piše moje življenje ...

To je bila kar dobra ocena konkurence ... Sotekmovalci, ki so ostali, so res vsi tako zelo dobri in vsi težko premagljivi.

Zanimivo je, da si se ravno med to oddajo spraševala, ali je čas za odhod domov, saj da morda nisi več kos številnim izzivom. Je to bila dobra intuicija ali realna ocena konkurence?

Seveda, da bi bilo super imeti katero koli od prednosti. Sploh pa imuniteto. Verjamem pa, da je bilo težko tudi tistim, ki so jih dobili, ker so se ubadali z drugimi vprašanji, kot sta: "A izkoristim ali ne? Je moja jed dovolj dobra?" To je bil en tak dvorezen meč. Sedaj, ko sem zunaj, je pa seveda lahko reči, da bi imela značko ... Še kako bi mi prav prišla na tem individualnem testu, samo ne vem, če je ne bi potem že kdaj prej izkoristila.

Jure Pavlič in Lidija Subašić sta se rešila z imuniteto, ostali tekmovalci so se odrezali bolje od tebe. Bi bilo lepo imeti eno takšno značko na predpasniku, kajne?

Ko si se poslavljala, si bila zelo čustvena. Kako pa je bilo, ko so se za teboj zaprla vrata MasterChef kuhinje?

Ko zapustiš MasterChef kuhinjo, mislim, da je prvi tisti občutek olajšanje, ker vseeno je tukaj prisotno veliko enega umetno ustvarjenega stresa in ves čas so določeni pritiski, časovni, fizični ... Tako da jaz sem najprej to občutila, prvih nekaj sekund, potem se pa zaveš, da je pa tega 'ta lepega kot celota' konec. Mi sotekmovalci smo bili kot ena družina, in da ne bomo več skupaj, da tega intenzivnega tečaja, na katerem se res ogromno naučiš, ter vseh nasvetov sodnikov, pa seveda neverjetne ekipe, ki sodeluje pri tem projektu, nimaš več prilike videti, slišati, sodelovati. Takrat te pa seveda stisne ... Nabral se mi je en velik cmok v grlu in v mislih sem imela samo 'ne zlomi se sedaj, ves čas tekmovanja si se imela lepo, si se smejala in zaključi tudi tako'.

V tej sezoni ste tekmovalci prvič kuhali s svojimi najdražjimi. Tebe je z lepo asistenco razveselila prijateljica Fikreta. Kako pa so ostali tvoji najdražji pokomentirali to vajino kuhanje?

Toliko enih lepih komentarjev sem dobila na to oddajo, od tega, kako sva povezani, da se vidi, da sva res najboljši kolegici, da kako sva se zabavali, in vse, kar so povedali, je res ... Res sem hvaležna sebi, da sem toliko časa ostala v MasterChef kuhinji, ekipi MasterChefa, ki je vse zorganizirala, in seveda moji Fiki, da si je vzela čas. Ker ta izkušnja je neponovljiva in neprecenljiva in za vedno se je bom spominjala. Večkrat sem rekla, da je moja odločitev stopiti v ta projekt resnično ena mojih najboljših odločitev in seveda lepših zgodb, ki jih piše moje življenje.

Kako pa so tvoji najdražji pokomentirali konec tvoje poti v tekmovanju?

Moji najdražji so seveda veseli, da sem spet med njimi, hkrati pa bi si želeli, da bi še malo ostala, ker vedo, koliko mi to pomeni.

Zmagala nisi, toda kljub temu si iz MasterChef kuhinje odšla bogatejša. Omenila si nova prijateljstva in pa kulinarično širino. S kom si se najbolj povezala in ali lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšno kulinarično sodelovanje?

V tako kratkem času sem res dobila kar nekaj dobrih prijateljev, najbolj sem se seveda povezala z Blanko. Ta njen pogled na svet in pa seveda humor bom pogrešala na dnevni bazi, ampak bova že nadoknadili s kakšnim obiskom v Prekmurje. Poleg Blanke bom še sodelovala z Domnom, Lidijo in Julijo .... Nekaj projektov imamo že potrjenih, pa upam, da še s kom, s katerim nisem imela prilike toliko sodelovati znotraj MasterChef kuhinje. Vsi so okej, tako da če nam bo le čas dopuščal, da skupaj poustvarimo še kakšen dogodek zunaj magične MasterChef kuhinje, bo super.