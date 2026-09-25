Daniela se je hitro pobrala, našla je srečo v kuhanju in ljubezni

Po skupinskem uspehu v tretjem tednu je bil četrti teden tekmovanja zate veliko bolj pester in dramatičen. Na izzivu s skrivnostno škatlo si po vseh nevšečnostih pripravila lepo in okusno sladico. Kako ti je to sploh uspelo, potem ko si bila že na robu obupa?

Ja, zamislila sem si, da bom naredila eno lepo mini pito v slogu limonine pite z meringo, ampak z okusoma oreha in mete. Nato pa so mi praktično vse komponente razen meringe začele nagajati in sem videla, da sladice, kot sem si jo zamislila, ne bom mogla sestaviti. Zato sem začela razmišljati, kaj drugega lahko naredim iz tega oziroma kako lahko vseeno nekaj dostavim. V trgovini sem vzela posodico, ki se mi je zdela primerna, in začela vanjo dajati komponente eno po eno ter sproti ugotavljala, kako jo bom sestavila. Želela sem, da bi čim lepše in čim bolje izpadla, saj se nisem hotela kar tako predati.

V tem izzivu je slavila Tanja Rajar, sama si morala na izločitveni test, a ti tokrat ni uspelo. Očitala si si, ker si se odločila za takšno jed. Kaj pa bi pripravila, če bi imela to možnost?

Vsekakor bi izbrala kaj bolj enostavnega, bolj varnega. Takšno rolado sem naredila par dni prej in so bili vsi toliko navdušeni nad njo, da v tistem trenutku kar nekako nisem mogla mimo te ideje. Sem pa ob tem čisto zanemarila, da je bil časovnik za takšno jed čisto prekratek in da se v kuhanje v vodni kopeli nima smisla spravljati. Kaj točno bi pripravila namesto tega, pa ne vem, niti o tem potem nisem več razmišljala, ker sem se raje posvetila drugim izzivom.

V tekmovanju si postregla veliko zelo okusnih jedi, tudi zmagovalnih. Na katero svojo jed oziroma kateri dosežek pa si najbolj ponosna?

Ponosna sem bila vsakič, ko se mi je zdelo, da sem na nek način presegla sebe, da sem naredila nekaj, za kar si do takrat nisem mislila, da znam. Tudi če na koncu ni bila popolna, je bil eden od glavnih namenov mojega vstopa v MasterChef tudi učenje. Tako da sem bila ponosna vsakič, ko sem se nekaj novega naučila in mi je to uspelo v taki meri, da sem dobila tudi pohvale s strani sodnikov.

Daniela Perdih FOTO: POP TV

Mojmir Šiftar je bil prepričan, da tvoja otroka ne bosta razočarana in da bosta ponosna nate. Ali je imel prav in kako sta pravzaprav komentirala tvojo pot v tekmovanju?

Otroka sta tako majhna, da koncepta oddaje pravzaprav niti ne razumeta najbolje. Sta pa komaj čakala, da bosta lahko začela govoriti, da bo mami na televiziji, in zdaj to povesta ob vsaki priložnosti. Zdaj še toliko raje pomagata v kuhinji in že napovedujeta, da se bosta tudi sama udeležila podobnega tekmovanja Mali šef.

Ob slovesu si bila zelo čustvena. Obžalovala si, ker ne boš imela priložnosti za nadaljnje učenje, saj si se želela podati v kulinarične vode. Ampak svojo željo si vendarle uresničila, kajne?

Ja, res je. Po izstopu iz kuhinje MasterChef sem se hitro pobrala. Svoje kulinarično znanje sem še nadgrajevala in ga praktično vsak dan sproti nadgrajujem. Še vedno sem željna novih znanj in komaj čakam, da se preizkusim v čem novem, tako da si včasih tudi sama zadam kakšne nove kuharske izzive. Vstopila sem v projekt PONI, kjer sem razvijala svojo poslovno idejo, in takoj zatem odprla podjetje Dob'r bite d.o.o., v katerem zdaj nudim zdrave malice, delam cateringe, sem zasebni chef in pripravljam druge pogostitve. Želim pa se ukvarjati tudi z ulično hrano.

Našla si tudi srečo v ljubezni. Nam lahko zaupaš kaj več?

Ja, tudi na ljubezenskem področju so se stvari lepo poklopile. Našla sem točno takšnega partnerja, kot sem ga iskala. V vseh teh stresnih obdobjih, ki so prišla z odprtjem podjetja, MasterChefom in drugimi izzivi, mi je glavna opora in steber – sploh si ne predstavljam, kako bi vse skupaj zmogla brez njega. Lepo je sprejel tudi moje otroke in kljub temu, da še nisva dolgo skupaj, že načrtujeva skupno prihodnost, glede katere sem zelo optimistična.

Daniela se je podala v kulinarične vode. FOTO: osebni arhiv

Tekmovanje se nadaljuje brez tebe, za pokal se bori še 12 odličnih kuharjev. Za koga boš navijala in zakaj?