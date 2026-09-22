Daniela si po celostni preobrazbi zastavlja vedno bolj nore izzive

Danielo Perdih so sodniki na zadnjem izzivu skupin določili za vodjo rumenih. Tekmovalci niso verjeli vanjo, na koncu pa je prav ona stala na balkonu. Daniela pravi, da ni bila razočarana, ker je nihče izmed tekmovalcev, ki so še imeli to možnost, ni izbral za vodjo. Daniela: "Povedala sem, da s kozicami redko delam, zato je bilo nekako pričakovano, da se bodo sotekmovalci raje odločili za koga od drugih vodij. Konec koncev je to tekmovanje. Če imaš možnost izbirati, v katero skupino boš šel, boš izbral tisto, kjer imaš po tvojem mnenju več možnosti za zmago. Tako da sem se bolj kot s tem ukvarjala s skrbjo, kako bom izpeljala izziv. Zelo pa me je tolažila misel, da je bil med tekmovalci, ki so ostali na koncu in niso imeli izbire, tudi Tilen, za katerega še danes pravim, da je pri morski hrani najmočnejši od vseh." Prizna, da je bil izziv zahteven in naporen, še posebej zato, ker so imeli člana manj: "Zaradi česar smo morda na trenutke delovali kaotično. Sem pa – tudi če se to navzven ni videlo – imela stvari ves čas pod kontrolo. Ves čas sem opazovala, kaj se dogaja tako pri Karin kot pri Tilnu, in pri Karin tudi posegla v samo kuho, ko sem videla, da ji ne bo uspelo dokončati obeh jedi do izteka časa."

Daniela Perdih po nepričakovanem uspehu. FOTO: POP TV

Zmaga je prišla kot lepo presenečenje: "Zmaga je bila zame nepričakovana, predvsem ker je bil rakov koktejl jed, s katero sem se srečala prvič, in nisem točno vedela, kaj od nje pričakujejo sodniki. Zato pri tej jedi nikakor nisem že vnaprej pričakovala, da bi lahko bila najbolje pripravljena med skupinami." Na balkon so jo poslali sodniki, a je morala določiti najšibkejši člen v skupini in to je bila Karin. Gregor Spudič in Klemen Rutar se nista strinjala z njeno odločitvijo. Kot sta se izrazila, mora kapitan zadnji zapustiti ladjo, vodja pa prevzeti odgovornost. Daniela: "Naloga, ki sem jo dobila, je bila zelo nehvaležna, saj si nihče ne želi pustiti nekoga iz svoje ekipe za sabo. Tudi sama sem razmišljala o tem, da bi svoje mesto na balkonu odstopila Karin. Če bi vsi člani ekipe pripravili enakovredno dobre jedi oziroma jedi, ki bi bile zaslužne za zmago, bi to zagotovo naredila. Žal pa je Karin po mojem mnenju naredila dve napaki. Prva je bila, da si je izbrala dve prezahtevni jedi in pri njiju vztrajala. Druga pa, da takrat, ko je videla, da potrebuje pomoč, tega ni povedala, čeprav smo bili tako dogovorjeni. Zaradi tega sem morala sama ves čas budno spremljati njen pult, zaradi česar sem se težje posvečala svoji jedi in vodenju skupine. Na koncu sem pričakovano morala stopiti za njen pult in poseči v njeno kuho, saj sicer vsaj ena od njenih jedi sploh ne bi bila dokončana. Karin je poleg tega tudi sama izrazila željo, da s takšnima krožnikoma ne želi na balkon, tako da je bila ta odločitev na nek način med nama dogovorjena." Je bil pa zanjo bolj zabaven začetek tekmovanja. Spomnimo se, da je pred prvim kuhanjem v trgovino stekla kar skozi pregradno steno. A to je tudi pomenilo, da je borbena, brez česar ne bi zmogla preskočiti številnih preprek. Daniela: "V življenju sem se soočila že s kar nekaj vzponi in padci, zato brez vztrajnosti in borbenosti nikakor ne bi šlo. Predvsem pa je bila vztrajnost tista, ki je bila ključna, da sem se rešila iz začaranega kroga. Zame osebno je bil največji in najpomembnejši del te poti prav mentalna preobrazba. To, da sem se naučila imeti rada in da sem sama pri sebi razčistila, kaj si želim od sebe, od svojih bližnjih in od svojega življenja. Veliko sem delala na sebi – na tem, kaj sem sama pripravljena narediti za svoje otroke in za svojega partnerja, ter kaj pričakujem od partnerskega odnosa. Morala sem ozavestiti, kaj v zvezi iščem in kaj je prav, da v njej dobiš, da imata drug z drugim zdrave ter podporne odnose. In ravno zaradi te preobrazbe sem lahko danes boljša različica sebe, bolj prisotna za svoje bližnje in srečna v partnerskem odnosu."

Daniela na poti do velike preobrazbe FOTO: POP TV

Daniela je mamica dveh otrok, danes starih 3 in 7 let. Ko je bila njena hčerka stara komaj 10 mesecev in ravno pred vstopom v vrtec, sama pa tik pred vrnitvijo na delovno mesto, sta se z bivšim partnerjem razšla. Pravi, da je bilo to obdobje resnično naporno, a dodaja: "Kakor pa je bilo naporno zaradi same spremembe, pa mi je po drugi strani prineslo veliko olajšanje, saj je bila situacija že zelo napeta. Tako smo vsi nekako lažje zaživeli in zadihali. Z nekdanjim partnerjem sva si razdelila skrbništvo, tako da imata tudi otroka zdaj od obeh več kot prej, ko sta bila ves čas del napetosti." Po razhodu z očetom svojih otrok je izgubila kar 30 kilogramov. Daniela: "Če bi si na začetku rekla, da moram shujšati 30 kilogramov, bi mi bilo najbrž zelo težko. Namesto tega sem si preprosto rekla, da moram izgubiti nekaj kilogramov, da se bom počutila bolje. Najprej sem uredila prehrano, kasneje pa sem dodala še šport. To me je potegnilo v neustavljiv, pozitiven krog sprememb. Po približno devetih mesecih sem na tehtnici zagledala 30 kilogramov nižjo številko. Vendar je bila v tisti točki ta številka le še stranski produkt veliko večje zmage. Bolj kot sama številka so mi pomenile vse nove navade, znanje in sposobnosti, ki sem jih pridobila. Prvič sem bila res zadovoljna sama s sabo, saj sem počela stvari, za katere si nisem mislila, da sem jih kdaj sposobna – in v njih sem bila dejansko dobra. Ko sem šla na svoja prva tekaška tekmovanja, sem na primer presenetljivo zasedala zelo visoka mesta." Prav zaradi doseženih uspehov pa si, kot se je izrazila, zastavlja vedno bolj nore izzive. Zadnji v nizu je MasterChef Slovenija. In kako zelo noro je v resnici? Daniela: "Jaz mislim, da je za marsikoga kar noro. Marsikdo si ne bi upal prijaviti oziroma se udeležiti MasterChefa, četudi doma dobro kuha in ima veliko kuharskega znanja. Predvsem pa, če bi mi nekdo par let nazaj rekel, da se bom takole pokazala pred celo Slovenijo in se izpostavljala, bi ga samo malo čudno pogledala. Celotno življenje sem rada kuhala, predvsem pa sem zelo rada ustvarjala v kuhinji. Nisem si pa nikoli mislila, da se bom s tem začela ukvarjati še kaj več kot samo ljubiteljsko – predvsem pa, da si bom kdaj upala vstopiti v MasterChef kuhinjo."

MasterChef Slovenija je zadnji v nizu norih izzivov, ki si jih je zastavila.. FOTO: POP TV