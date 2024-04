Danin dosežek za zgodovino slovenskega MasterChefa

Na individualnem testu so se dokazovali člani obeh poraženih skupin, rdeče in modre. Sodniki so jih postavili pred mesni izziv, sami pa so se morali odločiti, ali bodo kuhali z govedino ali piščancem. Rok Novak je prednost dal prav Dani Ilić , ki se je odločila za goveji ramsteak. Kot drugo je Dana določila Andrejo Špeh , ki je izbrala T-bone. Domen Beribak je lahko izibral naslednji, odločil se je za piščanca. Blanka Erniša je izbrala piščanjčja bedra, Julija Bukvič piščančje zrezke, Klara Šmigoc telečji hrbet, Lidija Subašić je navdušila z izbiro piščančjih jeter, Jure Pavlič je izbral goveji file, Luka Pangos pa kot čisto zadnji piščančja stegna. Za kuhanje so ob ves čas odprti trgovini imeli na voljo 70 minut, samo dvema najboljšima tekmovalcema se je obetal drugi krog kuhanja.

Lidija se je odločila za paštete z razgibanimi okusi, Blanka za obaro. Domen je želel pripraviti prefinjen krožnik, a se mu je zataknilo pri koruzi, ki jo je želel izdolbsti in napolniti. Ko ga je Mojmir Šiftar opozoril, da želi na krožniku videti vse dele piščanca, pa je izgubil motivacijo. Klara se je odločila za mehiško jed, a je z njo razžalostila sodnike, ki so pričakovali telečji hrbet, pripravljen povsem drugače. Jure je goveji file spremenil v pečenko Wellington, le da je zanjo pripravil svoje testo. Luka ni bil navdušen nad omako. Tekmovalec Luka je pripravljal svojo najljubšo jed, indijskega maslenega piščanca. Pripravljal je tudi vlečeno testo za 'roti canai' oziroma indijski kruhek. Dana ni bila povsem prepričana vase, a je Mojmirja navdušila z idejo za azijsko jed. Domen se je v nadaljevanju povsem izgubil, povedal je, da bi najraje odšel iz kuhinje in se pripravil na izločitveni test.

Danin ramsteak z rezanci in ocvrtim rumenjakom je bil videti zelo lepo in barvito, meso lepo pečeno, tudi rumenjak je bil tekoč. Luka Jezeršek je njeno jed opisal kot tehnično popolno, Mojmir je pohvalil lepo začinjenost, lepo pripravljeno zelenjavo in meso: " Top! " Karimu Merdjadiju ena porcija ni bila dovolj.

Domen ni bil zadovoljen s svojim krožnikom, sodniki tudi ne. Luka je tekmovalca opozoril, da je to posledica nereda na njegovi kuharski postaji. Blankini piščančji obari so do popolnosti manjkale finese, a je bil njen krožnik boljši od Domnovega. Julija je stavila na omako, navdušila je tudi z okusnim filejem, zato je ostala v igri za drugi krog kuhanja. Lidija je pripravila vabljiv tris paštet, ki je bil izredno okusen. Karim je ocenil, da je izbrani kos mesa povzdignila na piedestal. Ko pa so sodniki poskusili Lukovo jed, so bili več kot zadovoljni. Karim je jed opisal kot svežo in elegantno, sodnik Luka pa je pohvalil tehnike, ki jih je uporabil. Sodniki so prav zaradi slednjih v drugi krog kuhanja poslali Luko.

Takšnega burgerja sodniki še niso jedli

Dana in Luka sta se pomerila v 'mystery box' izzivu. Pripraviti sta morala MasterChef burgerje, za vsakega sodnika enega. Dana je tokrat morala izbirati med piščančjimi kosi mesa, Luka med govejimi. Karim: "Ne želimo navadnega burgerja, želimo kralja vseh burgerjev." Na voljo za pripravo sta imela 60 minut.

Luka je pripravljal burger Ištrijan s tartufi, panceto in sirom brie. Dana se je spomnila vseh komentarjev, ki jih je dobila od sodnikov za svoj prvi hamburger v tekmovanju, in so ji prišli še kako prav. Pripravljala je trganega piščanca, zelenjavne priloge in hrustljav element. Zavedala se je močne konkurence ob sebi, a je Luku polpet med peko začel razpadati.

Lukov burger je sodnikom lepo dišal. Karim je pohvalil lepe okuse, zmotilo ga je meso, ki ni obdržalo oblike pleskavice. Okuse je pohvalil tudi Mojmir, ki so ga sicer zmotila vlakna v mesu. Sodnik Luka bi si želel malo več sočnosti. Danin burger je bil videti lepo, Mojmir se je spomnil na njen prvi burger, ki ga je z novim več kot presegla. Luka je povedal, da ni pripravila veliko komponent, a je z njimi poskrbela za božanski okus. Karim je dodal, da je njen piščančji burger najboljši, kar jih je doslej jedel. Pohvalil je tudi hrustljav element, ki je bil pika na i.