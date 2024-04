Danino presenečenje za starša: Oba sta bila osupla

Dana Ilić si bo zapomnila peti teden MasterChef tekmovanja. Začela ga je v vlogi vodje rdeče skupine, ki se ji je sprva poskušala izogniti, a jo je na prigovarjanje sotekmovalcev le sprejela. Po koncu kulinaričnega popotovanja po Mehiki je le malo manjkalo, da bi si priborili vstopnico za balkon. Dana: " Na skupinskih izzivih sem skoraj vedno uživala oziroma nikoli nisem bila toliko obremenjena, kaj bomo danes kuhali, ker vseeno je pritisk manjši, če veš, da v tem nisi sam. Kljub temu, da nisem želela biti vodja in sem na koncu 'podlegla' pritiskom tako super ekipe, sem se imela prav super. Ne bi mogla bolj uživati med kuhanjem in bila sem zelo ponosna na našo skupino, kako nam je uspelo dostaviti dobre in okusne krožnike čeprav nismo imeli pojma, kako narediti tamales. Po slišanih komentarjih treh izjemnih sodnikov so naša pričakovanja kar poskočila. In potem seveda realnost ... Tako kot sem že izjavila, nismo bili slabi, samo 'rumenčki' so bili boljši. Še enkrat čestitke rumeni ekipi. "

To je tudi pomenilo, da mora skupaj z ostalimi člani svoje in modre skupine na individualni izziv. Začetek ni bil obetaven, saj je imela povsem prazno glavo. Dana: "Prav spomnim se, da sem se zavedala, da je individualni izziv in da moram dati vse od sebe, da ne pristanem na izločitvenem. Ampak jaz sem v kuhinjo stopila brez energije. Takšni dnevi pridejo v realnem življenju in tudi taki dnevi so bili v MasterChef kuhinji. Enostavno mi je bilo vseeno, če grem na izločitveni test. Spomnim se, da tudi ko so sodniki povedali pravila individualnega izziva, so mi misli odplavale čisto drugam. Sploh nisem poslušala, ampak sem bila v svojem svetu. (smeh) Potem si rečem, da bo že začel nekdo drug, tako ali tako sem v sredini, pa bom videla, kaj je 'fora' današnjega izziva. Glej ga, zlomka, Rok ravno mene izbere, da začnem z izzivom. Ni mi preostalo drugega, kot da se pretvarjam, da vem, za kaj gre in se prepustim toku."

Odločila se je, da bo izbrala kos mesa, iz katere bo pripravila jed, ki ji je všeč in bi jo jedla tudi sama. In bila je izredno všeč tudi sodnikom, ki so jo opisali kot okusno in tehnično dovršeno. Dana: "Ko se mi v prvem krogu posreči, da pridem v drugi krog, kar se mi je zdelo cel čas kuhanja misija nemogoče, dobim v drugem krogu 'značkarja', kot sem ga rada dražila. Tukaj sem si že takoj po prihodu v kuhinjo rekla, da ni možnosti, da ga premagam, pa ne glede na to, kakšen je izziv in ne glede na to, kaj jaz pripravim. Luka the Great (Luka Veliki) je bil nepremagljiv – do takrat. (smeh) Šalo na stran. Ko izveva, da je izziv priprava burgerja, se nama kar nasmehne. Takrat sem si pa rekla, uživaj, imej se fajn in naredi spet nekaj, kar bi ti z veseljem pojedla. Če pa kaj, je Burger moja najljubša hrana na svetu, in če bi le lahko, bi to vsak dan jedla. Naredi takega, ki bi ga z največjim veseljem zmazala. In točno ta burger me je popeljal naravnost na balkon. Zmaga je bila slastna in mastna."