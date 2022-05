Daša: Pohval in rokovanja se bom spomnila vsakič, ko bom dvomila vase

Daši Fiegl je bilo hudo, ker je izpadla ravno, ko ji je šlo dobro in je vidno napredovala. A česar ni končala v kuhinji MasterChefa, namerava v prihodnosti doseči z učenjem in izpopolnjevanjem na področju kulinarike.

Rdeči ste pristali na izločitvenem testu, ker ste se odrezali veliko slabše od modre skupine. Zdelo se je, da se morda preveč obremenjujete z nasprotniki. Ali meniš, da bi se morali takrat bolj posvečati kuhanju, da bi bil izid drugačen? Zase lahko trdim, da se z modro skupino sploh nisem obremenjevala, kvečjemu sem jo videla kot konkurenco in sem se zato stoodstotno posvetila hrani. Če sem odkrita, sem tudi jaz med kuhanjem pomislila na to, da se ostali tekmovalci preveč posvečajo drugi skupini in premalo samemu kuhanju. Mislim, da bi bil izid drugačen, če bi se osredotočali samo na kuhanje.

icon-expand Daša si je vsekakor zaslužila svoje mesto v tekmovanju. FOTO: POP TV

Luka je prejšnji izziv, kot je povedal, izbrisal iz glave, ostali ste bili precej slabe volje. Ali je ta čustvena prtljaga vplivala na tvoje kuhanje? Ja, nedvomno je. Ni pa to edina stvar, ki je bila vzrok za slabo počutje. Največja je bila gotovo neprespanost. Po le dveh urah spanja in po dolgem snemanju možgani preprosto ne funkcionirajo, kakor bi morali, še posebej pod tako velikim pritiskom.

Trikrat ste kuhali s povsem enakimi, osnovnimi sestavinami. Kaj bi se moralo skrivati v škatli, da bi zablestela? Prost dan, dobra masaža in meditacija (smeh). Problem ni bil v sestavinah, ampak v izzivu samem, ki je bil precej psihološko usmerjen. Z vsemi kritikami, komentarji in izzivom samim so nas testirali predvsem na psihološkem področju.

icon-expand Ponosno na balkonu, potem ko so sodniki njeno jed označili za najboljšo do tistega trenutka. FOTO: POP TV

V prejšnjih oddajah si bila deležna velikih pohval sodnikov, eno izmed tvojih jedi so izpostavili kot najboljšo do tistega trenutka. Bine je ob tvojem slovesu povedal, da znaš kuhati, in vsi sodniki so ti segli v roko, kar ni kar tako. Kakšna popotnica je to za tvojo nadaljnjo kuharsko pot? V vsakem primeru bi še naprej kuhala. Sama sem prišla do spoznanja, da mi kuhanje pomeni več, kot sem si predstavljala, in se želim še več naučiti, se izpopolniti. Zelo cenim komentarje sodnikov, še posebej Binetove. Cenim to, da je videl v meni nekaj, o čemer sem sama večkrat dvomila. Njegovi komentarji mi pomenijo ogromno, ker vidi človeka oz. tekmovalca drugače, ga poskusi razumeti in ga gleda kot celoto, ne pa samo kot nekoga, ki kuha. Dali so mi potrditev, da sem na pravi poti in da očitno nekaj delam prav. Mislim, da se bom teh pohval in rokovanja spomnila vsakič, ko bom dvomila vase. To mi bo dalo motivacijo za prihodnost.

icon-expand Priznanje. FOTO: POP TV

Vrniva se v kuhinjo MasterChef. Bernard se je ob tvojem slovesu zlomil, bil je neutolažljiv. Povedal je, da sta sorodni duši, da enako razmišljata, da imata za seboj podobne življenjske izkušnje. Katere oz. kaj vama je skupno? V šovu dogodke dojemaš veliko bolj čustveno kot zunaj njega, z ljudmi se povežeš na drugačen način kot "zunaj", saj smo skupaj 24 ur na dan, in na splošno je vse, kar se dogaja med snemanjem šova in v hiši, veliko intenzivnejše in bolj čustveno kot življenje "zunaj", zato se kdaj zdi, da nas je vsaka malenkost spravila v solze, ni pa vedno tako, kot se zdi. Gledalci težko razumejo, kaj vse moramo tekmovalci prestati v šovu in kako velike pritiske smo v njem doživljali. Sicer sva si zelo različna, ampak v hiši so naju povezovale stvari, ki smo jih tam najbolj potrebovali: iskrenost, zaupanje, globoki pogovori, predvsem pa veliko smeha. Med sabo sva se najbolj podpirala in spodbujala, ko nama je bilo hudo, in drug drugega spravljala v smeh. Oba sva zelo iskrena in direktna, mogoče kdaj celo preveč, imava podoben pogled na svet in ne spadava v skupino ljudi, ki spletkarijo in opravljajo. Spadava v skupino 'go with the flow' (pojdi s tokom). (Smeh.) Ravno zato, ker sva oba zelo čustvena in ker do ljudi, s katerimi se razumeva, gojiva drugačen odnos, si je najin prijateljski odnos marsikdo razlagal napačno.

icon-expand Sproščanje z Bernardom in Pio. FOTO: osebni arhiv

Torej med vama ni preskočila iskrica in ne bosta že drugi par letošnje sezone MasterChefa? Ne. Povedala si, da je bilo slovo težje, kot si pričakovala. Kako pa je bilo ob prihodu domov? Zelo čudno (smeh). Sicer sem navajena, da vedno odhajam in prihajam, ampak tokrat je bilo drugače. Predvsem mi je bilo zelo hudo, ker sem izpadla ravno, ko mi je šlo dobro, ko sem vidno napredovala in si res želela nadaljevati v MasterChefu. Občutek sem imela, da nisem končala vsega, kar sem začela in za kar sem se borila, to pa ni v moji navadi. Ko se nečesa lotim in začutim, da je ta stvar prava, grem do konca. Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem se pobrala in predelala vse, kar se je v tem času zgodilo.

icon-expand Dašina kulinarična zgodba še nima epiloga. FOTO: osebni arhiv

Tekmovanje se nadaljuje, število tekmovalcev se bo prihodnji teden razpolovilo. Komu napoveduješ največ možnosti za zmago? Kot lahko vidimo, je MasterChef tudi igra na srečo, tako da ... pustimo se presenetiti (smeh).