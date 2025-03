Davida: Kuhanje ni le priprava hrane, ampak tudi način izražanja ljubezni

Devetnajsterica tekmovalcev nove sezone MasterChefa Slovenija se bo že prihodnji ponedeljek borila za predpasnike. Med izbranimi ljubiteljskimi kuharji je tudi 24-letna Davida Pogorevc Hafner , ki prihaja iz Svete Ane v Slovenskih Goricah. Veliko ljubezen do kuhanja je združila s študijem turizma na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Davida: "Kuhanje je moja strast, a sem se odločila za študij turizma, ker želim svojo ljubezen do kulinarike povezati s širšo vizijo – ustvarjanjem edinstvenih doživetij. Hrana in turizem gresta z roko v roki, saj dobra kulinarična izkušnja pomembno prispeva k prepoznavnosti destinacije. Poleg tega mi študij omogoča širši pogled na gostinstvo, podjetništvo in razvoj gastronomskih zgodb, kar bom lahko uporabila pri svojih prihodnjih projektih, kot je glamping s kuhinjo. Znanje iz ekonomije in turizma mi bo pomagalo, da svojo kulinarično strast nadgradim v nekaj večjega, trajnostnega in inovativnega."

S 'kuhanjem' je začela že med otroško igro, takrat so bile sestavine blato, pesek, trava, prst, kamenje, palice, voda in drugo. S pravim kuhanjem pa je začela, ko je bila na počitnicah pri babicah. Pomagala jima je pri rezanju čebule, pripravi jabolčnega zavitka, štrukljev in še in še. Davida: "Moji spomini so res polni topline in ljubezni. Kuhinja je bil prostor, kjer smo se povezovali, družili, tudi dedka sta prišla včasih pogledat, kaj se dogaja. Obe babici sta si vedno vzeli čas, da mi pokažeta kaj novega. V teh trenutkih in preživetih dnevih na počitnicah sem spoznala, da kuhanje ni le priprava hrane, ampak tudi način izražanja ljubezni in skrbi za druge. Ta občutek povezanosti je neprecenljiv in je oblikoval moj pogled na kuhinjo kot prostor, kjer se ustvarjajo spomini in kjer vsak grižljaj nosi del naše oziroma moje zgodbe."

Davida je v kuhinji vsak dan, kuha tudi med študijem, resda pa študentski boni včasih pridejo še kako prav. Davida: "Odvisno od dneva in kako natrpan urnik imam. Včasih so študentski boni rešitev, ampak resnično uživam v kuhanju, zato si, kadar le lahko, vzamem čas in si pripravim nekaj dobrega. Kuhinja je zame prostor za sprostitev in ustvarjanje, tako da kuhanje zame ni le nuja, ampak način izražanja. Poleg tega mi lastno kuhanje omogoča, da eksperimentiram z novimi okusi in tehnikami, kar mi pride prav tudi v tekmovanju."

Davida je kulinarično širino pridobivala tudi na potovanjih, ki jih obožuje. Ko je bila stara štiri leta, je z družino obiskala Kanado, kasneje pa so veliko raziskovali Evropo, a tudi bolj oddaljene dežele. Davida: "Najlepše družinsko potovanje je bilo na Šrilanko, kjer smo poleg neverjetne narave uživali tudi v raziskovanju njihove kulinarike. Njihova hrana je res izjemna, polna intenzivnih okusov. Z babico sem odšla v Egipt, zadnje veliko potovanje pa je bil Madagaskar, kamor sem se odpravila z bratom in mamičino najboljšo prijateljico. Ena najbolj zabavnih dogodivščin je bila v Egiptu, ko sem se s štirikolesnikom podila po puščavi, za mano pa je sedela babica, ki me je ves čas spodbujala, naj še bolj pospešim. Mislim, da ni ravno klasična babica, ki bi jo bilo strah – prej obratno! Potovanja mi dajejo ogromno navdiha tudi v kulinariki, saj rada raziskujem nove okuse in jih vključujem v svoje jedi. Poleg tega sem šest mesecev preživela na študijski izmenjavi na Finskem, kar mi je dalo še en unikaten vpogled v drugačne kulture. Pridobila sem na samozavesti in se naučila samostojnosti. Spoznala sem prijatelje iz različnih delov sveta, s katerimi smo še vedno v stiku in se vsake toliko slišimo ali pa celo obiščemo."

In ki bodo v prihodnosti zagotovo njeni gostje. Doma namreč pomaga v vinogradih in kleti, kar si želi početi tudi v prihodnosti, le z nadgradnjo. Njene sanje so, da bi imeli glamping s kuhinjo, in te se počasi že uresničujejo. Davida: "Na to pot bi se podala skupaj z bratom. On bi prevzel vinsko klet, jo nadgradil in razvijal vinsko ponudbo, jaz pa si res želim, da se ideja o glampingu realizira. Glamping bi bil postavljen ob naših vinogradih in bi ponujal edinstveno vinsko-kulinarično doživetje. Goste bi razvajali z odličnimi vini iz naše kleti, jaz pa bi poskrbela za vrhunsko kulinarično izkušnjo, ki bi dopolnila vinsko zgodbo. Ta projekt vidim kot priložnost, da združiva tradicijo naše družine z moderno in trajnostno turistično ponudbo." Tudi kuhinjo si je že vizualizirala, imela bi le nekaj miz, v njej bi prevladovali naravni materiali, gostje bi lahko opazovali pripravo jedi in uživali v razgledu na vinograde. Ponujala bi degustacijski meni, vsak dan nekaj drugega, sezonskega, in vse skupaj seveda povezala z njihovimi vini, vinsko kletjo in zgodbo. Ideja, ki kar vabi v Sveto Ano. Davida: "Zakaj tega še nismo izpeljali? Pravi projekti potrebujejo svoj čas. Želim, da je vse premišljeno in kakovostno izpeljano, MasterChef pa mi bo dal dodatno znanje in motivacijo, da se približam tej viziji. Vsekakor pa upam, da bodo te sanje kmalu postale resničnost! Smo pa s projektom že začeli. Imamo načrte, vizualne postavitve, sodelujemo z arhitekti, tudi skoraj vsa dovoljenja smo že zbrali. Ampak takšne stvari ne gredo čez noč, še posebej, ko želimo, da je vse narejeno premišljeno in kakovostno. Stara sem komaj 24 let, brat je še mlajši, zato si vzameva čas, da zgradiva nekaj res posebnega in trajnostnega. Ta projekt ni le posel, ampak način, kako združiti družinsko tradicijo z najino vizijo in ustvariti nekaj, kar bo gostom ponudilo nepozabno doživetje."