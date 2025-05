Davida Pogorevc Hafner: Za kamero se skriva čisto drug svet

24-letna Davida Pogorevc Hafner iz Svete Ane v Slovenskih goricah se je že kot majhna deklica rada vrtela v kuhinji. Njeno navdušenje nad kulinariko je rastlo med družinskimi obiski restavracij, ki si jo danes želi odpreti tudi sama, kot del glampinga sredi domačih vinogradov. Da ima čut za estetiko, je dokazala med zadnjim skupinskim izzivom, ko je pripomogla k zmagi z zelo lepo postavitvijo jedi. In na ta svoj dosedanji dosežek v tekmovanju je tudi najbolj ponosna. Davida: " Najbolj sem ponosna na izziv 'telefončki', kjer sem z dovršeno postavitvijo navdušila sodnike in pomagala naši skupini do zmage. Ta trenutek mi je ostal v spominu, ker sem lahko pokazala tisto, kar mi resnično leži, občutek za estetiko in natančnost pri oblikovanju krožnikov. Občutek, ko te priznajo zaradi nečesa, kar ustvarjaš s srcem, je res neprecenljiv. In to, da tudi drugi cenijo tisto, v kar vložim največ sebe. " Nenavsezadnje si je tudi MasterChef predpasnik priborila, ko je sestavila lep krožnik iz že pripravljenih komponent. A tudi njen občutek za okuse ne zaostaja, sodnike je denimo navdušila s pečenim rižem. Takrat je premagala močnega konkurenta, Dana Proharta .

Njeno pot v tekmovanju zvesto spremljajo njeni najbližji, ki so izjemno ponosni nanjo in jo ves čas srčno podpirajo. Davida pa jih razvaja z dobrotami z 'MasterChef podpisom'. Davida: "Doma pridno kuham in vadim, tako da moj ati in brat res uživata ob 'fancy' obrokih. Po tiho pravita, da se zaradi mene kar lepo redita! To mi veliko pomeni, saj vem, da stojita za mano in da jima z dobro hrano polepšam dan." Dneve pa polepša tudi vsem gostom, ki pridejo v njihovo klet. Davida: "Tudi doma se veliko dogaja, v našem vinarstvu vodim številne degustacije, pripravljam narezke in skrbim, da se gostje pri nas res dobro počutijo. Trenutno prenavljamo prostore, da bo izkušnja ob obisku naše vinske kleti še bolj posebna. Veselim se, da lahko združujem kulinariko in družinsko tradicijo, to me res izpopolnjuje."

MasterChef Slovenija po prvomajskem oddihu vstopa v drugo triado in Davida je ena izmed enajsterice tekmovalcev, ki so bili kos vsem dosedanjim izzivom. Protiutež napetemu dogajanju v kuhinji pa je zabavno dogajanje v zakulisju. Davida: "Za kamero se skriva čisto drug svet – poleg napetosti in stresa, ki ga predstavlja samo tekmovanje, pa imamo v zakulisju veliko smeha in prijateljstva. Ustvarili smo res močno ekipo, ki si stoji ob strani. Res sem hvaležna, da smo letos ustvarili tako povezano ekipo, med seboj se spodbujamo, si pomagamo in velikokrat tudi dobro nasmejemo. Jure in Dan sta celo prinesla kitari, tako da imamo včasih pravo mini zakulisno zabavo s pesmijo."