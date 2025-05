Davidi je uspeh vlil samozavest in prinesel mesto v top 10

Brezskrbno nakupovanje, nato pa MasterChef zaplet

Na individualnem izzivu so se pomerili člani poražene modre skupine, ki so jo sestavljali Tadej Ladinek , Matic Maček , Barbara Ribič , Natalija Sebanc in Davida Pogorevc Hafner . Izziv se je zdel sanjski, voziček so morali v 15-ih minutah napolniti s svojimi najljubšimi sestavinami. Mojmir Šiftar : " Razmišljajte o jedeh, na katere stavite. " Peterica je nabrala sestavine za slane in sladke jedi, medtem ko je Tadej razmišljal samo o slanih.

Ko so tekmovalci prišli iz trgovine, so se njena vrata zaprla. Takrat so izvedeli, da sestavine, ki so jih nabrali, še niso njihove. Priboriti so si jih morali na MasterChef kvizu, sestavljenem iz šestih krogov. V vsakem krogu so odgovarjali na vprašanja iz različnih tematik, najprej o mesu, nato o testu, tuji kulinariki, sirih, testeninah in na koncu o 'fine diningu'. Pred vsakim krogom so zastavili določeno število nabranih sestavin, a največ tri, izjema je bil zadnji krog, v katerem so zastavili vse sestavine. Odgovor so morali podati v 15-ih sekundah.

Matic in Tadej sta v prvem krogu izgubila prve sestavine, tekmovalke so bile bolj uspešne. V drugem krogu sta bila uspešna Barbara in Matic, medtem ko so Natalija, Tadej in Davida svoje sestavine izgubili. V tretjem krogu si je Tadej priboril prve sestavine, medtem ko je Barbara s pravilnimi odgovori nabrala vse, kar je potrebovala. V četrtem krogu je bil uspešen samo Matic, v petem samo vse tekmovalke. V šestem krogu so tekmovalci tvegali vse, kar jim je ostalo v vozičku, in tudi vse izgubili.

V eni uri so morali iz sestavin, ki so si jih priborili, skuhati jed po svojem navdihu. Poleg teh so imeli na voljo razširjen osnovni nabor. Luka Jezeršek je pričakoval jedi, ki odražajo njih, njihov kulinarični slog in njihovo znanje. Mojmir je ocenil, da bo moral biti najbolj kreativen Tadej, ki ni imel na voljo sestavin, s katerimi bi poskrbel za svežino. A je bil tekmovalec motiviran in je stavil na svoj krožnik.

Barbara je z idejo za jed navdušila Karima. Natalija je sodnike razveselila z odločitvijo, da bo pripravila sladico. Mojmirja je ob pogledu na Maticevo kuharsko postajo skrbelo, še bolj zaradi njegove ideje za jed, testenine carbonara s kotletom. Sodniku je bil všeč Davidin nabor sestavin, pripravljala je slano jed z račjimi prsmi. Natalija se je 20 minut pred iztekom časa ponovno lotila priprave meringe, Matic pa je imel težave s testom.