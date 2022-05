'Dober občutek je, ko dobiš takšen kompliment od tako vrhunskega kuharja'

Marko Hriberšek je v preteklih oddajah skoraj klonil pod pritiskom, a je njegovemu padcu sledil konkreten vzpon. Ob zadnjem izzivu skupin je bil upravičeno ponosen in ganjen nad pohvalami vrhunskih kuharjev.

V tekmovanju MasterChef Slovenija ostaja le še devet tekmovalcev. Eden izmed njih je tudi Marko Hriberšek, lastnik frizerskega salona v Velenju, ljubiteljski kuhar in dobrodelnež po duši. V preteklih oddajah je bilo videti, da bo klonil pod pritiskom, a frizer, ki je strigel tudi na vrhu Triglava, je poskrbel, da je njegovemu padcu sledil vzpon.

Tako sta z Zalo Resnik Poljašević zablestela v izzivu skupin – Zala z rižoto, Marko z riževim narastkom. Za svoji jedi sta oba dobila največ možnih točk, in medtem ko sta Zali do uspeha pomagala video Luke Jezerška in njen odličen spomin, je Marko uporabil vse znanje, ki ga je nabral v domači kuhinji, v kateri se je očitno več kot dobro jedlo. Marko: “Navdih za rižev narastek sem dobil od svojih domačih. Že kot otrok sem bil navajen, da je bil rižev narastek doma večkrat na meniju. Da bi se naučil, sem pa večkrat opazoval mamo pri njegovi pripravi. Mama mi je vedno dejala, da je to zelo enostavna sladica, in pri nas doma smo jo vzeli za tradicionalno jed. Spomnim se, da je bil rižev narastek ob sredah.”

Prav tako ne bo pozabil, ko ga je mama prvič zadolžila, naj ga konča. Marko: “Takrat sem bil star deset let in sem se prvič soočil z njim. Bil sem navdušen, ker sem ga lahko sam pripravil. Resda sta bila v kuhinji razdejanje in nered, ampak se je izplačalo. Tudi dandanes rad pripravim rižev narastek za svoje prijatelje, seveda pa ne pozabim niti na stranke, ki jih tako razveselim. Ko smo že pri strankah v salonu – vedno jih popravljam, ko se naročajo, da bi si pobarvale narastek. Vedno jih popravim, da se pobarva izrastek, narastek je lahko samo rižev.”

In Markov rižev narastek so pohvalili vsi trije sodniki, še posebej navdušen je bil Luka Jezeršek, ki je prisegel, da ga bo naslednjič pripravil po njegovem receptu. Marko: "Na takšno pohvalo sodnikov, ki so bili zares navdušeni nad okusom mojega riževega narastka, sem bil zelo ponosen in se veselil. Vsak ima rad pohvalo, saj tako veš, da greš v pravo smer. Še lepše pa je bilo, ko mi je Luka Jezeršek rekel, da bo, ko bo pripravljal rižev narastek, tega delal po mojem receptu! Ko dobiš takšen kompliment od tako vrhunskega kuharja, je občutek res dober in zelo sem ponosen. Obljubim, da bom rižev narastek še dodatno nadgradil z okusi." In še doda: "Verjamem, da se bomo srečali na kakšnem dogodku, na katerem bom pripravljal rižev narastek. Z veseljem bom povabil Luko Jezerška, da ga skupaj pripraviva."