Po uvrstitvi v najboljšo peterico ti je v tekmovanju šlo odlično. Z nadvse uspešno praznično peko si zabeležila najslajšo zmago do tistega trenutka, nakar si se kot prva uvrstila v polfinale letošnje sezone. Mojmir Šiftar te je okronal za kraljico začimb in okusov, takrat pa je verjetno zelo dišalo tudi po zmagi, kajne?

Ja in ne. Zelo sem ponosna, da sem se v polfinale uspela uvrstiti prav s slano jedjo in v samem zaključku pokazala veliko tudi v najdaljšem slaščičarskem izzivu. Pokal sem si predstavljala, ker verjamem, da si je potrebno zastaviti visoke cilje, da sploh imaš možnost, da jih dosežeš. Istočasno pa sem se zavedala konkurence in dejstva, da nas do finala loči še zelo težak izziv.

Ajda Osta FOTO: POP TV

Prvo mesto v finalu si je priboril Dominik, s Tadejem sta se pomerila za drugega. Iskreno si povedala, da boš pri izbiri sestavine gledala nase in Tadeju poskušala otežiti kuhanje. Tvoj nasprotnik je povedal, da ne bo igral taktično in 'zanalašč potisnil koga po griču'. Kako bi to komentirala?

Menim, da so te izjave malo vzete iz konteksta. Prepričana sem, da sva oba razmišljala podobno, v smislu, da nasprotniku izbereva nek izziv, na koncu pa tako ali tako odloča iznajdljivost med kuhanjem. Tadeja zelo spoštujem in sem vesela, da se je konec koncev izkazalo, da sva razmišljala popolnoma enako (smeh).

Po odhodu Gulnaz Ulibaeve si veljala za najbolj umirjeno tekmovalko, a je bilo po tvojem glasu sodeč videti, da ti je pritisk med dvobojem s Tadejem le prišel do živega. Kako si doživljala to svoje zadnje kuhanje v MasterChefu?

Kuhanje je bilo nabito z borbenim duhom in hkrati zelo fizično in mentalno naporno. Konec koncev je šlo za finale. Zelo sem bila ganjena in hvaležna zaradi vseh prekrasnih želja sodnikov na koncu in zato so me preplavila čustva. Poleg tega sem nekako strnjeno podoživela celo mojo MasterChef pot, in ko pritisk popusti, čutiš celo paleto občutkov.

Tvoja druga jed je bila sodnikom zelo okusna, a se je Tadej odrezal bolje. Oba so prevzela čustva, tebi je bilo zelo težko. Potem ko te je Luka pospremil iz kuhinje, te je zagotovo potolažil objem moža Petra. Kaj ti je povedal?

Peter je bil izredno ponosen name. Čestital mi je za dosežek in dodal, da se vse zgodi z razlogom. Tudi sama verjamem v to in dejstvo, da je bilo vsega konec in sem se lahko pošteno spočila in posvetila nosečnosti, je prav blagodejno vplivalo name.

Bila si hvaležna sodnikom, ki so te vodili na tvoji poti. Pridobila si ogromno znanja, ki ti bo, kot si nam zaupala, kmalu prišlo prav. Kje pravzaprav?

S Petrom že decembra odpirava slaščičarski atelje Tartari studio v Škofji Loki, kjer bova ustvarjala moje zrolane torte in ostale dobrote po naročilu. Poleg tega bomo prirejali delavnice, kuhanja na domu, cateringe in razne dogodke.

Dominik je povedal, da te ne bo nič ustavilo in da s svojo zagnanostjo uresničiš vse svoje cilje. "In to je taka redka lastnost, ki pa je izredno plemenita," je še dodal. Te je dobro opisal?

Sigurno znam biti trmasta, sploh ko si zastavim nek cilj. Velikokrat sicer preveč dvomim vase, mi je pa prav MasterChef dal toliko potrditev in spodbud, s strani sodnikov in od zunaj, da zdaj res ni nikakršnega izgovora več in je treba samo začeti. Verjamem, da se bo spisala ena lepa zgodba.

V finalu se bosta torej pomerila Dominik in Tadej. Zakaj bi po tvojem mnenju lahko zmagal prvi in zakaj drugi?

Oba že od začetka vidim v ožjem krogu favoritov. Oba imata res veliko kulinaričnega znanja in neizmerno željo, hkrati sta si pa popolnoma različna. Tadej mora zaupati vase in si dobro vizualizirati krožnik že na začetku, Dominik pa mora brzdati svoje ideje in število elementov na krožniku. Kdor se bo bolj približal svojim najboljšim nastopom, bo zmagovalec. Znata oba.

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MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV





































12. sezona MasterChefa Slovenija ni zadnja. Kaj bi za konec sporočila vsem, ki razmišljajo o prijavi v novo sezono?