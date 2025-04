Dogodek, ki se ga tekmovalci neizmerno veselijo

Drugi MasterClass sezone bo prava poslastica za tekmovalce. Karim Merdjadi jih bo popeljal v prefinjen svet krem, moussov in džemov, ki so osnovna sestavina sladkih mojstrovin. Vse se začne z osnovami, ki so izredno pomembne za delo v slaščičarskem poklicu, pa tudi za zmago v MasterChefu Slovenija. Enako pomembno je znanje, kako te osnove nadgraditi, in to lahko na koncu odloča tudi o zmagovalcu sezone.