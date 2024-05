Domen Beribak z odlično jedjo med najboljšo deseterico

OGLAS

Ena sestavina, ena minuta Tekmovalci so se na individualnem testu borili za eno samo mesto v najboljši deseterici. Trgovina je bila zaprta, osnovni asortiman pa omejen, tokrat v njem ni bilo masla, jajc, smetane in zelišč. Vse, kar so imeli na voljo, se je skrivalo v 'mistery boxu'. To so bile bele sestavine, riž, tofu, kvinoja, riževi rezanci, tapioka in kruh za tramezzine. Luka Jezeršek: "V 80-ih minutah pripravite jed, ki si bo zaslužila čisto desetko." Seveda pa je sledilo presenečenje, tekmovalci so lahko izbirali tudi med začimbami, mlečnimi izdelki, mesom, ribami, zelenjavo, sadjem in oreščki, toda kot je pojasnil Mojmir Šiftar: "Če se odločite, da boste iz zakladnice vzeli eno sestavino, se vsem tekmovalcem od časa za kuhanje odbije ena minuta."

Lidija Subašić je hitro izračunala, da če vsak vzame tri sestavine, vsem ostane še ena ura časa za kuhanje. A si je več tekmovalcev želelo več sestavin, Dana Ilić in Matej Muhvič sta denimo vzela štiri, Rok Novak jih je želel izbrati pet, a se je odločil za štiri. Martina Pušnik je izbrala štiri, Domen Beribak, Klara Šmigoc in Lidija prav tako. V zakladnici so tako nabrali 28 sestavin, kar je pomenilo 52 minut za kuhanje. Sodniki so pričakovali, da bodo v nadaljevanju odbili še kakšno minuto, in res je Domen prvi šel po peto sestavino, za njim pa Martina in Rok, kar je pomenilo 49 minut za kuhanje. Časa je bilo vedno manj Matej se je odločil za malce drugačno sladico, najbolj ga je skrbel mangov sladoled. Rok je pripravljal rižoto na indijski način, Lidija pa se je odločila za toplo solato s kvinojo in svinjsko vratovino. Martina je pripravljala rižoto s tofujem in popečenim kruhkom, a bi potrebovala še več sestavin. Ker pa se ni želela zameriti sotekmovalcem, ni odšla ponje. Dana je pripravljala ramen z ocvrtimi riževimi kroglicami. Domen je sodnike nameraval prepričati z japonsko jedjo chawanmushi. Pri kuhanju se je dobro zorganiziral, zato ga ni skrbelo.

Klara je pripravljala skutine njoke s tofujem, med kuhanjem je šla po še eno sestavino. Takoj za njo je po peteršilj pohitela Martina, kar je pomenilo dve minuti manj za kuhanje. Rok je nato storil enako in tekmovalcem odbil še eno minuto, zato so dali v višjo prestavo. Domna je zaradi odbitka zaskrbelo, saj bi potreboval dovolj časa za soparjenje svoje jedi. Martina se je zavedala, da rižota ni takšna, kot jo zna pripraviti, a tudi pred koncem izziva sotekmovalcem ni hotela odvzeti dragocenih minut. Sodnike prepričajo Matej, Rok, Domen in Klara Sodniki so pred okušanjem izbrali najslabšo jed, katere avtor je moral takoj na izločitveni test. Odločili so se za Dano. Predse so povabili Mateja, ki jih je navdušil z idejo za sladico, saj je med sestavinami izbral tudi sojino omako. Tekmovalec je pripravil mangov sladoled, limonin biskvit s karameliziranim tofujem v sojini omaki, mlečnim rižem in prahom iz manga. Mojmir je pohvalil mangov sladoled in tofu, biskvit in riž pa bi moral dodelati. Luka je v krožniku videl veliko potenciala, posebej je pohvalil mangov prah. Karim se je strinjal z Mojmirjem, dodal je, da bi lahko z dvema izboljšavama sladici pripisal devet točk od desetih. Rokova rižota s tofujem in garam masalo sodnikov ni navdušila, saj je bila preveč intenzivna. Karimu bi zadostovala ena žlica jedi, Mojmir pa v jedi ni videl ne repa ne glave in je v restavraciji sploh ne bi naročil.

Domen je bil pod pritiskom, ko je hodil proti sodnikom. Idejo za svojo jed je dobil v japonskih knjigah, le da je v svojem chawanmushiju uporabil kunca in ne orade. Sodniki so bili navdušeni, Mojmir je jed opisal kot njegovo najboljšo doslej. Bila je kremasta, svilnata, s hrustljavim detajlom, zeliščnega olja sploh ne bi pogrešal. Luka je jed opisal kot zelo okusno, dodelano in ravno prav termično obdelano. Bil je vesel in ponosen na tekmovalca, ki mu je uspelo pripraviti takšen krožnik. Tudi Karim je užival: "V tej kuhinji nekaj novega, nek nov navdih. Krasno." Klara je samozavestno stala za svojo jedjo, zato so jo sodniki poklicali naslednjo. Njeni skutni njoki s tofujem v omaki iz suhih jurčkov in espumo iz tofuja so bili zelo okusni. Karim je pohvalil močan, a prijeten okus po jurčkih. Mojmirja je zmotila pena iz tofuja, v kateri ni videl dodane vrednosti. Luka je dodal, da ji je z jedjo uspelo pričarati domačnost. Dokazala je, da je mogoče z malo sestavinami pripraviti zelo dobro jed. Pohvalil je tudi premišljen izbor sestavin. Domen je zmagovalec izziva Okušanja je bilo po tistem konec, kar je pomenilo, da jedi Martine in Lidije sodnikov nista prepričali in je tekmovalki čakal izločitveni test. Zmagovalca izziva so razkrili 'mistery boxi', pod katerimi so se skrivali trije črni predpasniki, in sicer za Roka, Mateja in Klaro. Domen je bil presrečen, ker je bil njegov prazen. Tako je kot edini tekmovalec v tokratnem izzivu zasedel mesto v najboljši deseterici.