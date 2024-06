Domen Beribak znova v Larinem objemu, ni pa pozabil na navijače

Med svojim zadnjim izzivom si pokazal svojo kuharsko neustrašnost in se odločil dokazati s sestavinami, s katerimi se v tekmovanju še nisi. Slišali smo pohvale na račun tvoje morske jedi, pa tudi nekaj komentarjev, kako bi jo lahko izboljšal. A je Mojmir poudaril, da gre za podrobnosti. Kakšno je bilo to zadnje kuhanje zate in kaj si se naučil med tem izzivom?

Moje zadnje kuhanje je bilo zelo čustveno in umirjeno. S tem izzivom sem se naučil, da se lahko dokažem s sestavinami, ki mi niso najbližje. Seveda pa končna jed ni dovolj izpopolnjena, detajli kličejo.