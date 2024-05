Domen: Če bi lahko izbiral še enkrat, bi se odločil drugače

Včeraj smo lahko v MasterChefu Slovenija spremljali napeto bitko med spoloma. V njej sta morali skupini pripraviti pethodni meni, katerega jedi so morale temeljiti vsaka na drugem osnovnem okusu. Zmagale so ženske, pod mirnim vodstvom Julije Bukvič. Vodja moške skupine Domen Beribak je bil zaradi poraza zelo razočaran, veselje tekmovalk pa je bilo veliko. In ko so kamere ugasnile? Julija: "Fantje so bili že tako razočarani, da si jih nismo nič kaj privoščile. Po zmagi smo zvečer skupaj malo proslavile, naslednji dan pa se osredotočile na nov izziv." Domen pa pravi: "Smo kdaj dobili kakšno pod nos, bolj v šali, kot pa zares, sicer pa smo se morali osredotočiti na naslednje izzive."

Tokratni poraz je bil za Domna še posebej boleč, saj sta prav on in Luka Pangos skupini prikuhala tri točke. Domen: "Kot vodja mislim, da sem dal res vse od sebe, kar se tiče vodenja in tudi kuhanja. Res sem dal veliko truda in znanja v ta skupinski izziv. Res boli to, ker sva midva z Luko dobila vse možne točke, pri Mateju in Juretu pa bi bil vesel še kakšne točke več. Jure je skuhal zelo dobro hladno predjed, na koncu pa nismo določili pravega okusa zanjo. Matej je dobil zelo nehvaležno nalogo, saj je dobil sestavine, s katerimi ni kuhal in se z njimi v kuhinji ne znajde najbolj. Hotel sem mu pomagati in res sva skupaj iskala rešitve. Mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi Matej delal sladico, saj se je v zadnjem času na tem področju res dokazal. Če bi lahko izbiral še enkrat, bi se odločil drugače."