Domen in Jure presenečena in hvaležna za drugo priložnost

Šest tekmovalcev je na izločitvenem testu kuhalo brez odpadkov. Posebej za to priložnost se je v MasterChef kuhinjo vrnil polfinalist minule sezone, Nik Marolt, ki je demonstriral pripravo jedi iz kolerabe. Tekmovalci so namesto te kot kraljico na krožniku morali predstaviti bučo, kar je vrhunsko uspelo Luku Pangosu. Na koncu sta pred sodniki ostala Domen Beribak in Jure Pavlič. Nik, ki so ga sodniki v pretekli sezoni okronali za kralja izločitvenih testov, je povedal: "Jaz vem, kako se počutita. Zares velikokrat sem tudi jaz bil na vajinem mestu. Čisto vsakič sem si želel in upal, da bi dobil še eno priložnost. Zato sem danes res, res vesel, da vama lahko povem dobro novico, da nobeden od vaju ne gre domov. Dobila sta še eno priložnost in 'pičita' na balkon." V prvem tednu tekmovanja je drugo priložnost dobil Rok Novak. Le kdo bi si mislil, da se bo to zgodilo znova?