Domen izjemno ponosen, neprespane noči so poplačane

Domen Beribak se je med peterico najboljših kuharjev sezone uvrstil takoj za Luko Pangosom na sladkem izločitvenem testu. Pripravljal je zahtevno sladico Paris Brest in uspešno prestal preizkus slaščičarskega mojstrstva. Njegova reakcija je bila nepozabna, ko je zaslišal svoje ime. Domen: "Moj glavni cilj je bil, da dosežem top 5, in zdaj ko mi je to uspelo, sem izjemno ponosen na ta dosežek. Vendar pa si seveda želim še višjo uvrstitev. Vsi izzivi, neprespane noči in stres se zdaj zdijo vredni. "

Domen pravi, da so mu po snemanju ostali tekmovalci čestitali za uvrstitev, njihovi tekmovalnosti navkljub: " V šovu dajemo vse od sebe in smo se med seboj zelo povezali. Kljub jasnemu cilju vsakega tekmovalca je med nami še vedno prisoten duh sodelovanja in prijateljstva. Vsi vemo, kako težko je priti do te točke, zato med nami vlada medsebojno spoštovanje. Seveda pa ne smemo pozabiti na nekaj zdravega rivalstva (smeh). "

Njegov uspeh pa so pospremili tudi pozitivni odzivi njegovih najdražjih. Domen: "Moji domači so zelo ponosni name. Od samega začetka so me podpirali in verjeli vame, tudi takrat, ko sem sam dvomil v svoje sposobnosti. Njihova podpora mi je dala dodatno moč in motivacijo, da sem vztrajal in se boril naprej. Ko sem punci Lari sporočil novico, je bila izjemno vesela in ponosna, kar mi ogromno pomeni, saj je vendarle ona tista, ki me je prijavila v Masterchef tekmovanje."

Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.