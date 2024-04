Domen je napovedal začetek konca prijateljstev, a se je motil

Tekmovalci so skupinski izziv tedna pričeli s taktično igro, v kateri so se borili za dele recepta Karima Merdjadija . Modro skupino je vodil Matej Muhvič , rdečo Domen Beribak , člani pa so se morali dogovoriti ali pa ugotoviti, ali bodo recepte delili ali jih bodo ukradli. Igra se je končala s 3:0 za rdeče, saj je Luka Pangos recept ukradel Juliji Bukvič , Amadeja Lube ga je izmaknila Roku Novaku , vodja Domen pa vodji Mateju. Trije modri so bili neprijetno presenečeni in razočarani, rdeči pa so več kot očitno imeli slabo vest. Videti je bilo, da se je še posebej slabo počutil prav Domen, ki je dramatično napovedal začetek konca prijateljstev v tekmovanju. A se njegova napoved ni uresničila.

Matej je za nas razkril, da sta se prijatelja, ko so kamere ugasnile, takoj pogovorila. Matej: "Z Domnom se dosti druživa in kuhava skupaj. Po sami oddaji sem mu takoj rekel, da z moje strani ni bilo nobenih zamer. So pač ubrali takšno ekipno taktiko. Sem pa mu dal vedeti, da je vseeno, navkljub temu, da je to igra, meni potrditev verbalnega dogovora z rokovanjem res visoko na lestvici. Ampak zaradi te igre najino prijateljstvo ne bo prav nič ogroženo in res upam, da si ne dela prevelikega križa zaradi situacije. Na koncu dneva, bila je igra in v igri je zmagal (smeh)."

Zmagal je v igri, ne pa tudi v samem izzivu. Na presenečenje vseh so namreč na koncu slavili prav Matejevi modri in to brez enega samega recepta. Matej: "Po tistem, ko sem odšel od mize do skupine, sem razmišljal samo še o tem, kako priti do cilja in opraviti nalogo. Tudi če ne bi šli na balkon, ne bi bilo nobenih grdih pogledov ali zamer z moje strani. Bom pa v prihodnje malo bolj previden pri takih igrah (smeh). Je bila pa zmaga res sladka."