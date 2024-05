Domen je ukradel vso pozornost, a ne bo spal na lovorikah

Domen Beribak je v MasterChefu Slovenija pokazal neverjetno motiviranost in strast do kuhanja. Že po osnovni šoli se je hotel odločiti za poklic kuharja, kar pa ni naletelo na odobravanje domačih. Izobrazil se je za medijskega tehnika, a želja po kuharskem poklicu je ostala. S prijavo v tekmovanje je nameraval izvedeti, koliko zares zna kuhati in kaj se lahko še nauči. Njegova zagnanost se je odražala na jedeh, s katerimi je sodnikom želel pokazati preveč naenkrat in je zato bil neuspešen, veselil pa se je tudi pohval.

Najlepših je bil deležen po kuhanju na individualnem testu, na katerem je premagal vse sotekmovalce in se kot edini več kot zasluženo uvrstil med najboljšo deseterico. Njegovo jed so sodniki opisali kot odlično in njegovo najboljšo doslej. Domen: "Uvrstitev v top 10 sem si s takšno jedjo res zaslužil. Veselje, ko že po pokušanju svojih jedi veš, da greš na balkon, je neopisljivo. Tek na balkon, kjer te čaka mesto v top 10, je nekaj, na kar si lahko kot tekmovalec zelo ponosen. Kakorkoli obrnemo, pa je bil to moj prvi balkon na individualnem izzivu in še bolj posebno doživetje, saj sem lahko naslednji dan, spet po dolgem času (smeh), spremljal izločitveni test na balkonu, kjer je pogled sproščujoč. Po snemanju sem reflektiral vse, kar sem do zdaj na tekmovanju pokazal. Vedel sem, da bom moral vložiti še ogromno truda, v učenje novih tehnik, preizkušanje 'novih' kombinacij sestavin, francosko kuhinjo, katera me zanima, in še bi lahko našteval. Po tem kuhanju sem se tudi začel zavedati in dobil sem še večji zagon, da 'mam to' in da mi bodo uspeli vsi zadani cilji."