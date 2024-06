Domen o lepem dejanju sodnika Luke: Vzel me je za svojega

22-letni Domen Beribak iz Cerkelj na Gorenjskem se je v MasterChefu Slovenija že večkrat dokazal pred sodniki. Pozitivni komentarji vse tja do navdušenja so zanj potrditev, da je na pravi poti, ko posluša svoje srce in sledi svojim sanjam o kuharski karieri. Težava pa je po navadi v prezentaciji jedi in tako je bilo tudi med izločitvenim testom, ko je kuhal pod mentorstvom Luke Jezerška . Krožnik na pogled ni obetal, a ko so ga sodniki poskusili, se je njihova slaba volja razblinila. Domen: " Na začetku, ko sem snoval idejo za krožnik, mi je Luka kot mentor namignil še nekaj podrobnosti, kar mi je tudi dalo vedeti, da bo moje ustvarjanje uspešno. Nato sem izrabil njegovo pomoč, ki mi je prišla prav. V svojo jed sem bil prepričan, ampak sem na koncu malo odplaval, najverjetneje zaradi rahlega lažnega upanja o popolnosti krožnika. V zadnjem delu kuhanja se res nisem več toliko potrudil, kot bi se lahko. Po kuhanju sem si mislil: 'Pride tudi tak dan, ko ti ne gre vse najbolje.' Kljub temu pa pripravljena jed ni bila tako slaba. "

Po okušanju je sledilo presenečenje. Sodnik Luka je Domna objel in mu namenil spodbudne besede: "Jaz sem verjel vate in še zdaj verjamem." En stavek, ki pa je imel veliko težo. Domen: "Spodbudne besede so mi veliko pomenile, dale zagon, da pridem do zastavljenega cilja. Objem pa je bil kot odnos kuharski oče in kuharski sin." Ali pa odnos med mentorjem in učencem, ki pa sta ga sodnik in tekmovalec vzpostavila že pred tokratnim izzivom. Domen: "S chefom Lukom Jezeršekom sva imela v kar nekaj kuhanjih odnos mentor – mentoriranec. Vsako kuhanje mi daje vedeti, da verjame vame in mi poda kakšen nasvet. No, včasih me tudi pograja in se malo razjezi, ampak se mi zdi, da je to v nas Gorenjcih (smeh). Vsekakor pa mi njegova podpora veliko pomeni. Če se lahko tako izrazim, me je 'vzel za svojega'. Všeč mi je ta najina naveza."

