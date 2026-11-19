Večer presenečenj z gostujočo sodnico Uršo Pikec

Polfinalisti so se skupaj s sodniki spominjali nepozabnih jedi, s katerimi so presenečali in navduševali v tekmovanju. Mojmir Šiftar: "Naj vam trenutki, ko vam je v tekmovanju šlo najbolje, danes dajo spodbudo in samozavest." Pred njimi sta bila dva izziva. Mojmir: "Po vsakem izzivu bo najboljši postal finalist in ob koncu večera bosta dva med vami že oblekla svojo kuharsko bluzo." Polfinaliste je pod klošami pričakalo glasno presenečenje, ki je dodobra prestrašilo Tadeja Oblaka in Dominika Gajška. Karim Merdjadi: "Polfinale smo posvetili trenutku, ko te nekaj preseneti, in to je bil šele začetek."

Uvod v večer presenečenj FOTO: POP TV

Sodnikom se je posebej za to priložnost pridružila Urša Pikec. Njeno sladico, Rdeč nagelj, so tekmovalci pripravljali v imunitetnem boju. Slaščičarka je napovedala, da bo pri soodločanju o finalistih pozorna na postavitve, usklajenost, novosti in originalne ideje ter seveda na okuse in teksture. Napovedala je tudi prvi izziv, slano jed z elementom presenečenja. Luka Jezeršek: "Mi štirje želimo biti presenečeni tako zelo, kot ste bili vi, ko ste odprli svojo klošo." Pripraviti so morali štiri krožnike, za kuhanje so imeli na voljo 100 minut in ves čas odprto trgovino.

Dominik si je prislužil aplavz in prvo mesto v finalu

Tadej se je odločil za nizozemsko jed 'bitterballen' s slovenskim zasukom, ragujem srninega hrbta, bešamelom iz jurčkov in zelenjave ter majonezo iz piva. Sodnikom je jed postregel na način, ki bi ga Urša pričakovala v najboljših restavracijah. Uspel mu je tudi moment presenečenja z vložkom borovnice, ki se je razlila ob prerezu. Karim je povedal, da je doživel štiri presenečenja, od vizualnega do piva. Jed ga je navdušila. Uršo so navdušili videz in okusi: "To je čarovnija." Mojmir je pohvalil izvrstno pripravljen ragu, Luko pa je navdušila tudi zgodba, ki je polfinalista pripeljala do popolne jedi. Dominik je navdih črpal v eksperimentiranju Hestona Blumenthala. Pripravil je juho iz goveje in gobove osnove, peno zelene solate, prah peteršilja in zelene ter kamen iz pene zelene solate s tartufi. Sodniki so juho dokončali kar sami, Urša pa je prezentacijo umestila na raven Michelinove restavracije. Pri jedi jo je presenetilo prav vse. Mojmir je povedal: "Najbolj mi je všeč, ko se nekdo igra z mojimi možgani." Karim je bil počaščen in hvaležen, da je imel priložnost okušati takšno jed. Luka: "Jaz ne morem verjeti, da po Sloveniji hodite taki fantje in dekleta." Presenečenj, ki jih je doživel, sploh ni mogel našteti, zato je skupaj s kolegi samo vstal in polfinalistu zaploskal.

Jed Domiika Gajška FOTO: POP TV

Ajda Osta je navdih črpala iz poletij, ki jih je preživljala pri stari mami v Poljanski dolini. Tudi ona je poskrbela za lepo prezentacijo. Pripravila je ajdovo pito s peno dimljene postrvi s kislo smetano, tatar iz postrvi, fermentiran jabolčni bonbon, pesek iz bučnega olja in timijana. Luka je bil navdušen nad preprostostjo jedi, komponente so se izredno lepo prepletale. S tem se je strinjala tudi Urša, za katero je bil bonbonček najlepše presenečenje. Ajda je obudila njene spomine na otroštvo. Karim je jed pohvalil, tudi zanj je bil bonbonček najlepše presenečenje. Mojmir si je želel samo, da bi bil tatar lepše narezan in tako enakomerno začinjen. Sodniki so za prvo mesto v finalu odločali med Dominikom in Tadejem. Namenili so ga Dominiku, ki je ob velikem uspehu povedal: "Nori občutki." Medtem ko so ga navdajali občutki veselja, je obujal spomine na vse doživeto v tekmovanju, pa tudi pridobljeno znanje: "Presrečen sem."

Tadej si je priboril drugo mesto v finalu

Ajda in Tadej sta v drugem krogu kuhanja presenetila drug drugega, in sicer z izborom sestavine. Izbirala sta lahko med hibiskusom, sečuanskim poprom, liofiliziranim čilijem, melaso in amasakejem oziroma fermentiranim rižem. Oba sta izbrala melaso, ki sta jo morala vključiti v slano jed, a ne kot kraljico na krožniku. Tudi tokrat sta imela na voljo 100 minut in ves čas odprto trgovino. Ajda je pripravila skutin štrukelj z melaso, hrustek iz rjavega masla, svinjska lička, naravno omako z marelico, melaso in čilijem, limonin sok ter kislico. Urši je bila jed všeč, pohvalila je lička in štrukelj, a bi lahko bila postavitev lepša. Karim bi si želel več barvitosti na krožniku, Luka pa več kompleksnosti v sami jedi.

Jed Tadeja Oblaka FOTO: POP TV

Tadej je pripravil jagnječjo krono z melaso, drobljenec iz bazilike in drobtin, pire iz dimljenega jajčevca, jogurt s fermentirano limono in meto, okisano rdečo pomarančo in metino olje. Urša je bila navdušena nad tem, kako lepo so se komponente povezale. Mojmirja so zmotile drobtine, Karim bi si želel hrustljave komponente, Luka pa koščka kruha ali drugih ogljikovih hidratov. Tadej se je kljub temu odrezal bolje od Ajde in si je prislužil drugo mesto v finalu. Spomnil se je na svoje najdražje, kajti brez njihove podpore in vere vanj mu ne bi uspelo.

Ajdino slovo

Tudi Ajda je bila neskončno hvaležna, da je sprejela izziv in da ji je uspelo priti tako daleč. Hvaležna je bila tudi sodnikom, ki so jo vodili skozi tekmovanje: "Prepričana sem, da sem se ogromno naučila, ogromno odnesla in bom za vedno hvaležna." Mojmir se je spomnil na trenutke, ko je začela odpirati krila. Povedal je, da nobena njena jed ni bila neokusna: "In to veliko pove o kuharju." Luka ji je položil na srce, naj ostane skromna, poštena in naj na široko gleda na svet. Ajda je priznala, da ni najlažje iti domov pred finalom, ji je pa veliko pomenilo, da je pustila pečat. Karim si je želel, da bi našla svojo pot v kulinaričnem svetu in da bi pripravljala slane in sladke jedi, saj se je dokazala na obeh področjih. Urša je dodala, da se glede na Ajdine slane jedi veseli okušanja njenih sladic, Luka pa je odlično kuharico osebno pospremil iz kuhinje.

Ajda Osta se je poslovila tik pred finalom FOTO: POP TV