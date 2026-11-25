Tvoja pot v MasterChefu ni minila brez spodrsljajev, a so bili sodniki večkrat osupli nad tvojimi kreacijami. Tako je bilo tudi z jedjo, ki ti je prinesla mesto v finalu. Zanjo so ti kar zaploskali. Kakšni so tvoji spomini na te nepozabne trenutke?

V dvanajsti sezoni in finalu MasterChefa sem pustil svoj pečat. Kot je rekel šef Luka Jezeršek, sem bil malo 'utrgan', seveda v dobrem smislu. Ni me bilo strah eksperimentirati in iz klasičnih jedi ustvarjati novih okusov. Aplavz za jed, s katero sem si priboril mesto v finalu, mi bo ostal v spominu. Ob tem sem pokazal tudi svojo trmo in odločnost. Rad sem izpeljal zamisli tako, kot sem si jih predstavljal, in v tem sem res užival. V spominu so mi ostali tako lepi komentarji kot kritike. Vsi so mi veliko pomenili in me usmerili naprej h kulinarični poti, ki jo želim še naprej razvijati in piliti. Spremljajte me, da izveste, kje bom ustvarjal naprej.

icon-chevron-right 1 31 icon-chevron-right MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV





























































Drugo mesto v finalu je zasedel Tadej Oblak. Kakšne so bile tvoje priprave na finalni obračun z njim?

Na finale sem se pripravljal predvsem tako, da sem razmišljal o jedeh in o tem, kako jih lahko čim bolje izpeljem. Vedel sem, da je Tadej močan nasprotnik, in veselil sem se, da bova skupaj doživela ta trenutek in si delila spomine na finale. Pri kuhanju sem se osredotočil na svojo zgodbo, svoje okuse in na to, da ostanem zbran.

Sodniki so te napovedali kot tekmovalca, ki je vedno hodil po robu in tvegal, ko drugi niso upali. Tako je bilo tudi med kuhanjem, ko si po drugem hodu rezultat izenačil z deseticami, nato pa si za prvo glavno jed prejel samo pet točk. Ali zaradi tega v noči pred drugim finalnim večerom nisi veliko spal?

Pred drugim finalnim večerom sem večino fokusa usmeril v to, da morajo jedi res izstopati. Želel sem pokazati vse svoje znanje in sodnike navdušiti z drznimi, tudi nekoliko norimi idejami da bi ob okušanju rekli 'vau', zaploskali in se priklonili. Hkrati sem moral vse tehnike in svoje znanje pravilno povezati ter jih dobro uravnotežiti. Zavedal sem se, da moram v finalu pokazati svoj maksimum.

Pred kuhanjem druge glavne jedi so se vam v kuhinji pridružili najdražji, zaradi česar si bil izjemno čustven. Kakšne misli so se ti takrat podile po glavi?

Bil sem hvaležen in hkrati ponosen nase. Pred menoj so bili ljudje, ki so me najbolj podpirali že pred začetkom MasterChefa, a si nisem predstavljal, da bodo nekoč lahko v živo delili takšen trenutek z mano. Ko sem jih zagledal, se mi je vse skupaj zdelo skoraj neresnično. Že to, da so bili povabljeni, da te zadnje trenutke v MasterChef kuhinji doživijo z mano, je bila zame velika zmaga. Njihova prisotnost mi je dala še dodaten zagon, da se potrudim po najboljših močeh in jim pokažem, česa sem sposoben. V teh zadnjih trenutkih v kuhinji sem bil predvsem ponosen, da me spremljajo ljudje, ki so mi najbolj pri srcu in so verjeli vame še pred začetkom te poti.

Tvoja druga glavna jed je bila boljša, za sladico pa si prejel drugo desetico, nepozabne komplimente in japonski poklon Mojmirja Šiftarja. Kako si doživljal zaključek kuhanja?

Mojmirjev japonski priklon in odzivi na sladico, ki sem jo pripravil z ocvirki, mi bodo ostali v spominu za vse življenje. Za tako posebno jed sem prejel res lepe komentarje, krožnik pa se mi je zdel izredno 'seksi'. Vse skupaj je bilo čudovit zaključek tekmovanja in v tistem trenutku sem bil res ponosen nase. Hkrati sem bil izjemno hvaležen svojim bližnjim, ki so me ves čas podpirali, saj brez njih ne bi šlo. Hvaležen sem tudi sodnikom in celotni ekipi v zakulisju, ki nam je pomagala in nam lajšala snemalne dni. Skupaj smo izpeljali celoten šov in zame se je končal na najlepši mogoč način. Niti pričakovati ne bi mogel česa lepšega.

Desetico je prejel tudi Tadej Oblak, in sicer za drugo glavno jed. Kako bi ocenil njegov meni in koliko možnosti si mu pripisoval za zmago?

Tadejev meni se mi je zdel zelo dobro premišljen, njegova izvedba pa je bila odlična. Vedel sem, da ima velike možnosti za zmago. V finalu sva oba pokazala veliko, odločale pa so podrobnosti in ocene sodnikov. Tadeju zmago iskreno privoščim.

Sodniki so vam pred razglasitvijo odstopili svoje mesto, sam si pomežiknil Tadeju. Ali je to pomenilo, da si vedel, da si je prislužil več točk?

Seveda. Vedno sem znal biti samokritičen. Z eksperimentiranjem sem sodnike včasih tako navdušil, da so mi stoje zaploskali. Pri nekaterih jedeh pa mi je manjkalo še malo izkušenj. To se je pokazalo tudi pri prvi glavni jedi v finalu. Takrat sem začutil ponos nase, hkrati pa mi je za hip odleglo, ko se je kuhanje pred kamerami končalo. Zdaj lahko svojo kulinarično pot nadaljujem tudi zunaj šova in dosežem širše občinstvo s kuhanjem na domu, dogodki in deljenjem kuharskega znanja s svojimi sledilci. Ta trenutek mi bo ostal v spominu vse življenje. Ko sem se skoraj čez noč prijavil, si nisem mogel predstavljati, da se bo iz tega razvila tako velika zgodba. Vesel sem, da se je.

Bilo ti je težko, ko se ti je pokal za las izmuznil iz rok, a smo videli tolažilni objem in poljub tvoje zaročenke Oriane. Kaj ti je povedala?

Zelo sem hvaležen moji Oriani. Vsega pa vam tudi ne smem povedati. Seveda bi bila zgodba še lepše zaokrožena, če bi dvignil tudi pokal. Vse skupaj je bilo res čarobno in vem, da mi bo ostalo v spominu vse življenje.

Dobil si tudi lepo tolažilno nagrado, nakupe v vrednosti 3500 evrov. Si jih morda že 'pretvoril' v svoje dobrote?

Za nagrado sem res hvaležen SPAR-u, ki nam je letos omogočil še drugo nagrado. Kolikor vem, sem prvi tekmovalec v dvanajstih sezonah, ki jo je prejel, zato mi pomeni še toliko več. V prihodnje mi bo nagrada prav prišla pri izvedbi dogodkov, kot je 'Glej in jej', opremljanju prostora, izboljšanju možnosti za kuhanje na domu in dostavo ter pri izdelavi lepših beef Wellington pečenk. Želim pa tudi nekaj vrniti ljudem, ki so me podpirali, se jim zahvaliti in narediti kaj dobrega za vse, ki so bili del te izkušnje. Seveda bom nekaj namenil tudi zase.

Tvoja strast do kulinarike se je začela prebujati, ko si bil otrok. Kako zelo se je povečala med tekmovanjem?

V kuhinji sem začel kot marsikdo: že kot otrok sem pomagal lupiti krompir. Od takrat je minilo petnajst, skoraj dvajset let, moja strast do kuhanja pa je ves čas rasla. Vedno bolj sem videl, koliko potenciala ima kulinarika, tako kot poklic kot prostor za ustvarjalnost. Pomembno se mi zdi, da imamo kakovostno hrano in da jo znamo pripraviti tudi sami. Osnove so temelj, a vedno je prostor, da poglobimo svoj odnos do hrane in nadgradimo svoje znanje. MasterChef mi je dal tudi jasnejšo smer za naprej. Vem, da želim svoje znanje prenašati na druge, ustvarjati drzne, eksperimentalne kulinarične dogodke in pokazati svoj pogled na kuhinjo. Rad bi raziskoval nove ideje, hkrati pa se vračal k tradicionalnim tehnikam in kulinarični dediščini Celja, regije in Slovenije. Želim nadaljevati svojo pot kot nekdo, ki rad eksperimentira, ustvarja in uči.

Zasledili smo številna lepa in zanimiva sodelovanja s sotekmovalci in seveda tvoje kulinarične dogodke. Kakšne načrte in želje imaš za prihodnost?

Svojo pot želim nadaljevati kot Dominik Gajšek pod blagovno znamko JEM. Ime izhaja iz tega, da res rad jem, hkrati pa verjamem, da je dobra hrana še lepša, ko jo delimo z drugimi. Veselijo me sodelovanja z zanimivimi blagovnimi znamkami in kuharji. Rad bi raziskoval tradicionalne kuhinje in kulinarično zgodovino, obenem pa si ustvaril svoj kuhinjski laboratorij, prostor za eksperimentiranje in razvoj novih idej. Želim pripravljati nekoliko drugačne, odštekane dogodke, ki nas za trenutek odmaknejo od vsakdanje rutine: dober krožnik, posebno doživetje, morda še koncert in pijača po izbiri, alkoholna ali brezalkoholna. Pomembno mi je tudi, da ostanemo povezani s sotekmovalci. Mislim, da smo se v dvanajsti sezoni lepo povezali, zato bi bilo čudovito, če bi kot skupnost še naprej predstavljali svoje kulinarične ideje po Sloveniji in po celotni Evropi. Ljudi želim povabiti, da poskusijo naše jedi in pobliže spoznajo, kaj se nam plete po glavi.

Dominik Gajšek FOTO: POP TV

Za konec, kaj bi sporočil vsem, ki razmišljajo o prijavi v 13. sezono MasterChefa Slovenija?