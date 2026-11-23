'Za nami je neverjetna sezona'

V MasterChef kuhinjo so se vrnili vsi tekmovalci letošnje sezone, da bi bili priča sklepnemu dejanju tekmovanja. Kot je povedal Gregor Spudič, je bila sezona nekaj posebnega, s sotekmovalci pa so se povezali v veliko družino. Da so posebno mesto v njihovih srcih zasedli tudi sodniki, pa so izkazali z majhnimi pozornostmi, ki so trojico pošteno nasmejale. Luka Jezeršek: "Za nami je neverjetna sezona in to ne bi bilo mogoče brez vas."

Ponosna velika finalista

V kuhinji se jim je najprej pridružil finalist Dominik Gajšek. Karim Merdjadi ga je napovedal kot tekmovalca, ki je hodil po robu in tvegal, ko drugi niso upali. Dominik je povedal, da je vstopiti v kuhinjo kot finalist velika čast. Bil je poln energije, želel je pokazati svoje znanje in poskrbeti, da bo finale drugačno in nenavadno. Pridružil se mu je Tadej Oblak, za katerega je Mojmir Šiftar povedal, da je skozi tekmovanje zorel in našel svoj kulinarični podpis. Finalist se na začetku tekmovanja ni predstavljal na tem mestu, bil je izredno ponosen nase. Karim je napovedal: "Tadej in Dominik, nocoj kuhata za naslov MasterChef Slovenija, za trenutek, ko dvigneš pokal in za nagrado prejmeš 50.000 evrov." Tudi drugouvrščenemu se je prvič doslej nasmihala nagrada, nakupi v skupni vrednosti 3.500 evrov, ki jih podarja SPAR Slovenija. Dominik je napovedal osredotočeno in energično kuhanje, pa tudi zabavo. Tadej je obljubil, da bo presenečal in na krožnike dal sebe ter izlil svoja čustva.

Pethodni meni za pokal

Finalista v zadnjem kuhanju sezone pripravljata pethodni meni z imenom Prelomnice življenja. 4 hode sta zasnovala skupaj, sladica je ostala uganka. Karim: "Kakšna bo sladica, bosta izvedela, ko bosta samo še en korak do pokala." Sodnik je še dodal: "Do te točke sta prišla skupaj, zdaj se borita vsak zase." Začela sta s hladno predjedjo, navdih zanjo sta črpala iz rojstva, tudi rojstva ljubezni do kuhanja oziroma hrane. Za pripravo sta imela na voljo 60 minut.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Pethodni finalni meni: Tadejeva hladna predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Dominikova hladna predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Dominikova hladna predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Dominikova topla predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Tadejeva topla predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Tadejeva topla predjed POP TV

Pethodni finalni meni: Tadejeva prva glavna jed POP TV

Pethodni finalni meni: Tadejeva prva glavna jed POP TV

Pethodni finalni meni: Dominikova prva glavna jed POP TV

Pethodni finalni meni: Dominikova prva glavna jed POP TV



















Po prvem hodu točka več za Tadeja

Sodniki so se veselili obeh jedi, oba sta zaključila pred iztekom časa. Tadej je pripravil surove kapesante s koprčevim oljem, gelom kumkvata in čilijem ter čipko iz koprčevega olja s pistacijami. Mojmirju je bila jed všeč, Karim je pohvalil njeno prefinjenost, Luka pa nizanje okusov. Dominik je poskrbel za posebno prezentacijo, na krožniku pa je združil kapesante, rumenjak, prah špinače, morske šparglje z rjavim maslom in masleno omako s šampanjcem ter polentinim žgancem. Luka je pričakoval večjo porcijo, vsekakor morskega dela njegove predjedi. Tudi Karim bi si želel več pookusa po nežnih, maslenih in okusnih kapesantah. Nakar je Mojmir dodal: "Meni je pa dobro." Pohvalil je finalistovo eksperimentalnost in to, da ne popušča. Njegova edina pripomba je bila, da bi lahko razmislil o drugi vonjavi. Tadej si je s svojo jedjo prislužil 9 točk, Dominik samo točko manj.

Dominik izenači rezultat z desetico

Finalista sta s toplo predjedjo pokazala, od kod črpata navdih. Dominiku je bilo težko opreti se na samo enega, zato so njegovo idejo spletli spomini na njegovo babico, mamo in špansko kulinariko. Tadej se je naslonil na prvi spomin iz kuhinje njegove stare mame Vide in na njene drobnjakove štruklje. Dominik je med pripravo imel težavo z zažganim maslom, a je vse do konca prekipeval od idej. Tadej je imel težave s testeninami, ki niso bile dovolj zaprte. Po Mojmirjevem posredovanju je jed uspel rešiti. Dominik je pripravil gambere s korenčkovo karamelo, okisanim ringlojem, kavnimi hrustki, kislico, peteršiljevim oljem in žafranovo peno. Mojmir je povedal, da bi kar skočil v krožnik. Tekmovalec je dokazal, da lahko v eni jedi lepo združi nepričakovane sestavine. Karim jo je opisal kot izredno okusno in svežo, Luka je pohvalil teksture in okuse. Tadej je pripravil agnolotte del plin s čemažem, rikoto, orehi, limonino lupinico, cvetom vloženega čemaža, masleno omako z vinom. Za svežino je pripravil pomladno solato s šparglji in jagodami. Luka je bil navdušen nad nežnimi in dodelanimi okusi testenin, a solate ni mogel povezati z njimi. Karimu je solata prijala, saj je dodala svežino. Mojmir je finalistu povedal, da bi bila njegova babica ponosna nanj. Za jed so mu podelili 9 točk, Dominik je prejel desetico in je rezultat izenačil.

Dominiku za prvo glavno jed samo 5 točk, Tadejeve bodo znane jutri

Luka je finalista opozoril, da morata biti pri glavni jedi, ki sta jo poimenovala Ledenik, previdna. Idejo sta črpala iz življenjskih prelomnic in izzivov. Dominik se je spominjal obdobja, ko je bil zaradi suma na levkemijo v srednji šoli večino časa doma. Takrat je veliko kuhal, začel je tudi z eksperimentiranjem. Prelomnica v Tadejevem življenju je bila selitev na Nizozemsko. Na voljo sta imela 80 minut, pred začetkom kuhanja pa jima je Mojmir podaril pinceto. Finalista sta jedi servirala do zadnje sekunde. Tadej je pripravil soparjenega brancina, ravigote omako s kaprami, peteršiljem in pehtranom, glaziranim korenjem in mandarino. Postregel je tudi granito iz kumar, yuzuja in limete. Luka je pohvalil nežno ribo in toplo solato s pehtranom. Mandarina se mu je zdela odveč, pohvalil pa je granito. Karim je pohvalil idejo za omako ter nabor sestavin, izjema je bila mandarina. Za Mojmirja je bila granita zvezda krožnika. Dominik je pripravil romba z melonino omako, zelenjavnim pirejem, ribjo omako, hrustkom cvetačnega lista, okisano rdečo peso, pesin sorbet z rožmarinovim oljem in hrustek iz nori alg. Karim mu je zaradi števila komponent zaželel veliko sreče. Pohvalil je omako in pire, zmotila ga je melona s kaviarjem. Luko je zmotila, ker so močne komponente povozile nežno ribo. Mojmir je pohvalil vse komponente, ki so bile izredno dodelane, a je zaradi meloninega kaviarja jed opisal kot zanimivo. Mojmir je povedal, da je po tretjem hodu med finalistoma nastala razlika. Dominik je za svojo jed dobil samo 5 točk, a ga to ni potrlo, njegov cilj sta dve desetici v zadnjem finalnem večeru. Tadej bo jutri izvedel, koliko točk so sodniki namenili njegovi jedi. Zavedal se je, da jih bo prejel več kot Dominik, a ne namerava zaspati na lovorikah.