Prejšnji teden sta si mesti v velikem finalu 12. sezone MasterChefa Slovenija priborila 25-letni samostojni podjetnik Dominik Gajšek iz Celja in 33-letni samozaposleni vizualni umetnik Tadej Oblak iz Amsterdama. Potem ko sta si nadela težko prigarani kuharski uniformi, sta izvedela, kakšne ovire ju še čakajo na poti do pokala. Luka Jezeršek: "V dveh finalnih večerih bosta pripravila pethodni meni. Prvič v finalu bosta vajini usodi prepleteni bolj kot kadarkoli prej. Vajin finalni meni bosta ustvarila skupaj."

Tadej je ocenil, da bo meni velik zalogaj, sploh zadnji hod. Pripravljala bosta hladno predjed, toplo predjed, prvo in drugo glavno jed ter sladico. Mojmir Šiftar: "Na štiri hode se bosta lahko pripravila." Karim Merdjadi: "Sladico pa bosta pripravila po našem navdihu." Pred začetkom kuhanja sta morala določiti koncept svojih jedi in postaviti okvir celotnemu meniju. Karim: "Ko bo okvir postavljen, se bosta vajini poti ločili in zmagovalec bo postal tisti, ki bo vajino skupno idejo bolje izpeljal."

Velika finalista 12. sezone, Tadej Oblak in Dominik Gajšek FOTO: POP TV