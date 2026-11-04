Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Dominik je stopil v čevlje vrhunskega chefa in skočil v elitno peterico

Velenje, 04. 11. 2026 21.30 pred 20 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sodniki so izjemno uživali v pozdravih iz kuhinje, ki so jih pripravili tekmovalci za tretje mesto v najboljši peterici. Dominik Gajšek je pokazal, kako velika je njegova strast do kuhanja, in si je s svojo kreativnostjo in natančnostjo več kot prislužil mesto v najboljši peterici sezone.

Dve skrivnostni škatli in dva pozdrava iz kuhinje

Štirje tekmovalci so za tretje mesto v najboljši peterici kuhali s skrivnostnima škatlama. Sodniki so takoj razkrili njuni vsebini. Pod manjšo so se skrivale drobne sestavine polnega okusa. Karim Merdjadi: "Te sestavine zahtevajo veliko natančnosti." Pod veliko pa so se skrivale velike, na videz dolgočasne sestavine. Mojmir Šiftar: "Če jih pripraviš enostavno, bo jed prazna, če uporabiš domišljijo in si iznajdljiv, pa postanejo nekaj posebnega." Anna Masieievska in Tadej Oblak sta vsakemu tekmovalcu določila eno izmed škatel. Juretu Brumnu in Dominiku Gajšku sta namenila manjšo, Ajdi Osta in Gregorju Spudiču pa veliko. Sodniki so ocenili, da prav velika predstavlja zahtevnejši izziv.

Anna in Tadej sta tekmovalcem določila sestavine, s katerimi so kuhali.
Anna in Tadej sta tekmovalcem določila sestavine, s katerimi so kuhali.
FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali pripraviti dva različna pozdrava iz kuhinje, s katerima se kuharji predstavijo in ki gosta v hipu pritegnejo. Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut, 7 minut pa, da so pozdrava dokončali. Trgovina je bila zaprta, poleg sestavin iz škatel so lahko uporabili razširjen osnovni asortiman.

Med izvrstnimi pozdravi sta izstopala Dominikov in Juretov

Tekmovalce je na koncu čakalo presenečenje, saj so se morali odločiti, s katerim izmed pozdravov bodo stopili pred sodnike. Karim: "Po prvem krogu pokušanja bosta le dva med vami ostala v igri za balkon. In na koncu bo zmagal tisti, ki bo v drugem krogu pokušanja najbolj prepričal."

Jure je izbral cigaro s pašteto iz priželjca, džemom iz kumkvata in kislico. Luka je priznal, da ga je sezul. Pričakoval je, da bo testa preveč, a je bilo izredno krhko in se je lepo združilo z nadevom, kislina kumkvata je bila pika na i. Karim je posebej pohvalil testo in uravnoteženost okusov. Zaključil je, da bi gostje po tako dobrem pozdravu imeli velika pričakovanja. Mojmir je pozdrav opisal kot popolnega.

Ajda je pripravila poprov creme brûlée z bučo, gelom iz pomarančnega soka in lupinice ter ocvrte testenine. Karim je pohvalil uravnoteženost okusov, pozdrav mu je bil všeč. Mojmir je pohvalil tekmovalkino kreativnost, s katero je jedi vsekakor dala svoj podpis.

Dominik je pripravil kifeljčarja, polnjenega z majonezo iz priželjca, ter fižolov ocvirk. Sodnikom se je po okušanju samo smejalo. Luka je doživel največji trenutek letošnje sezone, Mojmir je ocenil, da pozdrav govori o kuharju, ki kuha s srcem. Karim ni našel besed, s katerimi bi opisal, kako dober je bil pozdrav. Dodal je, da si je v življenju le dvakrat zaželel repete, tokrat je bilo tretjič.

Gregor je pripravil bučni mousse z natrgano svinjino, pomarančo in bučnimi semeni. Luka jedi ni mogel umestiti med pozdrave iz kuhinje, tekmovalec bi moral bolj dodelati tehnike. Mojmir se je strinjal, Karim pa je dodal, da je okus po pomaranči prevladal, zato ni bil najbolj navdušen.

Dominik v drugem krogu prekosil Jureta

S prvim pozdravom iz kuhinje sta sodnike najbolj prepričala Dominik in Jure, ki sta pred sodnike prinesla druga pozdrava. Dominik je pripravil filirano girico, polnjeno z morskimi šparglji, kumkvatom in pinjolami. Mojmir je pozdrav opisal kot izredno elegantnega, sodnike je presenetilo, ker je na servirne kamne nakapal sok kumkvata. Karim je po zabavnem okušanju povedal, da jim je Dominik pričaral doživetje, kar je v restavracijah zelo pomembno. Pozdrav je bil polnega okusa, sok kumkvata pa mu je odprl novo dimenzijo. Luka je doživel eksplozijo okusov, Mojmir pa je dodal, da takšne pozdrave pripravljajo samo vrhunski chefi.

Jure je pripravil kornet, polnjen z girico, majonezo morskega šparglja in žele iz kumkvata. Mojmir je pozdrav opisal kot okusnega, a bi se moral tekmovalec bolj potruditi pri videzu. Luka je v jedi videl tekmovalčev podpis, bi pa morala biti bolj dodelana.

Karim je pred razglasitvijo povedal, da je neizmerno srečen in počaščen, da je lahko okušal tako dobre jedi. Zahvalil se je vsem štirim tekmovalcem. Dominik in Jure sta pustila velik vtis, najbolj prepričljivo pa je natančnost in kreativnost združil Dominik. Tekmovalec je bil izredno zadovoljen s kuhanjem in ponosen nase. Mojmir pa je še dodal: "Danes si nam vsem iskreno dokazal, kako velika je tvoja strast do kulinarike."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026 dominik gajšek

Dva napeta kroga, veselje pa samo za enega tekmovalca

Okusno.je Vrhunska jed, ki jo lahko pripravimo tudi doma
24ur.com Domen je ukradel vso pozornost, a ne bo spal na lovorikah
24ur.com Dan Prohart: Kot da bi skočil iz letala in vmes kuhal
24ur.com Luka Novak pripeljal MasterChefovce in vrhunsko kulinariko na 'domače dvorišče'
24ur.com Jure Pavlič o brušenju svojega talenta: Brusim se konstantno
Okusno.je Novi sodnik MasterChefa o 'vlogi', ki jo bo prevzel v sodniški trojici
Okusno.je Vid je novi zmagovalec prenovljene kuharske oddaje – Mali šef Slovenije: mala mal'ca
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
04. 11. 2026 21.50
Čestitke Dominik
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Na tribunah sta kljub dežju navijala za najljubši klub
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Kaj je moje in kaj ni moje? Ko si mame sodimo, namesto pomagamo
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta
zadovoljna
Portal
Mislila je, da je zmenek potekal odlično, nato pa jo je šokiralo njegovo vedenje
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Astrologi pravijo, da to znamenje ljubi drugače kot ostala
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
V Sloveniji se širi okužba, ki povzroča nenadno bruhanje in drisko, najbolj ogroženi so ti ljudje
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Možganska kap pri 28 letih: mlad plesalec premagal hude napovedi
Debelost vedno pripelje do tega
Debelost vedno pripelje do tega
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
Želite ohraniti bister um v starosti? Obujte si udobne čevlje
cekin
Portal
Marmelada za 13 evrov in med za 26 evrov: nova poslovna poteza Meghan Markle
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
V vašem domu je morda več tarč za hekerje, kot si mislite
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Kitajske krste preplavljajo Evropo. Posel, ki je veljal za varnega, se sesuva
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
Ta napaka lahko slovenska podjetja veliko stane
moskisvet
Portal
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Mož, ki je 28 let pešačil domov: neverjetna življenjska zgodba Karla Bushbyja
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Tri naprave, ki bi jih morali po uporabi izključiti iz vtičnice
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
Imel je 152 kilogramov, danes pa se pripravlja na eno najtežjih preizkušenj na svetu
dominvrt
Portal
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Ogromna luknja ogrozila njegovo razkošno vilo: Nicolas Cage zdaj živi po hotelih
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Preden kupite škatle za shranjevanje, naredite ta pomemben korak
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
okusno
Portal
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
'Naježil sem se': Tadejeva jed je sodnike pustila brez besed
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Najboljše jedi za hladne jesenske dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Priscilla
Priscilla
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022