Dominik je stopil v čevlje vrhunskega chefa in skočil v elitno peterico

Dve skrivnostni škatli in dva pozdrava iz kuhinje

Štirje tekmovalci so za tretje mesto v najboljši peterici kuhali s skrivnostnima škatlama. Sodniki so takoj razkrili njuni vsebini. Pod manjšo so se skrivale drobne sestavine polnega okusa. Karim Merdjadi: "Te sestavine zahtevajo veliko natančnosti." Pod veliko pa so se skrivale velike, na videz dolgočasne sestavine. Mojmir Šiftar: "Če jih pripraviš enostavno, bo jed prazna, če uporabiš domišljijo in si iznajdljiv, pa postanejo nekaj posebnega." Anna Masieievska in Tadej Oblak sta vsakemu tekmovalcu določila eno izmed škatel. Juretu Brumnu in Dominiku Gajšku sta namenila manjšo, Ajdi Osta in Gregorju Spudiču pa veliko. Sodniki so ocenili, da prav velika predstavlja zahtevnejši izziv.

Anna in Tadej sta tekmovalcem določila sestavine, s katerimi so kuhali. FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali pripraviti dva različna pozdrava iz kuhinje, s katerima se kuharji predstavijo in ki gosta v hipu pritegnejo. Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut, 7 minut pa, da so pozdrava dokončali. Trgovina je bila zaprta, poleg sestavin iz škatel so lahko uporabili razširjen osnovni asortiman.

Med izvrstnimi pozdravi sta izstopala Dominikov in Juretov

Tekmovalce je na koncu čakalo presenečenje, saj so se morali odločiti, s katerim izmed pozdravov bodo stopili pred sodnike. Karim: "Po prvem krogu pokušanja bosta le dva med vami ostala v igri za balkon. In na koncu bo zmagal tisti, ki bo v drugem krogu pokušanja najbolj prepričal." Jure je izbral cigaro s pašteto iz priželjca, džemom iz kumkvata in kislico. Luka je priznal, da ga je sezul. Pričakoval je, da bo testa preveč, a je bilo izredno krhko in se je lepo združilo z nadevom, kislina kumkvata je bila pika na i. Karim je posebej pohvalil testo in uravnoteženost okusov. Zaključil je, da bi gostje po tako dobrem pozdravu imeli velika pričakovanja. Mojmir je pozdrav opisal kot popolnega. Ajda je pripravila poprov creme brûlée z bučo, gelom iz pomarančnega soka in lupinice ter ocvrte testenine. Karim je pohvalil uravnoteženost okusov, pozdrav mu je bil všeč. Mojmir je pohvalil tekmovalkino kreativnost, s katero je jedi vsekakor dala svoj podpis.

Dominik je pripravil kifeljčarja, polnjenega z majonezo iz priželjca, ter fižolov ocvirk. Sodnikom se je po okušanju samo smejalo. Luka je doživel največji trenutek letošnje sezone, Mojmir je ocenil, da pozdrav govori o kuharju, ki kuha s srcem. Karim ni našel besed, s katerimi bi opisal, kako dober je bil pozdrav. Dodal je, da si je v življenju le dvakrat zaželel repete, tokrat je bilo tretjič. Gregor je pripravil bučni mousse z natrgano svinjino, pomarančo in bučnimi semeni. Luka jedi ni mogel umestiti med pozdrave iz kuhinje, tekmovalec bi moral bolj dodelati tehnike. Mojmir se je strinjal, Karim pa je dodal, da je okus po pomaranči prevladal, zato ni bil najbolj navdušen.

Dominik v drugem krogu prekosil Jureta

S prvim pozdravom iz kuhinje sta sodnike najbolj prepričala Dominik in Jure, ki sta pred sodnike prinesla druga pozdrava. Dominik je pripravil filirano girico, polnjeno z morskimi šparglji, kumkvatom in pinjolami. Mojmir je pozdrav opisal kot izredno elegantnega, sodnike je presenetilo, ker je na servirne kamne nakapal sok kumkvata. Karim je po zabavnem okušanju povedal, da jim je Dominik pričaral doživetje, kar je v restavracijah zelo pomembno. Pozdrav je bil polnega okusa, sok kumkvata pa mu je odprl novo dimenzijo. Luka je doživel eksplozijo okusov, Mojmir pa je dodal, da takšne pozdrave pripravljajo samo vrhunski chefi.