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MasterChef Slovenija

Dominik se je podpisal pod najboljšo japonsko jed vseh sezon

Velenje, 20. 10. 2026 21.30 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so na individualnem izzivu pripravljali azijske jedi. Potem ko so Ianu Polaku Rožacu za jed zaploskali, jed Tanje Rajar pa opisali kot 'bolano dobro', je oba dosežka še presegel Dominik Gajšek z najbolj okusno japonsko jedjo vseh sezon. Tekmovalcu so pohvale sodnikov segle do srca.

Okusi Azije

Tekmovalci so morali na individualnem izzivu pokazati svoje znanje o tuji kulinariki. Lahko so skuhali katerokoli azijsko jed, na voljo pa so imeli 70 minut. Sodniki so osnovni asortiman izzivu primerno obogatili s sojino omako, sezamovim oljem, ingverjem, mlado čebulo, riževim vinom, riževim kisom in jušnimi osnovami. Čakala jih je tudi bogato založena trgovina, sodniki niso pozabili na sveže sestavine, aromatična olja, intenzivne omake in značilne azijske začimbe. A tja se je lahko odpravila samo trojica, ki so jo določili tekmovalci na balkonu. Kot prvo so zaradi nepoznavanja azijske kulinarike izbrali Tanjo Rajar, nato so razveselili Tjašo Kušter, za konec pa še Gregorja Spudiča, ki je bil resnično hvaležen.

Tadej, Ajda in Jure na balkonu
Tadej, Ajda in Jure na balkonu
FOTO: POP TV

'Splača se pogledati k sosedom'

Anna Masieievska, Ian Polak Rožac in Dominik Gajšek so mislili, da bodo kuhali izključno z osnovnim asortimanom, a jih je čakalo presenečenje. Luka Jezeršek: "Nocoj bo veljalo pravilo, ki ga v tej kuhinji zelo redko slišimo. In to pravilo je: Splača se pogledati k sosedom." Mojmir Šiftar: "Sestavine boste vzeli iz njihovih košaric." Tanja, Gregor in Tjaša so morali košarice prinesti na prvo kuharsko postajo, nato so morali zapustiti kuhinjo. Ian, Dominik in Anna so tako lahko nabrali dodatne sestavine za svoje jedi.

Ian, Tanja in Dominik navdušijo

Ian je sodnikom predstavil jed, ki je nastala po njegovem navdihu, posebej za dotični izziv. Krožnik je veliko obetal, Luka je pohvalil tudi način postrežbe. Po okušanju pa so sledile še druge pohvale, najprej z aplavzom. Sodnik je tekmovalcu čestital za svežino in nežne azijske okuse, ki so se izredno dopolnjevali. Karima Merdjadija je najbolj navdušila omaka: "Nebo se mi odpre." Tekmovalca je označil za zelo kreativnega, svetoval mu je, naj uporabi svoj dar in dela na njem.

Tanja je svoje gyoza cmočke po silnem oklevanju postregla na klasičen način, kar je razveselilo sodnike. Krožnik jim je bil lep, navdušili so tudi okusi. Mojmir: "Kdaj boš ti nehala dvomiti vase? Ker to je bolano dobro." Pohvalil je tanko testo, izredno okusen nadev in svežo omako. Karim je pohvalil cmočke, omako pa je označil za zvezdo jedi, saj je bila narejena zelo premišljeno.

Dominik je navdih za svojo jed našel v japonski kulinariki. Sodnike je navdušil, ko je prednje prinesel izredno lepo prezentiran chawanmushi. Karim: "Vesel sem in ponosen, da sem lahko okušal to jed." Pohvalil je pravilno doziranje vseh komponent in sestavin. Karim: "Sami superlativi." Luka: "Ravnokar sem okušal najbolj okusno japonsko jed v zadnjih 12 sezonah slovenskega MasterChefa."

Dominikova zmagovalna, najboljša japonska jed vseh sezon
Dominikova zmagovalna, najboljša japonska jed vseh sezon
FOTO: POP TV

Gregorjeva jed, tikka masala s piščancem, je bila sodnikom že od daleč videti okusna. Karim je pohvalil lepe teksture in okuse, všeč mu je bila rahla pikantnost, pa tudi kruhki s kurkumo. Slednje je Mojmir opisal kot fenomenalne. Resda bi si želel, da bi si tekmovalec dal duška z začimbami, a mu je bila jed dobra.

Annin suši je prav tako vabil z barvami, bil je lepo polnjen. Luku je bil všeč, zdel se mu je nežen in eleganten. Karima je prijetno presenetil, želel pa bi si, da bi bil riž bolj začinjen. Mojmir se je strinjal, tekmovalka bi morala biti bolj pogumna pri pripravi riža.

Tjaša je bila na vrsti zadnja. Mojmirja je zmotilo, ker je svoj suši zvila kot rolado. Všeč mu ni bila niti omaka. Luko je zmotil riž, ki ga ni pravilno skuhala. Okaral jo je, ker jo je med kuhanjem hotel usmeriti in ji pomagati, a ga ni poslušala. Ko jo je Luka spomnil na močno konkurenco, se je Tjaša začela spraševati, kaj počne v MasterChef kuhinji.

Dominik je sodnike odpeljal najdlje

Sodniki so na koncu razglasili, da je Ianu, Tanji in Dominiku uspelo točno to, o čemer so sanjali, Karim pa je dodal: "Jed, ki nas je z okusi odpeljala najdlje, pa si pripravil – Dominik!" Tekmovalec je bil zelo ponosen: "Takih lepih komentarjev že zelo dolgo nisem slišal. Ali pa jih še sploh nisem slišal."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 dominik gajšek

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