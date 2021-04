Dora, za katero so kuhali tekmovalci MasterChefa, je že mamica

Zato so jedi in okrasitev ocenile njene prijateljice, Katja, Tina in Maja. Na vprašanje, kako so se odrezale in ali se je strinjala z njihovo oceno, odgovori: “Bile so preprosto čudovite kot vedno. Prav z veseljem jih je bilo gledati v oddaji! Povedale so svoje mnenje in prepričana sem, da je bilo iskreno, kar pa je tudi njihova lastnost. Ker me tam ni bilo, nisem imela priložnosti poskusiti in ocenjevati jedi, zato jih bom pri njihovi odločitvi o zmagovalcu podprla in se z njimi strinjala.” Kot veste, so njene prijateljice za zmagovalno izbrale žensko skupino, moški pa so se morali boriti za nadaljnji obstanek. A na koncu ni izpadel nihče, saj so sodniki Brunu dali drugo priložnost, kar je bil lep zaključek tedna. Navsezadnje je bila modra skupina deležna niza sodniških pohval za pripravljene jedi.

Dora v nadaljevanju tekmovalcev ne bo spremljala, kajti že nekaj mesecev ima polne roke dela. Ni namreč več nosečka, novembra je postala mamica, zatorej čestitke! Dora: “Iskrena hvala za čestitke in res je, novembra sem pridobila najlepši naziv, ki mi ga je pripisala prekrasna hči Loti. V tej vlogi se počutim srečno, hvaležno in odgovorno. Življenje je dobilo smisel - iskreno.”