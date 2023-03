Doris in Tilen kot sanjski par gladko do zmage

Tekmovalci so morali v parih pripraviti identična krožnika, pri čemer sta bila najbolj usklajena Tilen Belošević in Doris Vlah. Pripravila sta skorajda identično sladico tako po videzu kot okusu, zato sta si edina prislužila varnost.

Kuhanje v parih Sodniki so za prvi izziv novega tedna tekmovanja napovedali kuhanje v parih. Bine Volčič: "Danes je dan za kreiranje." Luka Jezeršek: "Na pokušanje morate prinesti dva krožnika, ki sta po videzu in okusu kot identična dvojčka." Karim Merdjadi: "Čaka vas zahtevna naloga, ker boste kuhali izmenično. Najprej bo eden v paru kuhal 45 minut in nato še drugi v paru 45 minut." Tekmovalci so se v pare razdelili sami, Tilen Belošević se je takoj spomnil na Doris Vlah, Nik Marolt in Žiga Škvorc sta se odločila drug za drugega. Aljoša Galun je kavalirsko izbral Barbaro Nonis, Lucijan Lipovšek je pristopil k Brini Robinik Kobal. Skupaj sta kuhali Sabina Jeršin in Zala Pungeršič, Sabina Dobaj se je povezala z Anjo Fir, Saša Košuta pa je izbral Marka Lapajneta.

icon-expand Prvo kuhanje v parih. FOTO: POP TV

Marko in Saša ter Žiga in Nik ne prepričajo s svojimi idejami Pari so se odpravili na kuharske postaje, zadnje navodilo je bilo, da mora njihova jed vsebovati žito. Vsak par je dobil drugo vrsto. Najprej so morali sodnikom predstaviti ideje, za kreiranje so imeli na voljo 10 minut. Doris in Tilen sta bila usklajena in dobre volje, največ težav sta imela Marko in Saša, ki nista našla skupnega jezika. Sodnike na koncu res nista prepričala s svojo idejo, zato sploh nista dobila priložnosti za kuhanje. Sodniki so kolebali še med dvema paroma, na koncu so dali priložnost Barbari in Aljoši, kuhala pa nista Žiga in Nik.

Komunikacija je, komunikacije ni Kuhanje so začeli Aljoša, Brina, Doris, Sandra in Sabina. Drugi tekmovalci iz parov niso mogli opazovati, kaj kuharji počnejo, med seboj so lahko komunicirali čez pregrado. To sta še najbolje izkoristila Doris in Tilen. Aljoša se je tako zelo osredotočil na kuhanje, da Barbare sploh ni slišal, je pa navdušil Luko, ker je imel sprva vse pod kontrolo. Sandro je motilo, ker jo je Anja ves čas spraševala. Zdelo se ji je, da jo namerno moti, a ji je Luka zagotovil, da enostavno potrebuje informacije, da bo lahko čim bolje opravila svoj del naloge. Sabina in Zala sta veliko komunicirali, a je imela Sabina težave pri pripravi jagenjčkovih kronic. Tudi Aljoša je po dobrem začetku naletel na težave z več komponentami.

Drugo kuhanje in okušanje Kuharji, ki so opravili svoje delo, so nato zapustili kuhinjo, dogajanje so lahko spremljali v čakalnici. Niso pa si mogli ogledati kuhanja do konca, zaradi česar so bili še bolj na trnih. Pari so nato s svojimi krožniki stopili pred sodnike. Prva sta bila Brina in Lucijan in na njunih krožnikih je bilo že na videz nekaj razlik. Brinin krožnik je bil bolj prefinjen, komponente zelo okusne. Krožnika Barbare in Aljoše si nista bila blizu po videzu, sta se pa bolj približala po okusih. Luka si je sicer želel več začinjenosti, Bine je opozoril še na ponesrečene komponente na Aljoševem krožniku.

Najbolj podobna krožnika sta pripravila Doris in Tilen Sladici Tilna in Doris sta si bili zelo podobni in tudi okusni. Tilnu je na presenečenje vseh uspelo celo bolje pripraviti biskvit. Sabina in Zala sta prav tako pripravili podobna krožnika tako po videzu kot okusu, ki pa je povsem razočaral. Bine Volčič: "Moram reči, da sta vajina krožnika po okusu identična, ampak oba zanič." Sodniki so bili presenečeni, ker sta Sandra in Anja ob tako pomanjkljivi komunikaciji dostavili skoraj identična krožnika, so pa po okušanju našli razlike pri dveh komponentah, pri mesu in raviolu. Na balkon se je na koncu lahko povzpel samo en par, najbolj sta bila usklajena Doris in Tilen.

icon-expand Sanjski par na balkonu. FOTO: POP TV