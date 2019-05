‘Dosegel si to, kar si nisi upal sanjati niti v najbolj norih sanjah’

Na individualnem testu je Špela Golob znova dokazala, zakaj tekmuje v šovu MasterChef Slovenija. Na prvem izločitvenem dvoboju sta se pomerila Maj Janežič in Tomaž Zevnik, ki se je izkazal za močnega nasprotnika, a se je na koncu moral posloviti. Sodniki so mu namenili lepo popotnico, Bojan Bešter pa je zaradi velikega razočaranja točil solze.

Za svoj obstanek so se pred formiranjem najboljše peterice borili Tomaž Zevnik, Špela Golob in Maj Janežič. Med osmimi jedmi so morali izbrati eno, ki so jo želeli pripraviti. Špela se je odločila za lazanjo, Maj za ocvta piščančja bedra, Tomaž pa se je želel povzpeti na balkon z najtežjo izmed jedi, govejo pečenko Wellington. Luka Jezeršek po izboru: "Pa saj nam niste verjeli, da bo vse tako enostavno?" Kajti tekmovalci so morali vse jedi pripraviti bez mesa, ohraniti pa so morali videz in se približati okusu in teksturi originalne jedi.

Tomaž se je želel dokazati z najtežjo jedjo FOTO: POP TV

Sodniki so menili, da ima Špela najlažjo nalogo, zato so od nje pričakovali vrhunsko jed. Najtežjo nalogo je imel Maj, ki pa ni bil videti pretirano zaskrbljen. Čustva je postavil na stran, osredotočil se je na vprašanje, kaj bo dostavil sodnikom. Tudi Tomaž je bil precej miren, saj mu kuhanje vegetarijanskih jedi ni tuje, imel je tudi odlično idejo, a se je priprave lotil z napačno tehniko. Bine je sredi kuhanja povedal Maju, da dvomi v njegov načrt, Špeli pa se je mudilo, da bi čim prej postavila lazanjo v pečico, a je sodnike skrbelo, da se je zaradi uporabe surovega testa vnaprej obsodila na neuspeh. Luka: "Če ti tole uspe, si čarovnik." Bine pa je ocenil, da je verjetno bolj živčen od Maja, ki je ogromno tvegal s svojimi komponentami, a kot je povedal tekmovalec: "Saj zdaj smo že na taki stopnji, da se tudi to kdaj izplača, a ne?"

Kdor ne riskira, ne profitira FOTO: POP TV

Tomaž je sodnikom prvi postregel svojo vegetarijansko različico goveje pečenke. Sodniki so bili navdušeni nad njenim videzom, a jih s sredico ni prepričal. Nato je prišla na vrsto Špela. Sodnike je zmotil izgled njene lazanje, a je argumentirala, da ni želela tvegati z več plastmi, saj bi tako imela še manj možnosti za uspeh. Njena taktika se je obrestovala, testo je bilo na srečo pečeno. Bineta je povsem prepričal tudi okus: "Če ne bi vedel, kakšna je naloga, bi ti nasedel." Majeve ‘ocvrte krače’ so se zelo približale videzu originala, se pa zaradi izbire oziroma odmerjanja sestavin ni približal pričakovani teksturi. Sodniki so pohvalili vse tri tekmovalce, saj so s svojimi jedmi presegli njihova pričakovanja. Ocenili so, da bi jih lahko v celoti preslepila samo Špelina lazanja, kar je pomenilo, da gresta Maj in Tomaž na prvi izločitveni dvoboj v sezoni. Špela je bila vesela in ponosna, ker je premagala dva močna tekmovalca.

Čisto veselje FOTO: POP TV

Sodniki so na preizkušnjo postavli Majevo in Tomaževo drznost in hitrost pri sprejemanju odločitev. Na voljo sta poleg osnovnega nabora imela 20 sestavin, izbrala sta jih lahko največ pet. Sodniki so jih razkrivali postopoma, onadva pa sta se morala v hipu odločiti, ali bosta posamezno sestavino vzela ali ne. Maj je bil, ko je Tomaž izbral že dve, še brez sestavin, nato pa se je odločil za štiri zapored. Na koncu sta oba nabrala tiste, v katerih sta videla potencial za svoj uspeh.

Nabiranje sestavin FOTO: POP TV

Tomaž je poskušal odmisliti, kako močnega nasprotnika ima, Maj pa se je zavedal, da je Tomaž ogromno pridobil na samozavesti, a ga je to, kot se je izrazil, samo podžigalo. Bine si ni prav dobro predstavljal, kaj pripravlja Maj, in je v tistem trenutku več možnosti pripisal Tomažu, ki je presenečal tudi v nadaljevanju testa. Maj pa je ugotavljal, da ima hudič mlade, saj mu ni šlo vse po načrtih, a je deset minut pred koncem spet dobil nasmeh na obraz. Ocenil je, da bo imel dovolj časa, da dokonča jed.

Prerojeni Tomaž FOTO: POP TV

Luka je pohvalil okuse, ki jih je na svojem krožniku združil Maj, a je bilo po njegovem mnenju testo premalo toplotno obdelano. Bine se ni strinjal, pojasnil je, da se testo obnaša drugače, če ga toplotno obdeluješ na pari, da vpije manj vode, zatorej je po teksturi drugačno. Majeva jed se mu zdela zelo okusna, zelo sočna in zelo sveža, obenem pa zelo kreativna.

Bineta Volčiča je Majeva jed navdušila FOTO: POP TV

Tomaževa sladica je imela preveč intenziven okus po matchi, zaradi česar so sodniki okušali grenkobo. Luka je ocenil, da tekmovalec zelo lepo napreduje, toda ne dovolj hitro, in da ima težave s tem, kako bi sestavine in komponente postavil na krožnik.

Tomaževa ljubezen na krožniku FOTO: POP TV

Sodniki so na koncu ocenili, da si je Maj zastavil previsok cilj, Tomaž pa napreduje preveč počasi. Maj se je za las izognil izločitvi, preden se je povzpel na balkon pa je Tomažu namenil besede: "Vsa čast, res. S spoštovanjem." Ni mu bilo prijetno, ker je moral Tomaž domov.

Maj: "Vsa čast, res. S spoštovanjem." FOTO: POP TV

Sodniki so mu za konec dali lepo popotnico. Bine: "Tomaž, dosegel si to, kar si nisi upal sanjati niti v najbolj norih sanjah. Presegel si naša, njihova in svoja pričakovanja." Tomaž je povedal, da je za njim ena najboljših dogodivščin v življenju, zahvalil se je za kritike in spodbude tako njim kot tekmovalcem. Luka: "Verjemi vase še naprej, ker zmoreš več, kot si misliš." Bojan pa je zaradi njegove izločitve točil solze in želel zaključiti s tekmovanjem.

Bineta je med rokovanjem skoraj povlekel z odra FOTO: POP TV

