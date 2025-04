Dosegli so neverjeten rezultat, nato jih je doletel hladen tuš

Dve skupini sta morali samo na podlagi videza in okusa poustvariti pet popularnih piščančjih jedi iz celega sveta. Skupina Matica Mačka je bolje pripravila kar štiri, a jih je čakal hladen tuš. Vodja se mora odločiti, kdo je bil najšibkejši člen v skupini, ta pa ne more ostati na balkonu.

Nov teden je tekmovalcem prinesel nov skupinski izziv. V modri skupini Matica Mačka so pristali Tadej Ladinek, Martina Trgovec, Davida Pogorevc Hafner, Erika Črnigoj, Barbara Ribič in Anamarija Truden, v rdeči skupini Pie Pajnič pa Dan Prohart, Jure Kirbiš, Miša Koplova, Natalija Sebanc in Barbara Poljanec. Tekmovalci so dobili priložnost, da s pridom uporabijo Izkušnje s svojih potovanj, ki jih ni malo. Luka Jezeršek: "Nocoj se bo svet vrtel okrog piščanca." Karim Merdjadi: "Predstavili vam bomo najbolj popularne piščančje jedi iz celega sveta, vi pa jih boste morali poustvariti."

Gostje in jedi, ki so jih predstavili.

Priljubljeno indijsko jed tandoori piščanec s čičeriko in indijskim kruhom je predstavila lastnica priljubljene indijske restavracije v Ljubljani, Vesna Miša Dolinar. Kot je povedala, je skrivnost jedi jogurtova marinada z desetimi različnimi začimbami. Italijansko jed, piščanca na lovski način je predstavil lastnik restavracije iz okolice Ljubljane, Roberto Monas. Kitajsko jed, piščanca s svežim ananasom, je predstavil lastnik dveh priljubljenih kitajskih restavracij, Chang. Tajsko jed, piščančji curry, je predstavila lastnica 'take away' restavracije, Pichamon. Arabsko jed, piščanca z rižem, pa je predstavil lastnik restavracije v Ljubljani, Abder Shaar. Vsak gost je tekmovalcem dal nekaj koristnih nasvetov in namigov glede priprave jedi, ne pa tudi recepta. Tekmovalci so jedi poskusili, nato so naredili načrt, kako se bodo lotili poustvarjanja jedi. Pia si je vse jedi tudi narisala in si za vsako zapisala ugotovitve sotekmovalcev ob okušanju. Sodniki so opazili, da so njeni rdeči bolj organizirani od modre skupine. Za kuhanje so nato odmerili 120 minut in začelo se je nabiranje sestavin ter prava kuharska akcija. Pia se je zavedala, da mora v prvi vrsti voditi skupino, in ne samo kuhati, v nasprotnem primeru bi nastala zmeda. Matic je imel par rok več, a je njegova skupina imela težave z barvo curryja, ki ga je pripravljala Davida. Rdeči skupini se je ustavilo pri arabski jedi, Miša in Pia sta namreč prišli do dveh različnih ugotovitev glede priprave. Tudi glede začimb za marinado za indijsko jed niso bili povsem prepričani. Davida je v drugo pripravila curry in na njeno veliko veselje je bila po Mojmirjevih ocenah na dobri poti. Anamarija je imela težave pri pripravi tandoori piščanca. Luka je bil po obisku postaje rdečih v skrbeh, čas se je kmalu zatem iztekel.

Rdeča skupina je začela odlično.

Vesna Miša Dolinar je opazila, da so barve indijskih jedi obeh skupin preveč blage. Modri so uporabili pravi del piščanca, ki je bil obenem okusen. Uporabili so tudi pravo vzhajalno sredstvo za pripravo kruhkov. Rdeči so uporabili vinski kamen, česar gostja ni pograjala, napačna pa je bila uporaba fileja, saj ni dovolj sočen za takšno jed. Čičerika je bila okusna, a je Vesna pogrešala dodatek začimb, kokosovo mleko pa je bilo odveč. Prvo točko so si tako prislužili modri. Chang je pograjal uporabo kečapa v jedi rdeče skupine, kar je bila edina napaka. Krivdo zanjo je prevzela kar Pia. Sodniki so pohvalili pripravo komponent in kako so rdeči jed servirali. Modra skupina bi lahko jed lepše postregla, a tudi z okusi ni prepričala. Kriva je bila predolga termična obdelava in uporaba škroba. Rdeča skupina je tako izenačila rezultat. Obe skupini sta bili na trnih, ko sta obrnili lonca z arabsko jedjo. Modra skupina je bila zadovoljna, medtem ko je imela rdeča težave, poleg tega niso pravilno pripravili riža, meso bi morali bolj termično obdelati, Karim je pogrešal tudi začimbe. Modrim je jed uspela bolje in Luka jim je čestital za uspeh. Rdeči so še imeli upanje, kajti sledilo je okušanje še dveh jedi. Toda Jure je naredil napako, ker je v tajski curry dal brokoli. Davidin curry je zelo lepo dišal, bil je prave barve in prav pekoč, zato so točko znova dobili modri. Njihova italijanska jed pa je prepričala z boljšo omako, zato so se razveselili še ene točke, skupaj kar štirih od petih, s tem pa balkona. Luka: "Priznam, neverjeten rezultat." Matic je bil ponosen na člane svoje skupine, a ga je čakalo neprijetno presenečenje. Mojmir: "Čestitke ob vašem uspehu, a žal se nocoj ne boste mogli veseliti vsi." Karim: "Eden od članov tvoje skupine nocoj ni dovolj doprinesel k skupnemu uspehu. Vzemi si čas in dobro razmisli, kdo je bil danes najšibkejši člen. Ta ne more ostati z vami na balkonu."