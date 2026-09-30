Dragoceno Tanjino spoznanje: Zmore veliko več, kot si je upala verjeti

Če bi morali glede dosežkov zadnjih dveh tednov izpostaviti enega tekmovalca, bi to zagotovo bila Tanja Rajar. Odlična ljubiteljska kuharica prihaja iz Novega mesta in je zaposlena v proizvodnji, pa čeprav je zaključila gostinsko šolo. Lahko rečemo, da je pojedla nekaj zarečenega kruha, kajti dela v pisarniškem poklicu si ni želela. Tanja: "Res je, pojedla sem nekaj zarečenega kruha (smeh). Moja največja želja je bila vedno ostati v svetu kulinarike oziroma slaščičarstva. Ko sem zaključevala četrti letnik, me je takratni direktor gostišča, kjer sem opravljala prakso, vprašal, ali bi si želela svojo pot nadaljevati v tej smeri, saj mi je bil pripravljen pomagati. Predstavil mi je možnost študija slaščičarstva v tujini, če se prav spomnim, v Švici. Moja mami je bila v tistem obdobju nekaj časa brezposelna in dobro se spomnim, kako je bilo takrat pri nas. Ko sem dobila to ponudbo, sem najprej pomislila na to, kako bosta moja starša takšen študij sploh plačala. Tega me je bilo tako strah, da jima za ponudbo nikoli nisem niti povedala, čeprav sem si tega zelo želela."

Tanja Rajar FOTO: POP TV

Po končani gostinski šoli se je vpisala na študij turizma, vendar je malo pred začetkom študija zbolela za parezo obraznega živca. Tanja: "Okrevanje je trajalo nekaj mesecev in nisem želela začeti prvega letnika nekje na sredini. Odločila sem se, da bom eno leto počakala in se nato ponovno vpisala. V tem času sem dobila zaposlitev na recepciji v podjetju Krka. V tem delu sem zelo uživala, potem pa so prišli poroka, družina in otroci – in tako sem ostala v teh vodah." Toda ves čas je v njej tlela želja po kulinaričnem udejstvovanju. Med njenimi velikimi željami je bila tudi prijava v MasterChef Slovenija, ki se ji je po dolgih letih tudi uresničila. Ko jo je Luka Jezeršek vprašal, zakaj se ni prijavila v katero od preteklih sezon šova, je postala čustvena. Povedala je, da ji je bilo najbolj pomembno biti predana mama, zdaj ko so otroci zrastli in so bolj samostojni, pa je prišel čas zanjo. Tanja: "Po naravi sem zelo čustvena oseba in zelo navezana na svojo družino. Moja otroka mi pomenita največ na svetu in prav tako mi ogromno pomeni čas, ki ga preživim z njima. Že moja babica mi je vedno govorila, naj imam otroke mlada, saj mi bo tako lažje. Ko bosta onadva odrasla in postala samostojna, bom jaz še vedno dovolj mlada, da bom lahko uresničila vse tisto, kar si želim. Ko se je rodil sin Maj, je moj mož še veliko delal na terenu in se pozno vračal domov. Z Majem sva bila zato veliko časa sama in morda se mi je ravno zaradi tega zdelo še toliko bolj pomembno, da sem prisotna in da mu namenim svoj čas. Zato sem se v tistem trenutku v MasterChefu tudi tako čustveno odzvala. Družina je zame vedno na prvem mestu. Dolgo sem čakala na svoj čas – in ko je ta končno prišel, je bilo vse skupaj zame še toliko bolj čustveno."

Tanja je vlogo mame postavila na prvo mesto. FOTO: POP TV

Kljub dolgoletni želji pa jo je morala v tekmovanje s prijavo potisniti sestra, za kar ji je bila zelo hvaležna. Tanja: "Moja sestra mi je bila ves čas v veliko oporo, predvsem moralno. Večkrat je poudarila, kako zelo je ponosna name, in mi rekla, da bi morala ta korak narediti že veliko prej." Tanjini uspehi zato zanjo niso presenečenje. Tanja: "Mislim, da nad mojimi uspehi ni bila toliko presenečena, kot sem bila morda sama. Ona je očitno že prej verjela vame – potrebovala sem samo tisti njen 'potisk', da sem končno naredila prvi korak." Že Tanjina prva sladica je napovedala, da ima velik potencial, nato je presenetila z odlično sarmo, a ji tudi ta ni prinesla balkona. Slednjega je vedno imela na dosegu roke, v četrtem tednu pa se je ponosno povzpela nanj kot zmagovalka izziva s skrivnostno škatlo, kar je bila velika potrditev zanjo. Tanja: "Po toliko izzivih, ko sem velikokrat le za las ostala brez balkona in sem se na trenutke že začela spraševati, kaj sploh delam v MasterChefu, je bila ta zmaga zame res ogromna potrditev. Še toliko več mi je pomenila zato, ker je šlo za izziv s skrivnostno škatlo in ker sem zmagala s svojimi štruklji. To je jed, pri kateri sem lahko pokazala tudi znanje, ki sem ga dobila od svoje babice in mamice. Zato ta zmaga zame ni bila samo zmaga v izzivu. Bila je tudi nekaj zelo osebnega – košček moje družine, tradicije in vsega tistega, kar me je skozi življenje oblikovalo." Temu uspehu pa je v zadnjem tednu dodala še dva fenomenalna dosežka, priborila si je značko imunitete in nato svojo skupino po nepozabnih pohvalah sodnikov popeljala na balkon. Tanja: "Sploh ne vem, ali sem takrat zares dojela, kaj se dogaja. Vse skupaj veliko bolj podoživljam zdaj, ko je za mano in imam končno čas, da se svojih uspehov tudi zares razveselim. Med samim tekmovanjem je bil tempo izjemno hud in pravzaprav ni bilo veliko časa za praznovanje. Ko se je snemanje zaključilo, smo se vrnili v hotel, jaz pa sem bila z mislimi že pri naslednjem dnevu. Prebirala sem recepture, iskala nove ideje in razmišljala, kaj me lahko čaka pri naslednjem izzivu. So mi pa ti uspehi pomenili ogromno. Dali so mi nov veter v krila in predvsem nekaj, kar sem takrat zelo potrebovala – začela sem bolj verjeti vase. Morda je bila prav to ena največjih stvari, ki mi jih je dal MasterChef: spoznanje, da zmorem veliko več, kot sem si pred tem upala verjeti."

Tanjin zadnji uspeh je bila skupinska zmaga FOTO: POP TV