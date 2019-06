Drugi finalist je Anže Kuplenik, po kuhanju se je onesvestil

Za drugo mesto v velikem finalu petega MasterChefa Slovenija so se borili Anže Kuplenik, Bojan Bešter in Šela Golob. S svojima izvrstnima krožnikoma in s pomočjo Maja Janežiča je uspelo Anžetu, ki je pred tem padel skupaj, a se bo moral zbrati, kajti jutri ga čaka finalni obračun s Sanjo Sirk.

Sodniki so Bojanu Beštru, Špeli Golob in Anžetu Kupleniku izrekli dobrodošlico v polfinalu. Pričakovali so njihovo kulinarično vizijo na krožnikih v njihovih začasnih restavracijah, Bojanovem Pr’tišlar, Špelinem Totem placu in Anžetovem Študent futru. Vsak je moral pripraviti devet glavnih jedi in sladic za osem gostov in sodnike, skupaj 18 krožnikov. Dobili pa so pomoč, pridružili so se jim Maj Janežič, Tomaž Zevnik in Klemen Lampič. Žreb je določil, da je Anže kuhal z Majem, Špela s Tomažem in Bojan s Klemnom.

Pomočniki Tomaž Zevnik, Klemen Lampič in Maj Janežič FOTO: POP TV

Anže je moral pogostiti mlado ekipo, ki je nepogrešljiva v bistroju Bineta Volčiča. Špela je morala pogostiti goste Karima Merdjadija, ki vplivajo na njegov slaščičarski atelje, Bojan pa prijatelje Luke Jezerška iz zaprte kulinarične družbe Čoko klub. Trojica je imela pred začetkom tekme bojni posvet s sodniki. Špela je stavila na domače okuse pri glavni jedi in francosko sladico. Bojan je bil najbolj v skrbeh zaradi sladice. Anže je dobro razmislil, kaj bo postavil na krožnike, jedi sta bili zelo kompleksni, zato je moral biti previden.

Posvet pred kuhanjem FOTO: POP TV

Za glavni jed so imeli na voljo 80 minut, nadaljnjih 40 za sladico. Anže je jasno in glasno predal navodila Maju, izstopal je s svojo zagnanostjo, sodniki pa so v njem začutili največjo željo po uvrstitvi v finale. Anže: "Meni se moja strast do kuhanja nalaga že od majhnih nog … Zažrla se mi je pod kožo do srca in to je moja pot." Bojan se za spremembo ni zagnal v kuhanje, s Klemnom sta si vzela nekaj minut za predajo navodil. Luku je obljubil, da bo ostal zbran do konca. Špela se je že na začetku lotila priprave sladice, saj je bila ta bolj zahtevna. Upala je, da ne bo podlegla pritisku. Povedala je, da se v prihodnosti vidi v slaščičarstvu, saj se je v njej prebudila strast do tega poklica.

Bojan se je kuhanja lotil premišljeno in organizirano FOTO: POP TV

Tomaž je zapravil preveč časa za pripravo piščančjih beder in Špela je prepozno dojela, da se jima mudi. Nato je Tomaž pripravil še premalo drobtin in ni sledil niti ostalim njenim navodilom. Prizadelo jo je, ker se ni bolj potrudil. Špela: "Saj ni Tomaž nič kriv, jaz bi morala delo bolj nadzirati." A je bilo proti koncu kuhanja glavne jedi med njima vse bolj napeto.

Med Špelo in Tomažem je vladala napetost FOTO: POP TV

Anže je bil v tistem trenutku v prednosti, nato pa mu je meso padlo po tleh. Vsem, še posebej Binetu, je zastal dih. Na srečo pa je Anže pripravljal več kosov, zato ni bil pretirano zaskrbljen. Panika je med serviranjem zavladala predvsem pri Bojanu in Klemnu, pa tudi na ostalih dveh kuharskih postajah. Bojan je ugotovil, da sta s Klemnom pozabila na omako. Sanja je občudovala Anžetove krožnike, ki so bili kot iz vrhunske restavracije in vsi enaki. Špela si je čim prej želela vrniti za svojo postajo, da bi pripravila sladico.

Bine Volčič je bil v skrbeh, da gostje ne bodo dobili krožnikov FOTO: POP TV

Sodniki so medtem okušali krožnike. Karim, si je oddahnil, ker bedra niso bila surova, bila pa so preveč slana. Anže je navdušil tako z mesom kot tudi z ostalimi komponentami. Bojan je zelo dobro pripravil meso, pogrešali pa so omako in tudi štrukelj je bil presuh.

Navdušenje med okušanjem Anžetove glavne jedi FOTO: POP TV

V nadaljevanju sta se sladic nabolj veselila Bine in Luka, ki sta bila nadvse zadovoljna z vsem, kar sta videla in okušala pri Anžetu in Bojanu. Karim pa je bil v skrbeh za Špelo in se je smilil Luku. Tekmovalka na koncu ni bila zadovoljna, Tomaž je menil, da bi si finale zaslužil Bojan. Maj pa je ocenil, da bi to moral biti Anže.

Anžetova zahvala Maju FOTO: POP TV

Anže se je po prihodu iz kuhinje onesvestil, podlegel je pritisku, pod katerim je bil dva meseca, a se je počasi zbral. Medtem so sodniki uživali v njegovi sladici. Bine: "Noge se mi mehčajo." Binetova ekipa je bila navdušena, strinjali so se, da bi Anžeta vzeli na prakso. Špelina sladica ni navdušila ne sodnikov, ne gostov, Bojan je za razliko od nje presenetil s tehnikami in komponentami. Ocenili so, da je presegel samega sebe, a je bila sladica preveč sladka.

Anže je po kuhanju padel skupaj FOTO: POP TV

Špeline sanje so se končale tik pred finalom. Povedala je, da je bila izkušnja nepozabna, da pa komaj čaka, da se objame s sinom. Karim: "Tvoja pot v MasterChefu se tu konča, ampak tvoja kulinarična pot pa se šele začenja."

Špela je bila hvaležna za nepozabno izkušnjo FOTO: POP TV

Sodniki so se nato posvetili Bojanu in Anžetu. Bojana so opozorili, da so pri glavni jedi pogrešali omako, sladica pa je bila presladka. Za Anžeta niso našli kritik in se je lahko pridružil Sanji kot drugi finalist letošnje sezone. Od veselja je zavriskal: "Jaz ne morem verjeti."

Sodniki so pohvalili Bojanovo borbenost, on pa se jim je zahvalil, ker imajo srce in so ga ogromno naučili. Obljubil je, da bo unovčil svoje znanje, poljubil je MasterChef predpasnik in poskakujoč odšel iz kuhinje.

Poljub MasterChef predpasniku FOTO: POP TV