Držal je svojo obljubo, Majevo izločitev je proslavil z ognjemetom

Bojan Bešter je za nas potrdil, da se je njegov odnos z Majem Janežičem začel krhati takoj po izločitvi njegovega prijatelja Tomaža Zevnika . Bojan: "Od začetka sem imel normalen odnos z njim, ko pa je vrgel Tomaža ven, se mi je odpeljalo." Na vprašanje, zakaj je zameril Maju, če so sodniki po okušanju odločali o izidu dvoboja, odgovori: "Mi ne moremo nič vplivati na to, kako se sodniki odločijo. Tako je bilo, ampak zame je bil Tomaž zmagovalec, ne on." Takratnega izločitvenega dvoboja, namreč.

Če Maj vztraja, da Bojan ni pristopil do njega in mu povedal, kaj ga moti, Bojan trdi nasprotno: "Lahko vprašate kogarkoli, jaz sem mu v zaodrju povedal svoje že takrat, ko je šel Tomaž ven. Zameril se mi ni do konca, povedal pa sem mu to, kar mu gre." Torej da se z odločitvijo sodnikov ni strinjal. A motile so ga tudi nekatere Majeve lastnosti: "Je težek. Če nima zadnje besede, je konec." Zato je njegovo izločitev proslavil tako, kot je tudi napovedal, z ognjemetom točno opolnoči. Bojan: "Če smo pa tega indijanca ven vrgli. To je zmaga."