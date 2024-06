Duo Mrki o uvrstitvi v polfinale: Ko nama je uspelo, je bilo res veselje

OGLAS

Jure Pavlič in Luka Pangos sta obkljukala nov mejnik v tekmovanju, uvrstitev v polfinale. Jure si je mesto priboril z morskimi sestavinami, s katerimi se še ni dokazal. Iz njih je pripravil čudovito jed in z njo najbolj navdušil sodnike. Luka se je odločil, da bo presegel samega sebe in enega svojih vrhunskih krožnikov. Kar je bila tvegana poteza, zaradi česar je bil tekmovalec pod velikim pritiskom. Luka: "Zame je bilo kuhanje za polfinale zelo stresno, saj sem sam sebi naložil precej težko nalogo. Zaradi pomanjkanja idej ob izbiri sem se odločil za zelo drzno potezo, s katero sem želel sodnikom pokazati, da spadam v polfinale po svojem fiasku v mlečnem izzivu. Do zadnjega nisem vedel, ali bo moja ideja dejansko delovala, hkrati pa sem se ukvarjal s pomanjkanjem časa in divjim zaključevanjem krožnika. Ko pa so sodniki začeli s komentarji za mojo in Juretovo jed, nisem hotel, da se končajo. Prejšnji izziv sva oba pogrnila, zato je bil pritisk še toliko večji, sploh zaradi močne želje po 'Duo Mrki finalu'. Po komentarjih sva vedela, da nama polfinale ne more uiti."

Jure Pavlič se je podpisal pod najboljši krožnik izziva in postal drugi polfinalist. FOTO: POP TV icon-expand

Njuna konkurentka v polfinalu bo Klara Šmigoc, ki si je mesto priborila s čudovitim trihodnim menijem. Zato ni bilo časa za pretirano slavje. Luka: "Po izzivu sva se dosežka zelo veselila, ampak z malo rezerve, saj sva vedela, da je pred vrati odločilen boj. Res sva si želela skupnega finala, saj sva drug drugemu najmočnejša konkurenca. Želiva si, da odločitev o tem, kdo je boljši kuhar, počaka do finalne sladice po epskem finalnem boju." In še doda: "Veselje je spremljal grenak priokus, saj smo se morali posloviti od Lidije in Domna. Med tekmovanjem smo se zelo povezali, zato so bili odhodi sotekmovalcev vedno težji, živčnost za naslednje izziva pa s tem še veliko večja."

Luka Pangos je presegel samega sebe in si priboril zadnje mesto v polfinalu. FOTO: POP TV icon-expand

Jure, druga polovica Dua Mrki, pa dodaja: "Najina želja je bila uvrstitev v polfinale. Tudi tema pogovorov na dnevni bazi je bila večina o polfinalu in finalu. In ko nama je uspelo, je bilo res veselje. Mislim, da se pa nihče ni čisto zavedal, kje dejansko sva oziroma sem. Predstava v glavi je bila, da če oba prideva do finala, bo prijateljski boj Duo Mrki oziroma Mrki 1 in Mrki 2 in ne Luka in Jure. In da narediva en epski šov in še zadnjič sodelujeva, pa tudi če je finale. Moje mišljenje je, da prijateljstvo pomeni več kot naziv. Lukovo pa tudi." Ali bo prijateljema uspelo skočiti še na zadnjo skupno stopničko v tekmovanju? Ne zamudite bitke za veliki finale v novi oddaji MasterChefa Slovenija v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.