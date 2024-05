Duo Mrki: Posebno prijateljstvo v MasterChefu

Luka Pangos in Jure Pavlič sta bila med tekmovanjem tudi cimra. Na družbenih omrežjih sta delila utrinke svojega druženja, ki je bilo prepredeno z neskončnimi debatami o kuhanju in branjem kuharskih knjig, kot je Matrica okusov, vmes pa še malo Orwella. Jure: " Ker v 'green roomu' (zeleni sobi) nimamo telefonov, je najlažje vzeti v roke knjige in brati. Meni ena lepših je The Flavor Matrix (Matrica okusov), kjer kombiniraš in združuješ okuse. Priporočam vsem kuharjem, ki je še ne poznajo. In ker je bila knjiga samo ena na voljo, se je moral Luka posvetiti Orwellu (smeh). " Luka pa dodaja: " Ironično sem bral Orwellowo knjigo z naslovom 1984, od koder izvira ideja za resničnostni šov Big Brother. Mislim, da mi je ta knjiga pomagala predvsem pri spopadanju s pritiski kamer in resničnostega šova. Veliko pa pove dejstvo, da tekom šova knjige nisem uspel prebrati, ker sem se toliko več ukvarjal s kulinaričnim čtivom. Zelo sem bil vesel za Juretov hiter napredek ob študiranju kulinaričnih knjig, saj sva zaradi tega rasla skupaj. Moram pa priznati, da me je bilo na momente tudi strah zaradi njegovega hitrega napredka, kar mi pa je vseeno dajalo še več motivacije za učenje. "

Ne samo v teoriji, svoje kulinarične veščine sta med sobovanjem pilila tudi v praksi. Kuhalo se je na polno, tudi ob 8-ih zjutraj, takrat je Jure denimo pripravil 'puzzle iz zajca'. Jure: "Jaz sem bolj jutranji človek, meni osebno je vstajanje ob 5-ih zjutraj normalno, Mrki pa rad malo pospi (smeh). Bo pa, 'k' bodo krav'ce v štalci, mogu k'r hitr' perdo dvign't, pa za njih poskrbet' (smeh). Sem ljubitelj mesa, in če je treba nekaj pripraviti za kosilo, moram jaz začeti en dan prej, oz. takoj zgodaj zjutraj, ker tak pač sem in iščem perfekcijo. Ne morem iz svoje kože." Luka: "Jure je bolj 'zgodnje sorte' zato me je nemalokrat zbudil omamen vonj in ropotanje posod. Dostikrat sem se nečesa novega naučil, že preden sem spil prvi požirek jutranje kave. Ravno to razstavljanje vseh sestavin pa nama je dala ogromno osnovnega znanja in širine o poznavanju sestavin." A v zakulisju le ni bilo tako 'divje', kot v samem tekmovanju. Luka: "Nobena kuhinja se ne more primerjati z Masterchef kuhinjo. Ko sva skupaj trenirala, je bilo kot v norem kuhinjskem laboratoriju. Preizkušala sva raznorazne 'odtrgane' ideje in drug z drugim delila znanje s področij, kjer sva močna."

In tako se je rodilo lepo prijateljstvo. Jure: "Prva povezava med nama je bil definitivno način razmišljanja. Tukaj sva si zelo podobna. Jaz pri vsaki stvari rad pogledam v detajle, Luka pa tudi. To se mi pri Luki dopade, ker potem tudi lažje izpelješ zadevo, ki si jo zastaviš. Pri kuhanju pa je podobno, ko sva doma kuhala skupaj, ni bilo nikoli nobene zmede in je bilo vedno zelo okusno in dobro. Sva pa oba 'kofetkarja in lahko spijeva 'k'r neki kave' (smeh). Pri kavi se pa razvijejo raznorazne debate in ideje. Ker sem tudi sam kmetoval pred leti, sem mu dal nekaj nasvetov, ko bo zaštartal kmetijo, on pa meni nasvete iz marketinga, samopromocije, oglaševanja, takega ali drugačnega, itd." Luka: "Jure se mi zdi res en tak prepost fant, z ogromno znanja, modrosti in zdrave kmečke pameti. Spoštujem njegovo kulinarično razmišljanje, ker mu je tako kot meni, v prvi vrsti pomemben okus in kvalitetne sestavine. Pri Juretu mi je najbolj všeč to, da me je mentalno 'izzival' in sva si zaradi tega vzajemno spodbujala kreativo in ideje. Je pa tudi zelo dojemljiv za učenje in drugačna mnenja. Ker je tako zelo učljiv, mi je bilo res v užitek predajati mu znanje in se hkrati učiti od njega. Združuje pa naju velika ljubezen do vseh vrst testa, čeprav priznam, da je Jure na tem področju večji mojster."