Dušan o zadnjem kuhanju v MasterChefu: Bil sem pijan od čustev

Hja, res sem 'dobro' začel individualni test. V veliki želji, da se le izkažem, sem naredil usodno napako, ‘odribal’ sem del palca na desni roki. Odrezani del so mi na urgenci prišili nazaj in se je lepo zarasel, tako da je sedaj le še slabo vidna brazgotina pri delu, ki je bil odrezan. Je pa tipanje na 'odrezanem' delu sedaj precej slabše. To pa me bo spominjalo na kuharski spodrsljaj. Osebju na urgenci v UKC bi se ob tem lepo zahvalil, da so me dobro oskrbeli in mi omogočili nadaljevanje kuhanja ta dan.

Na izločitveni test sem že šel čustveno občutljiv, ko pa sem na hladilniku videl Nikino pismo in fotografijo, so me v celoti preplavila čustva. Bil sem pijan od čustev in sem težko razmišljal o kuhi. In kot se je pokazalo, tudi napačno. Obžalovati za nazaj, da si nekaj narobe naredil, je nesmisel, je pa izkušnja. Vsekakor.

Na tvojem hladilniku sta te pričakala fotografija in pismo tvoje nečakinje, ki te je prijavila v šov. Kako je komentirala tvojo pot v MasterChefu?

Moja nečakinja Nika in ostali moji so veseli in po mojem tudi ponosni, da sem prišel tako daleč. Že to, da sem se res odzval in vstopil v MasterChefa, je bila neke vrste zmaga. A jaz, radoveden kot sem, sem to z zanimanjem in veseljem počel.

Povedal si, da si v MasterChefu dobil veliko znanja, tako kuharskega kot življenjskega. Kaj si imel v mislih glede slednjega?

Predvsem soočenje s kamerami in nastopanja pred njimi. Pred tem sem imel veliko treme in sedaj lahko rečem, da je (skoraj) ni več. Dobil sem tudi potrditev, da naj ostanem to, kar sem. Iskren, pošten in čustven.

V kakšnem spominu boš ohranil tri mojstre, Bineta Volčiča, Luko Jezerška in Karima Merdjadija?

Za naše sodniške mojstre z veseljem uporabim Anžetove besede, da so z razlogom sodniki v MasterChefu. Vsekakor jih bom ohranil v lepem spominu, saj so se pokazali v dobri luči. Ob pravem času znajo dati brco v tazadnjo, da se zganeš in delaš tako, kot je treba. Znajo te pohvaliti, ko je to zasluženo, in podati napotek, če si kje 'fejst mimo udaril'.