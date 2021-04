Dušan prizna, da mu je ob Salome zmanjkalo besed

Dušan Šubic se je v tem tednu izkazal za resno konkurenco sotekmovalcem. Zabolelo ga je, ker ga nihče ni želel imeti v skupini, zato se je v njem prebudila še večja želja, da se dokaže. Prizna pa, da mu je Salome zaprla usta.

Četudi so si minuli teden v MasterChefu Slovenija prvi oddahnili modri pod vodstvom mladega Anžeta Blažiča, so bile skoraj vse oči uprte v 50-letnega Dušana Šubica iz Kranja. Tekmovalec se je namreč sam spopadel s čiščenjem morskih sestavin in pripravo plošče, ki je bila tako zapletena, da so sodniki izziv opisali kot enega najtežjih v MasterChefu. Kljub temu ni niti pomislil na to, da bi pritisnil na odrešilni zvonček. V obeh krogih je bil resna konkurenca vsem skupinam, na koncu pa se mu je zmaga le za las izmuznila iz rok. Dušan: “Čiščenje in priprava morskih dobrot sta pri meni rezervirana za čas dopustovanja. Zadnja leta poleti kampiram ob Jadranu in tam je morska hrana na meniju vsaj štirikrat tedensko. Morske jedi imam rad, se je pa čiščenja potrebno privaditi, ker na začetku res ni prijetno. Po tem izzivu sem bil res zadovoljen sam s seboj. Želel sem si, da bi sotekmovalci predvsem opazili mojo spretnost in iznajdljivost, v kreiranju krožnikov mi pa še marsikaj manjka. So me pa od takrat naprej verjetno imeli za težjega nasprotnika. S tem se sicer nisem obremenjeval, je pa res, da sem od začetka tekmovanja trdil, da sem prišel zmagat.”

icon-expand Po dveh dneh garanja je ubežal izločitvenemu testu FOTO: POP TV

V nezavidljivem položaju se je znašel že teden poprej, ko mu tekmovalci niso namenili aplavza za uspeh na individualnem izzivu. Irena je takrat izjavila, da ga ne bi pogrešala, če bi izpadel, saj da se ni trudil navezati stikov. Dušan: “Da sem lahko sodeloval v MasterChefu, sem se v službi dogovoril, da bom delal na daljavo. Bili smo sredi dveh velikih projektov, v katerih sem bil eden izmed ključnih akterjev. In projekta je bilo treba izpeljati. In ker obljuba dela dolg, sem ves prosti čas, ki sem ga imel na voljo, namenil delu za računalnikom. Že po naravi nisem tako komunikativen, da bi v nekaj dneh vzpostavil tesne stike in prijateljstva. Nisem vsiljiv in potrebujem čas, da se povežem z ljudmi. Prejšnji teden me je, priznam, kar malo zabolelo, ker se nihče ni skupaj z mano veselil mojega uspeha na individualnem izzivu, a ta teden sem sprejel izziv in dobil še dodatno energijo, da jim pokažem, česa sem sposoben.” Seveda pa se vsi tekmovalci ne strinjajo z Ireno. Zanj se je še posebej odločno postavila Natalija, ki ga je zelo pohvalila kot dobrega človeka in kuharja. Dušan pravi, je kasneje vzpostavil odnos še s Kimi, Anžetom, Brunom, Žigom ter Ljubislavom.

icon-expand Salome ga je ujela nepripravljenega FOTO: POP TV

Vtis pa je naredil tudi na Salome, ki ga je med individualnim izzivom, na katerem se je trem kuharskim mojstrom pridružila kot četrta sodnica, presenetila z izjavo: "A veš kaj? Jaz sem tudi samska.” In ujela ga je povsem nepripravljenega. Dušan: “S to izjavo me je tako presenetila, da mi je res zaprla usta, in mi je zmanjkalo besed. Edino, kar sem tisti hip zmogel, je bil iskren nasmešek.”Po ogledu zabavne interakcije, ki mu bo zagotovo za vedno ostala v spominu, pa lahko njeni izjavi pripiše dva pomena:“Prvi je: “Poglej, kako je meni fino, ko sem samska in uživam.” Drugi pa: “Ti si samski, jaz sem samska, oba imava rada kuhanje … (smeh). Skuhala bi lahko kaj dobrega. Predvsem sladkega. (smeh)” No, Salome pa tudi ni moj tip ženske. (smeh)” Spremljajte Dušana še naprej v zabavnem in napetem MasterChefu Slovenija vsak četrtek in petek ob 21. uri na POP TV. Vsaka oddaja že 24 ur prej naVOYO.