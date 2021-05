Dušan se je kljub poškodbi boril do konca, a se je moral posloviti od pokala

Bruno in Kimi sta individualni test opravila z odliko, na izločitvenem testu pa sta navdušila Ljubislav in Irena. Za Dušana je bil to zadnji dan v MasterChef kuhinji. Povedal je, da si ne bi mogel želeti boljše izkušnje, in žal mu je bilo, da se je končala.

Tekmovalci so v tokratni izločitveni oddaji najprej šli na ‘volitve’ in oddali glas tistemu, ki mu najbolj zaupajo. Največ glasov je dobil Ljubislav, ki je dobil prednost na individualnem testu. Lahko je odločal, s katerimi sestavinami bo kuhal sam in s katerimi njegovi nasprotniki. Ljubislav je povedal, da zelo rad pomaga in da sta bila takšna tudi njegova starša: “Sta me naučila, da je dobro, če si dober človek, in na tebi je, kakšen karakter boš izbral.” Žiga in Adam sta mu svetovala, naj tokrat gleda nase, a se jima je zdelo, da ne bo mogel iz svoje kože. Tekmovalci so morali pripraviti sladico iz zelenjave in Ljubislav je kolerabo namenil Nataliji, šparglje Maši, paradižnik Kimi, kumaro Dušanu, korenje Ireni, čebulo je dobil Bruno, bučo pa je izbral zase. Na voljo za pripravo so imeli 80 minut.

icon-expand Tekmovalci najbolj zaupajo Ljubislavu. FOTO: POP TV

Dušan se je grdo porezal na mandolini, a se je odločil, da se bo boril naprej. Bruno se je z nasmehom na obrazu lotil karameliziranja čebule, ki jo je želel združiti s čokolado. Adam je želel pomagati Ljubislavu, a ga je Bine Volčič ustavil, češ da naj z Žigo ne kuhata namesto njega. Adam je nato z nasvetom pomagal Ireni, a je Maša bila še najbolj obupana. Natalija je bil sproščena, kljub temu, da kolerabo redko uporablja v kuhinji. Pripravljala je dve sladici, a ji je Luka Jezeršek namignil, naj ideji, ki sta ga navdušili, združi.

icon-expand Dušan je stisnil zobe in se boril naprej. FOTO: POP TV

Kimi je paradižnik želela združiti s čokolado in čilijem. Ni se zmedla, ko jo je Luka opozoril, kako dobro gre Nataliji. Sodiki so bili v skrbeh za Ljubislava, tudi Adamu se je zdelo: “On se je odločil, da gre danes domov.” Karim Merdjadi je nato glasno povedal, da Brunova karamelizirana čebula veliko obeta. Adam je obupoval na balkonu, ker ni smel pomagati Ljubislavu, za katerega se mu je zdelo, da še vedno ne ve, kaj pravzaprav počne. Dušan pa je imel zaradi poškodovane roke težave s serviranjem.

icon-expand Adam je bil ves poklapan, ker ni mogel pomagati Ljubislavu. FOTO: POP TV

Ljubislavov čokoladni ‘bučkvit’ je bil trd in, kot se je izrazil Bine, zanič. Irenina sladica je imela intenziven okus po pomaranči, ki je zasenčila korenje. Maša je špargljev zavitek postregla v napačnem krožniku. Bineta je zmotilo tudi njeno vlečeno testo, so se pa v sladici skrivali zelo lepi okusi. Luka se je jezil na Natalijo, ker ni poslušala nasvetov in ni lepo postregla sladice, a jo je po okušanju pohvalil: “Ker si dokazala, da se iz kolerabe lahko pripravi zelo, iz srca, zelo okusna sladica.”

icon-expand Medtem ko se je Luka jezil ... FOTO: POP TV

Kimijina paradižnikova tortica je bila za Luko dobra, enostavna in polnega okusa, medtem ko Dušanova kumaričina tortica ni tako navdušila. Bruno se je znova izkazal, po Karimovih ocenah je pripravil sladico, ki bi jo sodniki z veseljem postregli tudi v svojih restavracijah. Bine: “Tudi na večerjo bi si jo upal dati, ko imamo degustacijske menije.” Sodnik je še dodal, da je sladica vredna finala, Bruno pa je bil povsem ganjen.

icon-expand Bruno je bil resnično ganjen. FOTO: POP TV

Najslabšo zelenjevano sladico je pripravil Ljubislav, zato je moral na izločitveni test. Bruno in Kimi sta se lahko skupaj povzpela na balkon, nato je morala bel predpasnik odložiti Natalija. Njena sladica je bila tretja najboljša. Maša, Irena in Dušan so morali tako skupaj z Ljubislavom na izločitveni test. Tam so jih pričakali domači hladilniki in Ljubislava je do solz raznežilo pismo njegove sestre. Dušanova nečakinja Nika je prav tako ganila svojega strica, Irena pa se je borila s solzami, ko je zagledala fotografijo svoje mame in hčerke Lare. Tudi Maša je jokala ob pogledu na fotografijo in sporočilo svoje družine.

icon-expand Čustvena Maša FOTO: POP TV

Tekmovalci so morali iz sestavin, ki so jih našli v hladilnikih, skuhati nekaj dobrega. Na voljo so imeli 40 minut. Irena je med kuhanjem pogrešala družbo sodnikov, ki tokrat niso bili v kuhinji. Pripraviti je želela sardone, a se je sodnikom zdela malce počasna. Dušan je pozabil na bolečine, imel je željo, da bi skuhal dobri jedi, tako kot kuha doma za svoje goste. Maša je nadvse uživala v kuhanju, a se je spozabila in preveč posolila riž.

icon-expand Predaja navodil za izločitveni test, tokrat po telefonu. FOTO: POP TV

Irena je sodnike presenetila s polnjenimi sardoni in Luka je bil povsem navdušen. Bine je povedal, da bo z veseljem pozvonil na njenih vratih, če doma kuha tako dobre jedi. Irena: “Jaz sem se stopila, res. Kar lužica je že bila na tleh.” Ljubislav je presenetil s postavitvijo in okusi. Luka: “Ti sebi tako doma kuhaš? Zakaj pa nam ne?” Karim mu je položil na srce, naj začne verjeti vase in naj se ne zanaša na balkon.

icon-expand Ljubislavu so pohvale sodnikov povrnile samozavest. FOTO: POP TV

Maša je pripravila okusen, domač krožnik, ki mu ni nič manjkalo, le riž je preveč solila. Bine: “To je tako slana rižota, da bi lahko šel s to soljo ceste posipat.” Dušan je prinesel dve jedi, a se je zataknilo že pri glavni, saj je bila čebula grenka. Ko je Karim poizkusil še tortico, pa jo je ocenil z manj kot povprečno. Bine: “To je tvoj zadnji dan v MasterChef kuhinji.” Dušan je komentiral: “Za svoja leta sem daleč prišel.” Dodal je še, da si ne bi mogel želeti boljše izkušnje, in žal mu je bilo, ker se je končala.

icon-expand Dušan se je moral posloviti od MasterChef pokala. FOTO: POP TV

